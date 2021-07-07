Как сообщают в посольстве республики в Москве, ответной акцией станет проведение Дней кино Киргизстана в России осенью 2021 года. Стороны также договорились о проведении в РФ совместного мероприятия по случаю 80-летия советского деятеля культуры Болота Минжилкиева.
Завершить перекрестный год стороны предполагают к концу 2021 года. Ожидается, что его финалом станет торжественное мероприятие с участием руководства двух стран, ведущих российских и киргизских творческих коллективов, видных представителей искусства.
Во время визита в Москву министр культуры Киргизии Кайрат Иманалиев также провел встречу с ректором Высшего театрального училища (ВТУ) имени М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Борисом Любимовым. Они приняли решение направить в ВТУ для обучения сценическому искусству 25 представителей республики.
Досье "РГ"
Киргизия и Россия договорились о проведении перекрестного года во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в КР в марте 2019 года. В 2020-м стороны планировали провести свыше двухсот мероприятий, нацеленных на развитие и укрепление культурных и гуманитарных связей. Однако многие из них пришлось отложить из-за пандемии. В феврале 2021-го президент Киргизии Садыр Жапаров предложил продлить сроки перекрестного года, и в этом нашел поддержку со стороны руководства России.