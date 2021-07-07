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07.07.2021 23:05
Рубрика: В мире

Куда плывет министр?

Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая. Судя по последним заявлениям министра иностранных дел Доминика Рааба, с выходом из Евросоюза военные амбиции Лондона явно ширятся. Бывшая империя вознамерилась закрепить свое присутствие в акваториях Черного и Южно-Китайского морей.
Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev
Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

Кто знает, возможно, уже завтра на Даунинг-стрит заявят и о желании восстановить свою Каспийскую флотилию, бесславно прекратившую существование весной 1920 года. Выступая во вторник в парламенте, глава форин-офиса не только поддержал нашумевшую авантюру эсминца "Дефендера", нарушившего границы РФ, но также обещал, что Британия и впредь продолжит устраивать провокации у российских берегов. Дипломат заверил членов парламентского комитета по международным делам, что проход "Дефендера" был сигналом "уверенности", а ни в коем случае "не конфронтации с Москвой". Но при этом не упомянул, что в Кремле совершенно иначе смотрят на ситуацию. Рааб, который, как ранее писали СМИ, якобы возражал против захода "Дефендера" в российские воды, теперь изменил риторику. По его словам, события у берегов Крыма никак не повлияли на решимость британского руководства, и он объявил, что следующей целью такой "неконфронтационной" активности станет Китай: ударная авианосная группа во главе с авианосцем "Королевой Елизаветой" должна зайти в Южно-Китайское море осенью этого года. Кстати, с середины июня здесь уже "мирно" дежурит ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем "Рональд Рейган".

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Этот первый в истории поход "королевы", чей маршрут пролегает от британских берегов до Тихого океана, является предметом особой гордости Лондона. Премьер Борис Джонсон в свое время с помпой заявил о том, что это самое амбициозное за последние 20 лет глобальное развертывание военных сил Британии.

Заявления из Лондона о том, что британские корабли продолжат проходить около Крыма, вызывают обеспокоенность, и каждый раз, когда госграница будет нарушаться, Россия будет принимать меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Консультации (с Лондоном по теме прохода кораблей в Черном море. - Прим. "РГ") не ведутся, - сказал Песков. - Отношения фактически находятся в подмороженном состоянии". По его словам, "каждый раз, когда будет нарушаться госграница, будут приниматься меры, которые необходимо принимать".

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