Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 16 и 19 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2011, N 1, ст. 49; 2013, N 49, ст. 6336; N 52, ст. 6975; 2014, N 14, ст. 1533; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3958; 2018, N 11, ст. 1588; N 32, ст. 5115; 2020, N 15, ст. 2238) следующие изменения:

1) статью 16 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Правительство Российской Федерации вправе принимать в государственную казну Российской Федерации имущество, приобретенное Агентством при осуществлении своей деятельности и безвозмездно передаваемое Агентством за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства на основании решений совета директоров Агентства, принятых в соответствии с пунктом 182 статьи 19 настоящего Федерального закона.";

2) статью 19 дополнить пунктами 181-183 следующего содержания:

"181) принимает решения о составе имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче по балансовой стоимости в государственную казну Российской Федерации или Банку России в соответствии с пунктами 182 и 183 настоящей статьи. Агентством может быть согласована соответственно с Правительством Российской Федерации или с Банком России передача имущества по рыночной стоимости такого имущества, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

182) с согласия Правительства Российской Федерации на принятие в государственную казну Российской Федерации имущества, приобретенного Агентством при осуществлении своей деятельности, принимает решения о безвозмездной передаче такого имущества в государственную казну Российской Федерации. Состав принимаемого в государственную казну Российской Федерации имущества определяется на основании предложений Агентства актом Правительства Российской Федерации о принятии передаваемого Агентством имущества. Передача такого имущества в государственную казну Российской Федерации осуществляется Агентством за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации;

183) с согласия Банка России на принятие имущества, приобретенного Агентством при осуществлении своей деятельности, принимает решения о безвозмездной передаче такого имущества Банку России. Состав принимаемого Банком России имущества определяется на основании предложений Агентства актом Банка России о принятии передаваемого Агентством имущества. Передача такого имущества Банку России осуществляется Агентством за счет уменьшения соответствующего имущественного взноса Банка России;".

Статья 2

1. В случае принятия Центральным Банком Российской Федерации (Банком России) решения о внесении в качестве имущественного взноса в имущество государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) 100 процентов обыкновенных акций акционерного общества "Московский Индустриальный банк" (далее - АО "МИнБанк") рыночная стоимость указанных акций признается равной одному рублю. На указанное решение не распространяются положения статьи 18957-1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

2. В случае принятия Агентством решения о передаче в государственную казну Российской Федерации 100 процентов обыкновенных акций АО "МИнБанк" в счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства рыночная стоимость указанных акций признается равной одному рублю.

3. Правительство Российской Федерации вправе принять в государственную казну Российской Федерации передаваемые Агентством за счет уменьшения имущественного взноса Российской Федерации в имущество Агентства 100 процентов обыкновенных акций АО "МИнБанк", приобретенные Агентством в соответствии с частью 1 настоящей статьи, по рыночной стоимости один рубль.

4. Правительство Российской Федерации вправе внести указанные в части 3 настоящей статьи акции АО "МИнБанк" в уставный капитал публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" (далее ПАО "Промсвязьбанк") в порядке оплаты приобретаемых в собственность Российской Федерации акций ПАО "Промсвязьбанк" по рыночной стоимости, равной одному рублю.

5. На приобретение Российской Федерацией, Агентством и ПАО "Промсвязьбанк" акций в соответствии с частями 1-4 настоящей статьи не распространяются:

1) положения частей восьмой - десятой статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", частей первой - третьей статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2) положения федеральных законов, регламентирующие соблюдение порядка получения согласия на осуществление сделки с акциями (долями) финансовой организации федерального антимонопольного органа (направления уведомления федеральному антимонопольному органу);

3) положения главы XI1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", регламентирующие порядок приобретения более 30 процентов акций публичных обществ, а также положения пункта 3 статьи 34 указанного Федерального закона;

4) положения федеральных законов, регламентирующие соблюдение порядка раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

6. На приобретение ПАО "Промсвязьбанк" акций, указанных в частях 1-4 настоящей статьи, также не распространяется установленный Банком России на основании части четвертой статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации, а также положения пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о привлечении оценщика при оплате акций неденежными средствами.

Статья 3

Правительство Российской Федерации вправе принять в государственную казну Российской Федерации с отражением в составе доходов федерального бюджета передаваемые государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" на основании решения совета директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" средства за счет имущественного взноса Центрального банка Российской Федерации (Банка России), внесенного Банком России на основании части девятой статьи 8 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Президент Российской Федерации В. Путин