ЦИК заверил списки кандидатов от ЛДПР на выборах в Госдуму

Центризбирком на заседании в среду заверил федеральный список ЛДПР и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму.

Как рассказала член ЦИК Эльмира Хаймурзина, изначально партия заявила 219 кандидатов в составе федерального списка, затем двое были отозваны, в итоге комиссия заверила список из 217 фамилий. Кроме того, заверен список из 225 кандидатов по одномандатным округам. Замечаний к документам выдвиженцев от ЛДПР у Центризбиркома не возникло. Таким образом, ЛДПР стала первой партией, которая может приступить к регистрации кандидатов в округах, крайний срок подачи документов в соответствующие комиссии - 23 июля.

Еще двум партиям ЦИК направил извещения о выявленных недостатках в документах. Это "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ. Ранее такая же рекомендация была адресована "Коммунистам России".

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва состоятся 17-19 сентября. Они пройдут по смешанной системе: половину из 450 депутатов изберут по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. Правом выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей обладают 14 партий, все они заявили о намерении участвовать я кампании.