Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 309-ФЗ "О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3429; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; 2003, N 28, ст. 2886; 2004, N 34, ст. 3517; 2005, N 30, ст. 3118; 2006, N 31, ст. 3450; 2007, N 1, ст. 31; 2008, N 30, ст. 3614; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6248; 2011, N 1, ст. 37; N 23, ст. 3265; N 30, ст. 4606; N 49, ст. 7016; 2012, N 49, ст. 6749; 2013, N 27, ст. 3444; N 30, ст. 4046; N 40, ст. 5033, 5037, 5038; 2014, N 26, ст. 3393; N 48, ст. 6647; 2015, N 48, ст. 6685, 6687; 2016, N 15, ст. 2064; N 22, ст. 3092; N 49, ст. 6844; 2017, N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307; 2018, N 1, ст. 20; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5094; N 49, ст. 7496; 2019, N 31, ст. 4443; N 39, ст. 5371; 2020, N 12, ст. 1657; N 42, ст. 6508, 6527, 6529) следующие изменения:

1) в статье 342:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Если иное не установлено пунктами 1 и (или) 21 настоящей статьи, налогообложение производится по одной из налоговых ставок (в зависимости от вида добытого полезного ископаемого), умноженной на рентный коэффициент Крента, определяемый в соответствии со статьей 3428 настоящего Кодекса:";

б) пункт 6 признать утратившим силу;

2) дополнить статьей 3428 следующего содержания:

"Статья 3428. Порядок определения и применения рентного коэффициента КРЕНТА

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, в отношении налоговых ставок, установленных пунктом 2 статьи 342 настоящего Кодекса, рентный коэффициент КРЕНТА принимается равным 3,5.

2. Рентный коэффициент КРЕНТА принимается равным 0,2 в отношении налоговой ставки, установленной подпунктом 16 пункта 2 статьи 342 настоящего Кодекса, до истечения десяти следующих подряд календарных лет, начинающихся с года начала промышленной добычи соответствующих полезных ископаемых на участке недр, при одновременном выполнении следующих требований:

1) в добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, многокомпонентной комплексной руде, содержащей медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, содержание никеля составляет не более 0,5 процента и металлов платиновой группы не более 1 грамма на 1 тонну руды;

2) степень выработанности запасов участков недр, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1 процента;

3) деятельность по добыче указанных в подпункте 1 настоящего пункта полезных ископаемых является частью нового инвестиционного проекта, в отношении которого налогоплательщиком заключено и действует соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

3. Рентный коэффициент КРЕНТА принимается равным 1 в отношении:

1) налоговых ставок, установленных подпунктами 7, 9 - 15 пункта 2 статьи 342 настоящего Кодекса;

2) налоговых ставок, установленных пунктом 2 статьи 342 настоящего Кодекса для следующих видов добытых полезных ископаемых: торфа, горючих сланцев, сырья радиоактивных металлов, неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии, подземных промышленных и термальных вод, битуминозных пород, концентратов и других полупродуктов, содержащих золото, концентратов и других полупродуктов, содержащих серебро, общераспространенных полезных ископаемых, природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней;

3) налоговых ставок, установленных подпунктами 1 - 6, подпунктом 8, подпунктами 16 - 17 пункта 2 статьи 342 настоящего Кодекса, при добыче полезных ископаемых на участках недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1 процента, при выполнении одного из следующих условий:

деятельность по добыче соответствующих полезных ископаемых на таких участках недр является частью нового инвестиционного проекта, в отношении которого налогоплательщиком заключено и действует соглашение о защите и поощрении капиталовложений либо исполнено соглашение о защите и поощрении капиталовложений;

деятельность по добыче соответствующих полезных ископаемых осуществляется налогоплательщиком в связи с выполнением им специального инвестиционного контракта, заключенного до 31 декабря 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

Рентный коэффициент КРЕНТА, равный 1, применяется по основаниям, указанным в настоящем подпункте, в течение или пятнадцати следующих подряд календарных лет, начинающихся с года начала промышленной добычи полезных ископаемых на участке недр, или срока действия соглашения о защите и поощрении капиталовложений, или срока действия специального инвестиционного контракта в зависимости от того, какой срок истекает позднее;

4) налоговых ставок, установленных пунктом 2 статьи 342 настоящего Кодекса для отдельных видов полезных ископаемых, добытых на участках недр, указанных в настоящем подпункте, при условии заключения организацией, владеющей лицензиями на пользование такими участками недр и не являющейся участником регионального инвестиционного проекта, соглашения о добыче и сохранении занятости (далее в настоящей статье - соглашение о сохранении занятости) в соответствии с пунктами 4-10 настоящей статьи.

В целях применения рентного коэффициента КРЕНТА в соответствии с настоящим подпунктом к отдельным видам полезных ископаемых относятся:

товарные руды цветных металлов, содержащие вольфрам в качестве основного компонента, добытые на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Забайкальского края, Приморского края или Республики Бурятия;

борные руды, многокомпонентные комплексные руды, содержащие свинец и цинк, и полезные компоненты многокомпонентных комплексных руд, содержащих свинец и цинк (за исключением драгоценных металлов, являющихся полезными компонентами указанных многокомпонентных комплексных руд), добытые на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Приморского края;

товарные руды редких металлов, содержащие одновременно титан, ниобий, тантал, редкоземельные металлы, добытые на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Мурманской области.

Рентный коэффициент КРЕНТА, равный 1, применяется с даты, указанной в соглашении о сохранении занятости, но не ранее 1 января календарного года, в котором заключено такое соглашение, и до последнего числа месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором прекращено действие соглашения о сохранении занятости в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи.

4. Соглашение о сохранении занятости заключается организацией, указанной в подпункте 4 пункта 3 настоящей статьи, с Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

Данная организация вправе заключить соглашение о сохранении занятости до 31 декабря 2021 года (включительно). С 1 января 2022 года заключение соглашений о сохранении занятости не допускается (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи).

Форма соглашения о сохранении занятости, форма уведомления о прекращении действия соглашения о сохранении занятости, порядок заключения (прекращения действия) соглашения о сохранении занятости, внесения в него изменений и осуществления контроля за его исполнением утверждаются Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.

5. В случае реорганизации организации, заключившей соглашение о сохранении занятости (далее в настоящем пункте - первоначальное соглашение о сохранении занятости), и (или) перехода в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах права пользования участком недр (участками недр), указанным (указанными) в первоначальном соглашении о сохранении занятости, и при условии, что на момент совершения данных действий действие первоначального соглашения о сохранении занятости не прекращено по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 - 7 пункта 9 настоящей статьи, организация (организации), к которой (к которым) перешли права пользования участком недр (участками недр), и (или) организация, заключившая первоначальное соглашение о сохранении занятости, вправе заключить новое соглашение (новые соглашения) о сохранении занятости при условии, что объем обязательств, возникших из такого нового соглашения (соглашений в совокупности), равен объему обязательств, возникших при заключении первоначального соглашения о сохранении занятости.

При этом существенные условия соглашения (соглашений) о сохранении занятости, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 6 настоящей статьи, должны быть выполнены в отношении всего объема соответствующих обязательств, возникших из таких соглашений о сохранении занятости.

6. Соглашение о сохранении занятости должно содержать следующие существенные условия:

1) предмет соглашения о сохранении занятости - предоставление организации, заключившей соглашение о сохранении занятости, права на применение рентного коэффициента КРЕНТА, равного 1, при добыче отдельных видов полезных ископаемых, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 настоящей статьи, на участках недр, указанных в соглашении о сохранении занятости, на период действия такого соглашения при условии принятия данной организацией на себя обязательств по сохранению численности работников организации на уровне не ниже указанного в соглашении о сохранении занятости и по обеспечению добычи полезных ископаемых, в отношении которых применяется рентный коэффициент КРЕНТА" равный 1, в объемах и в сроки, предусмотренные соглашением о сохранении занятости;

2) номера лицензий на пользование участками недр, при добыче отдельных видов полезных ископаемых на которых может применяться рентный коэффициент КРЕНТА, равный 1, и их географические координаты;

3) идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименование организации (при наличии), владеющей лицензиями на пользование участками недр, указанными в соглашении о сохранении занятости;

4) планируемый объем добычи отдельных видов полезных ископаемых, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 настоящей статьи, при добыче которых может применяться рентный коэффициент КРЕНТА, равный 1, по каждому году на период с 1 января 2021 года или с 1-го числа календарного года, на который приходится дата заключения соглашения о сохранении занятости, по 31 декабря 2030 года (включительно) отдельно по участкам недр, указанным в соглашении о сохранении занятости, и видам добытых полезных ископаемых (далее в настоящей статье - планируемый объем добычи). При этом планируемый объем добычи определяется в соответствии с техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых;

5) минимальная предельная численность работников, в отношении которых должно быть обеспечено выполнение условия о сохранении их занятости, определяемая как величина, которая не может быть менее среднесписочной численности работников организации, владеющей лицензиями на пользование участками недр, указанными в соглашении о сохранении занятости, за декабрь 2020 года (далее в настоящей статье - минимальная предельная численность работников).

7. Основанием для отказа в заключении соглашения о сохранении занятости является наличие одного из следующих обстоятельств:

1) в соглашении о сохранении занятости указана недостоверная информация;

2) организация, участки недр и (или) виды добытых полезных ископаемых, указанные в соглашении о сохранении занятости, не соответствуют условиям, установленным настоящей статьей;

3) соглашение о сохранении занятости не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4-6 настоящей статьи;

4) в случае заключения соглашения (соглашений) о сохранении занятости по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи, если не выполнено условие в отношении объема обязательств, определенное указанным пунктом.

8. В случае, если в период действия соглашения о сохранении занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах продлен срок пользования участком недр (участками недр), указанным (указанными) в соглашении о сохранении занятости, и (или) внесены изменения в технический проект разработки месторождения полезных ископаемых, предусматривающие увеличение объема добычи полезных ископаемых на участке недр (участках недр), указанном (указанных) в соглашении о сохранении занятости, за период, оставшийся до истечения срока действия соглашения о сохранении занятости, по сравнению с планируемым объемом добычи за тот же период, в соглашение о сохранении занятости по инициативе организации, заключившей такое соглашение, в течение одного месяца с даты наступления одного из указанных в настоящем пункте событий должны быть внесены соответствующие изменения в планируемый объем добычи в соответствии с порядком заключения (прекращения действия) соглашения о сохранении занятости, внесения в него изменений и осуществления контроля за его исполнением, утвержденным согласно пункту 4 настоящей статьи.

В иных случаях внесение изменений в соглашение о сохранении занятости не допускается.

9. Действие соглашения о сохранении занятости прекращается при наступлении одного из следующих обстоятельств:

1) по истечении срока действия соглашения о сохранении занятости с 1 января 2031 года;

2) в случае ликвидации или реорганизации организации, заключившей соглашение о сохранении занятости;

3) в случае, если в период действия соглашения о сохранении занятости среднесписочная численность работников организации, заключившей соглашение о сохранении занятости, за один календарный месяц оказалась менее минимальной предельной численности работников, указанной в соглашении о сохранении занятости;

4) в случае, если в период действия соглашения о сохранении занятости количество добытого полезного ископаемого за все налоговые периоды календарного года по участку недр, указанному в соглашении о сохранении занятости, оказалось менее планируемого объема добычи такого полезного ископаемого за соответствующий календарный год, указанного в соглашении о сохранении занятости;

5) в случае несоблюдения организацией, заключившей соглашение о сохранении занятости, требования, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи;

6) в случае прекращения права пользования одним из участков недр, указанных в соглашении о сохранении занятости, в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах;

7) по соглашению сторон.

10. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи, действие соглашения о сохранении занятости прекращается со дня наступления соответствующих обстоятельств.

При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 3-6 пункта 9 настоящей статьи, действие соглашения о сохранении занятости прекращается с 1 января календарного года, для которого установлено наступление таких обстоятельств. При этом суммы налога, исчисленные в отношении добытых полезных ископаемых с применением рентного коэффициента КРЕНТА, равного 1, за налоговые периоды, заканчивающиеся после 1 января года, для которого установлено наступление таких обстоятельств, подлежат перерасчету с применением рентного коэффициента КРЕНТА, равного 3,5, и уплате в бюджет в части, превышающей фактически уплаченные суммы налога для соответствующих налоговых периодов, с уплатой сумм пеней, начисляемых на указанную величину превышения со дня, следующего за днем уплаты налога для соответствующего налогового периода.

При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 7 пункта 9 настоящей статьи, действие соглашения о сохранении занятости прекращается с даты заключения соглашения о прекращении действия такого соглашения.

11. В целях настоящей статьи:

1) степень выработанности запасов полезного ископаемого на участке недр рассчитывается налогоплательщиком самостоятельно на основании данных государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на соответствующую дату как частное от деления суммы накопленной добычи полезного ископаемого (включая потери при добыче) на участке недр на начальные извлекаемые запасы полезного ископаемого на участке недр. Рассчитанное в порядке, установленном настоящим пунктом, значение степени выработанности запасов полезного ископаемого округляется до второго знака после запятой в соответствии с действующим порядком округления;

2) под годом начала промышленной добычи полезного ископаемого на участке недр понимается год, по состоянию на 1-е число которого степень выработанности запасов полезного ископаемого на таком участке недр впервые превысила 1 процент.

12. В случае, если в отношении добытого полезного ископаемого в соответствии с настоящей статьей рентный коэффициент КРЕНТА может принимать несколько значений, в целях налогообложения налогом такого полезного ископаемого используется наименьшее из таких значений.";

3) абзац второй пункта 1 статьи 343 изложить в следующей редакции:

"Сумма налога по добытому углю, углеводородному сырью (за исключением полезных ископаемых, налоговая база при добыче которых в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 338 настоящего Кодекса определяется как их стоимость) и многокомпонентной комплексной руде, добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки и величины налоговой базы.";

4) абзац шестой пункта 35 статьи 3432 изложить в следующей редакции:

"В целях настоящего пункта перечень видов расходов, связанных с соблюдением обязательных требований, установленных Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", утверждается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 - 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добычу полезных ископаемых.

3. Действие положений подпункта 4 пункта 3 статьи 3428 и абзаца шестого пункта 35 статьи 3432 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.