Marvel не прощается со Скарлетт Йоханссон

Наташа Романова (или Романофф, кому как нравится) покинула вселенную Marvel после трагических событий фильма "Мстители: Финал", и студия Marvel устроила ей пышные проводы сольным приквелом "Чёрная вдова", который вчера вышел в российский прокат.

И хотя нам уже представили новую Чёрную вдову - названную сестру Наташи Елену Белову - в Marvel не спешат прощаться с исполнительницей роли Романовой Скарлетт Йоханссон, так сильно им понравилось с нею работать.

"Marvel всегда за новые начинания, а сотрудничать со Скарлетт Йоханссон было потрясающе. Она была продюсером этого фильма и познакомила на с потрясающим режиссёром Кейт Шортланд. И я бы с удовольствием ещё с нею поработал в любом возможном формате, если нам так повезёт", - передаёт слова главы студии Кевина Файги ET.