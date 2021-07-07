Чернышенко: Десятки тысяч школьников пройдут обучение в сфере ИИ

В ближайшие годы десятки тысяч российских школьников смогут пройти обучение на курсах в сфере искусственного интеллекта (ИИ), рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как пояснил вице-премьер, в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" особое внимание уделяется подготовке специалистов по новым профессиям в этой области. В ближайшие несколько лет около ста тысяч школьников пройдут специальные курсы, а многие из них смогут потом продолжить обучение по специализированным программам высшего образования.

Чернышенко напомнил, что федеральный проект также предусматривает гранты на разработку, применение и коммерциализацию решений в сфере ИИ - поддержку могут получить студенты, разработчики технологический решений и стартапы. Суммы составляют до 4, 8 и 20 миллионов рублей соответственно.

"Кроме того, ИИ-стартапы могут получить гранты размером до 800 тыс. рублей на развитие бизнес-компетенций у команд разработчиков. Получатели этих грантов смогут воспользоваться акселерационными программами в аккредитованных акселераторах", - говорит вице-премьер.

Он отметил, что вокруг искусственного интеллекта много стереотипов, но на примерах становится понятно, что эта технология - "большой помощник людям". Например, внедрение ИИ в работу службы 122 позволило облегчить труд операторов и принимать больше звонков, а, значит, помогать больше числу граждан. Современные способы диагностики с помощью искусственного интеллекта помогают врачам спасать жизни, а МЧС использует ИИ для прогнозирования чрезвычайных ситуаций.