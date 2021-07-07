ЦИК заверил списки кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму

Новости

Убит президент Гаити Жовенель Моиз 13:24
СМИ: Правительство Японии введет в Токио режим чрезвычайной ситуации 13:21
Армия Украины при помощи США отработала бои с населением 13:21
Мишустин рекомендует регионам соблюдать меры по снижению распространения COVID 13:19
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 13:17
В Новой Москве изъяли более 10 килограммов наркотиков 13:17
СМИ: Госпитализированную с COVID Веру Алентову перевели в реанимацию 13:10
Большинство инцидентов в ЖКХ связаны с водопроводом и канализацией 13:05
В Москве задержали курьера с поддельной справкой о вакцинации 13:04
Компании стали размещать вакансии для вакцинированных 12:53
"Зеленые" выдвинули в Госдуму экологов и стилиста Сергея Зверева 12:51
Путин и Пашинян не будут подписывать документы по миротворцам на встрече 12:51
Блогер Гусейн Гасанов отказался от медосвидетельствования и будет лишен прав 12:48
Владимира Меньшова похоронят рядом с Василием Лановым 12:47
В Киеве задержан ранивший полицейского мужчина 12:46
В Крыму нарушающим COVID-ограничения кафе будут отключать воду и свет 12:40
В Госдуме ответили на обещание новых провокаций у берегов Крыма 12:38
ФНС начала предупреждать о риске блокировки бизнес-счетов 12:36
В Испании сексуальные отношения без явного согласия станут преступлением 12:31
Контрабандисты вывезли из Приангарья за границу лес на 50 млн рублей 12:27
Мишустин подписал правила предоставления грантов вузам 12:24
Российские Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем 12:18
ВЦИОМ: Почти половина россиян доверяет технологиям искусственного интеллекта 12:17
Мишустин утвердил правила грантовой поддержки вузов 12:16
Умер легендарный индийский актер Дилип Кумар 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 12:12
Рубрика: Власть

ЦИК заверил списки кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком на заседании в среду заверил федеральный список ЛДПР и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму.

Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
"Единая Россия" подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

Как рассказала член ЦИК Эльмира Хаймурзина, изначально партия заявила 219 кандидатов в составе федерального списка, затем двое были отозваны, в итоге комиссия заверила список из 217 фамилий. Кроме того, заверен список из 225 кандидатов по одномандатным округам. Замечаний к документам выдвиженцев от ЛДПР у Центризбиркома не возникло. Таким образом, ЛДПР стала первой партией, которая может приступить к регистрации кандидатов в округах, крайний срок подачи документов в соответствующие комиссии - 23 июля.

Еще двум партиям ЦИК направил извещения о выявленных недостатках в документах. Это "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ. Ранее такая же рекомендация была адресована "Коммунистам России".

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся 17-19 сентября. Они пройдут по смешанной системе: половину из 450 депутатов изберут по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. Правом выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей обладают 14 партий, все они заявили о намерении участвовать я кампании.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Российские Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле