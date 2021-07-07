Чем удивили светлогорцев питерские художники?

Город белорусских химиков Светлогорск известен не только уникальными искусственными волокнами, но и картинной галереей "Традиция" имени Германа Прянишникова. В ней охотно показывают персональные выставки именитые белорусские и российские художники. Вот и сейчас у любителей живописи праздник души - в галерее выставлены картины санкт-петербургских полиреалистов.

Инициатор выставки Марина Быкова хорошо знакома любителям изобразительного искусства Беларуси. Ее творчество широко представлено и на этот раз. Сразу же бросается в глаза пространственный, с уходящим ввысь золоченым шпилем полиптих "Истоки". Реалии мифа убедительно переданы при всей их кажущейся условности. Именно за это произведение художница недавно была удостоена диплома на выставке в Израиле...

Смотришь на прекрасные работы мастеров и понимаешь, что полиреализм - отнюдь не внешнее, фотографическое восприятие жизни, а ее духовное, чувственное воплощение. Отдельный зал галереи занимают картины представителей социалистического реализма. Многофигурное пространственное полотно Бориса Шатохина "Электрификация", на которой видим рядом с Лениным Сергея Есенина. Величественно смотрится картина "Купальщики", заставляет остановиться в задумчивости натюрморт "Факты".

Не оставит никого равнодушным и полушутливое, но яркое и дружеское воплощение Шатохиным коллег на одном из совместных пленэров. Рашид Адгамов тоже был в свое время участником пленэра живописцев, организованном Светлогорской картинной галереей. Об этом напоминают подаренные им "Осенний натюрморт" и "Светлогорск".

Полиреализм - не внешнее, фотографическое восприятие жизни, а ее духовное, чувственное воплощение

А самый именитый участник выставки - народный художник РСФСР, академик Владимир Ветрогонский. Его акварельный диптих "Вид из окна гостиницы" - классика жанра. К сожалению, все эти замечательные мастера уже ушли от нас, щедро одарив своими талантами.