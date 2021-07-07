Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"

Новости

ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии 22:00
Россия увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья почти на треть 21:30
Банк Англии обязал сотрудников приходить на работу раз в неделю 20:49
Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России 20:44
Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за поддержку 20:43
В Исландии подвели итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей 20:39
В Индии врачи вместо вакцины от COVID-19 вкалывали солевой раствор 20:39
Детей-инвалидов из Петербурга отправили в пансионат с плесенью 19:58
Российские водители стали чаще оформлять электронные полисы ОСАГО 19:41
Беларусь объявила о сокращении до минимума посольства Литвы 19:35
Эриксен и спасшие его врачи приглашены на финал Евро-2020 19:32
В Москве насмерть сбили ехавшую на самокате дочь экс-министра Татарстана 19:24
Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти 19:10
Минфин разменял все доллары в ФНБ на юани, евро и золото 19:07
В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации 18:50
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии 18:48
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях 18:44
Видео: На "Иннопроме" обсудили создание кампуса мирового уровня 18:43
Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса 18:42
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 18:42
Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово 18:29
"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов 18:26
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая 18:16
В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 18:08
База РФ в Таджикистане проводит учения на фоне обстановки в Афганистане 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 7 июля 2021 г.
Вступает в силу 13 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в часть 6 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2020 года N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4503) изменения, изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:

"2) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо планирует осуществлять заявленную предпринимательскую деятельность на территории одного или нескольких муниципальных образований, которые относятся к сухопутной территории Арктической зоны и одно из которых является местом государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;

3) общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений не может быть менее одного миллиона рублей. При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание (строительство) либо модернизацию и (или) реконструкцию объектов недвижимого имущества и (или) комплексов движимого и недвижимого имущества. Вне зависимости от наличия указанных затрат при определении объема капитальных вложений юридического лица или индивидуального предпринимателя, отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства и планирующих осуществлять виды экономической деятельности, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, учитываются затраты на приобретение машин, оборудования, производственного инвентаря. При этом не учитываются:

а) затраты на полученное (приобретенное) имущество, которые ранее включались в объем капитальных вложений другими резидентами Арктической зоны;

б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений и иные подобные затраты, понесенные до даты включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов Арктической зоны.".

Президент Российской Федерации В. Путин