Новости

Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух" 22:24
В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V" 22:20
Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза 22:13
В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс 22:08
Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам 22:07
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 22:00
Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных 21:48
Штамм "дельта" стал доминирующим в США 21:44
В Сирии скончался радикальный политический деятель Палестины Ахмед Джибриль 21:39
Чернышенко: Десятки тысяч школьников пройдут обучение в сфере ИИ 21:32
"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен из-за жары 21:27
Минобрнауки рекомендует вузам организовать вакцинацию иностранных студентов 21:12
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:50
Эксперты объяснили причины роста цен на ряд товаров в России 20:48
Карасев завершил работу на Евро-2020 20:39
ФАС проведет проверки по удорожанию стройматериалов 20:30
Супруга президента Гаити жива, но находится в критическом состоянии 20:29
"Роскосмос" предупредил об опасном сближении космического мусора с МКС 20:24
МИД: РФ и США в ближайшие недели могут обсудить стратегические вооружения 20:24
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший 20:17
Вертолет ВВС Доминиканы упал на границе с Гаити 19:54
Росстат: Недельная инфляция составила 0,46% 19:52
ЕС пригрозил Венгрии санкциями за дискриминацию ЛГБТ 19:50
Мишустин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке 19:43
В Минздраве разъяснили правила повторной вакцинации 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 21:32
Рубрика: Экономика

Чернышенко: Десятки тысяч школьников пройдут обучение в сфере ИИ

Текст: Евгения Думанская

В ближайшие годы десятки тысяч российских школьников смогут пройти обучение на курсах в сфере искусственного интеллекта (ИИ), рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

ВЦИОМ: Почти половина россиян доверяет технологиям искусственного интеллекта

Как пояснил вице-премьер, в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" особое внимание уделяется подготовке специалистов по новым профессиям в этой области. В ближайшие несколько лет около ста тысяч школьников пройдут специальные курсы, а многие из них смогут потом продолжить обучение по специализированным программам высшего образования.

Чернышенко напомнил, что федеральный проект также предусматривает гранты на разработку, применение и коммерциализацию решений в сфере ИИ - поддержку могут получить студенты, разработчики технологический решений и стартапы. Суммы составляют до 4, 8 и 20 миллионов рублей соответственно.

"Кроме того, ИИ-стартапы могут получить гранты размером до 800 тыс. рублей на развитие бизнес-компетенций у команд разработчиков. Получатели этих грантов смогут воспользоваться акселерационными программами в аккредитованных акселераторах", - говорит вице-премьер.

Он отметил, что вокруг искусственного интеллекта много стереотипов, но на примерах становится понятно, что эта технология - "большой помощник людям". Например, внедрение ИИ в работу службы 122 позволило облегчить труд операторов и принимать больше звонков, а, значит, помогать больше числу граждан. Современные способы диагностики с помощью искусственного интеллекта помогают врачам спасать жизни, а МЧС использует ИИ для прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Экономика Бизнес Инновации Digital Технологии Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы