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Рубрика: Власть

Знак протеста

Делегация России покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 147(8498)
Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Вене в знак протеста против нарушения регламента организации. Депутаты и сенаторы заявили, что не хотят участвовать в политизированном процессе против двух стран - России и Беларуси.

В ходе заседания в повестку были включены две резолюции, направленные против Москвы и Минска. Представители РФ сочли такое решение нелегитимным. Дело в том, что одну из резолюций, в которой осуждалась политика России относительно Украины и Крыма, поддержали лишь 126 членов ассамблеи. Вторую - критикующую действия белорусских властей - еще меньше (122).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Российские парламентарии напомнили ПА ОБСЕ нормы из ее же регламента: там зафиксировано, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи. В составе организации - 323 парламентария. Таким образом, решения, в поддержку которых было отдано всего порядка 120 голосов, нелегитимны, подчеркнул председатель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой. "Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать, - обратился он к собравшимся. - Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем".

Такие шаги, по оценке Толстого, превращают организацию "в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны".

Российские сенаторы и депутаты также отказались от участия в заседании в режиме онлайн. "Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции", - заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он уточнил, что с нарушением регламента ассамблеи состоялось не только голосование по резолюциям. Никаких дискуссий по этим документам тоже не было - в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. "Они явно боялись этих дискуссий", - считает Джабаров.

Еще одним поводом для протеста стал тот факт, что решение относительно Беларуси ПА ОБСЕ принимала без участия представителей этой страны. Белорусские парламентарии не были допущены на сессию "на основе произвольно принятых визовых санкций по запросу Польши", сообщил Толстой. "Обвиняемые не только лишены возможности выступить на пленарном заседании, где был устроен этот омерзительный политизированный процесс, они не могут высказаться даже удаленно", - подчеркнул глава делегации. Все происходящее, резюмировал он, подрывает репутацию международной площадки, а ее решения делает нелегитимными.

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