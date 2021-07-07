"Черная вдова": давай, Наташ, на посошок

В детстве у Наташи Романовой была фиктивная шпионская семья: мама-шпионка, папа-шпион и сестрёнка. По выполнении миссии, заключавшейся в краже суперсекретной дискеты, семья распалась, девочек разлучили и определили в шпионские интернаты, причём младшую, Леночку, - в особо суровый, где всем стирают память и перепрошивают мозги. Прошли годы, Наташа влилась в команду Мстителей и вовсю спасает мир от напастей, а Лена служит в секретном в отряде таких же, как она, запрограммированных на беспрекословное подчинение киллерш. Пока однажды случайно не вдыхает красного цвета вещество из пробирки. Прошивка моментально слетает, Лена всё вспоминает и понимает, что нужно остальных перепрошитых девушек также спасать. Для чего призывает на помощь Наташу.

Наташа, стало быть, для "Чёрной вдовы", по большому счёту, персонаж вспомогательный. Это, впрочем, не означает, что её в фильме мало. Нормально её в фильме. Не меньше, чем новой супергероини. Но и не больше. Приблизительно поровну им обеим внимания уделено - ровно столько, сколько требуется для решения двух конкретных задач: достойно проводить фактически выведенную из киновселенной Marvel прежнюю Чёрную вдову (Кевин Файги однако надеется со Скарлетт Йоханссон как-то продолжить сотрудничество) и представить наследницу титула, Чёрную вдову следующего поколения. Которая во многих отношениях совсем другая, как следующему поколению и полагается.

Елена Белова (таково полное имя по паспорту), сыгранная Флоренс Пью, - щекастенькая, в меру упитанная бойкая милаха, свойская, за словом в карман не лезет, пацанка, проще говоря. Более утончённую и женственную сестру любит подкалывать за привычку эффектно приземляться - отставив ножку, вытянув руку и отклячив зад - и обзывает позёркой. Предпочитает из предметов одежды жилетку с карманами, как у Анатолия Вассермана. Прелестная особа. И дуэт у них с Наташей, благодаря ощутимому контрасту, складывается гармоничный. Что немаловажно, так как скрашивает впечатление от не самого изобретательного и стройного сюжета, который весь крутится вокруг пробирок с красной жижей и преимущественно скомпилирован из штампов, позаимствованных у бондианы, борнианы и фильмов про Итана Ханта.

Ладно бы речь шла исключительно о хороших, правильных штампах. Таких как ураганная погоня по улицам старинного европейского города или вылазка в дикую заснеженную Россию. Это всё тоже есть, притом в первом случае типичная погоня из шпионского боевика ещё и резко мутирует в нечто вроде погони из "Терминатора", когда появляется чудо-киборг Таскмастер на броневике, злодей второго порядка. Но и плохие, глупые, стыдные, давно протухшие штампы присутствуют - в первозданном виде, никак иронично не обыгранные даже. Включая утомительно долгую речь главзлодея, в которой он подробно излагает свой коварный хитроумный план по захвату мира, искренне полагая, что протагонист уже точно ему не сможет помешать. После чего, конечно, сумрачная цитадель главзлодея медленно, но неумолимо рушится. И из такого вот пыльного барахла практически целиком - не считая крошечной, но приятно неожиданной роли Ольги Куриленко и чертовски захватывающего вертикального полёта - состоит третий акт.

Где-то там умудрилась также втиснуться актуальная тема эмансипации женщин, проработанная с тем же слоновьим изяществом: неприятный толстый мужик держит в ментальном рабстве девочек и девушек по всему миру, и лишь отважные супергероини способны их освободить (как-то так, вероятно, и рассуждает отдел либеральной повестки корпорации Disney, утвердивший сценарий). Зато в чём создателям не откажешь, что им точно удалось на славу, это клюква. За которую ответственен в первую очередь Дэвид Харбор, чудесно сыгравший Алексея Шостакова, он же Красный страж, фиктивный отец Наташи Романовой и Елены Беловой, русский эквивалент Капитана Америки. Настоящий русский супергерой, каким он, наверное, должен быть, и не в фильме Marvel, а вообще. Простоватый добродушный батя, который ворчит, что страну развалили, травит байки про рыбалку, неуместно шутит и выпить не дурак, но, если надо, за родню (хоть бы и ненастоящую) врагам накостыляет.

Харбор в этой роли невероятно органичен и одной своей огромной харизмой любую сцену превращает в праздник. А самая объективно лучшая сцена во всём фильме - когда персонажи Харбора, Йоханссон, Пью и Рэйчел Вайс (фиктивная мать семейства) собираются за одним столом в деревенском домике. Рэйчел Вайс несколько раз предлагает выпить, разливается водка, стопки опрокидываются и снова пополняются, все оливьешки себе накладывают, беседы задушевные ведут, за окном благодать, свинки дрессированные ходят, в довершение Дэвид Харбор песню затягивает. И так это уютно, так аутентично, что легко вообразить себе вместо Харбора - Александра Робака, вместо Рэйчел Вайс - Викторию Толстоганову, вместо Скарлетт Йоханссон - Оксану Акиньшину, а вместо Флоренс Пью - скажем, Таисию Вилкову. Вот был бы каст мечты, а.

3.5