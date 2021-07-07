Число банкротств граждан выросло более чем вдвое

"Мы наблюдаем продолжение тенденции прошлых лет, - отмечает замминистра экономического развития Илья Торосов. - С каждым годом в России растет количество личных банкротств". Он связывает это в том числе с "ловушкой низкого старта": институт банкротства физлиц, введенный в 2015 году, становится более востребованным легальным механизмом освобождения от безнадежных долгов. За все время этим путем списали долги свыше 370 тысяч человек. Это не быстрая процедура, и впоследствии, полагает Торосов, накопленные в пандемию долги приведут к "некоторому увеличению" числа банкротов.

"На наш взгляд, в этом году пик еще не достигнут, так как, по статистике, большинство личных банкротств инициируются в августе, сентябре и декабре", - говорит управляющий директор - начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов. Аналитики сервиса FreshStart в конце 2020 года прогнозировали, что в 2021 году число граждан-банкротов составит как минимум 170 тысяч. "Судя по тренду, который мы видим, этот прогноз сбудется, - считает Акимов. - Однако для России с молодым рынком института банкротства, его доступности, количества населения, уровня финансовой грамотности эти цифры не кажутся огромными. Для сравнения, в США ежегодно завершаются более 700 тысяч банкротств".

В отличие от банкротства через суд, упрощенное и бесплатное банкротство через МФЦ (заработавшее с сентября) так и не приобрело популярности: в первой половине 2021 года возбуждено лишь 2,2 тысячи процедур внесудебного банкротства. Почти по 2,5 тысячи заявлений должники получили отказ.

Доля отказов сокращается, в самом начале действия закона МФЦ возвращали должникам 3/4 заявлений, главная причина - незнаний условий бесплатного банкротства. Они жесткие: сумма долга ограничена 500 тысячами рублей, но главное - в отношении заявителя должно быть окончено исполнительное производство, то есть приставы не нашли у него ни недвижимости, ни автомобилей, ни денег на счетах. Далеко не все должники, которые прошли через исполнительное производство, обращаются за списанием долга, опасаясь, что имущество, которое не нашли приставы, всплывет и будет взыскано в ходе банкротства (которое перейдет в судебную плоскость).

Пенсионеры получат доступ к бесплатному и внесудебному банкротству с февраля 2022 года

Уровень осведомленности об упрощенном банкротстве растет, оно достаточно доступно людям, соответствующим его критериям, считает Торосов. Тем не менее ранее министерство подготовило законопроект о подаче заявления на банкротство через портал госуслуг (а не только через МФЦ). Принятый закон о защите гарантированного минимального дохода от взыскания (прожиточного минимума), вступающий в силу 1 февраля 2022 года, откроет доступ к упрощенному банкротству пенсионерам: на их доходы в виде пенсии нельзя будет обратить взыскание, а значит, у приставов будет формальное основание прекратить исполнительное производство, отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Одной из причин низкого спроса на внесудебное банкротство может быть и то, что апокалиптичные предчувствия быстрого роста просроченных долгов не оправдались. "Вопросы на эту тему мы отмечали летом и осенью прошлого года, когда из-за неопределенности влияния пандемии на занятость снижалась платежеспособность некоторых заемщиков, - отмечают в пресс-службе Промсвязьбанка. - Однако к концу 2020 года клиенты стали возвращаться в стандартный график платежей или воспользовались кредитными каникулами".