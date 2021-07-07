Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь

Увеличить продолжительность жизни можно довольно простым способом. Для этого нужно больше внимания уделять физическим нагрузкам в повседневной жизни.

Такое мнение высказал в эфире канала "Россия 1" популярный врач и телеведущий Александр Мясников. Он, в частности, порекомендовал обходиться без лифта и больше ходить пешком.

"Находите физические нагрузки во всем! Откажитесь от лифта! Вам надо пойти куда-то? Идите пешком! Хотя бы пять километров в день нужно пройти. Вы должны больше стоять, не сидеть! ", - говорит эксперт.

Он особо подчеркнул пользу ходьбы, плавания, бега, берпи и физических упражнений низкой интенсивности. По словам Александра Мясникова, минимальные физические нагрузки нужны в любом возрасте и при разных болезнях. Они могут принести пользу даже онкологическим больным.

"Раковый больной лежит в постели и уже не встает. Если он делает определенные упражнения, то он живет дольше", - отмечает врач.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.