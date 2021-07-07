Дни культуры России пройдут в республике в августе 2021 года. Мероприятие запланировано в рамках перекрестного года двух стран. Об этом стало известно по итогам встречи в Москве между главой минкульта КР Кайратом Иманалиевым и специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщают в посольстве республики в Москве, ответной акцией станет проведение Дней кино Киргизстана в России осенью 2021 года. Стороны также договорились о проведении в РФ совместного мероприятия по случаю 80-летия советского деятеля культуры Болота Минжилкиева.

Завершить перекрестный год стороны предполагают к концу 2021 года. Ожидается, что его финалом станет торжественное мероприятие с участием руководства двух стран, ведущих российских и киргизских творческих коллективов, видных представителей искусства.

Во время визита в Москву министр культуры Киргизии Кайрат Иманалиев также провел встречу с ректором Высшего театрального училища (ВТУ) имени М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Борисом Любимовым. Они приняли решение направить в ВТУ для обучения сценическому искусству 25 представителей республики.

Досье "РГ"



Киргизия и Россия договорились о проведении перекрестного года во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в КР в марте 2019 года. В 2020-м стороны планировали провести свыше двухсот мероприятий, нацеленных на развитие и укрепление культурных и гуманитарных связей. Однако многие из них пришлось отложить из-за пандемии. В феврале 2021-го президент Киргизии Садыр Жапаров предложил продлить сроки перекрестного года, и в этом нашел поддержку со стороны руководства России.