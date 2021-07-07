Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в часть 6 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4503) изменения, изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:

"2) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории одного или нескольких муниципальных образований, которые относятся к сухопутной территории Арктической зоны и одно из которых является местом государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;

3) общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений не может быть менее одного миллиона рублей. При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание (строительство) либо модернизацию и (или) реконструкцию объектов недвижимого имущества и (или) комплексов движимого и недвижимого имущества. Вне зависимости от наличия указанных затрат при определении объема капитальных вложений юридического лица или индивидуального предпринимателя, отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства и планирующих осуществлять виды экономической деятельности, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, учитываются затраты на приобретение машин, оборудования, производственного инвентаря. При этом не учитываются:

а) затраты на полученное (приобретенное) имущество, которые ранее включались в объем капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны;

б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные подобные затраты, понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов Арктической зоны.".

Президент Российской Федерации В. Путин