Экспозиция Беларуси на выставке признана одной из самых ярких и технологичных

В Екатеринбурге завершилась международная промышленная выставка "Иннопром". В ней приняли участие 500 компаний, более трети из которых - иностранные. Свои национальные экспозиции разместили 11 стран; одной из наиболее ярких и содержательных признана белорусская.

Нарядный бело-голубой стенд с надписями Made in Belarus было видно издалека. Причем определить его координаты гости смогли задолго до того, как их взгляд проложит дорогу к выставочной площадке. Новинка этого года - так называемый "гибридный формат" участия.

Национальную экспозицию постоянного участника "Иннопрома" впервые сопровождала онлайн-платформа. Новые технологии позволили гостям не только быстро найти белорусский павильон на выставке, но и заранее увидеть все представленные здесь разработки. Несколько кликов - и вот интересующая продукция в деталях, для продолжения сотрудничества - контакты предприятий.

Новые технологии позволили не только быстро найти белорусский павильон, но и заранее увидеть все представленные здесь разработки

Да и "реальный масштаб" не разочаровал. Белорусские предприятия предлагали весьма широкий выбор: насосные установки для нефтехимической промышленности, комплектующие для конвейерных заводов, автомобильные парковочные системы для современных жилых комплексов…

- В рамках национальной экспозиции Беларусь представила 40 организаций.

Среди них 21 промышленное предприятие, в том числе БАТЭ - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", "Белкард", крупные станкостроительные заводы, а также ряд научных организаций, которые представили различные разработки для промышленности. Это инновационные решения для сферы металлообработки, энергетики, индустриальной автоматизации, машиностроения, добывающей и перерабатывающей промышленности, аддитивных технологий, - рассказала начальник управления выставок "Белинтерэкспо" Екатерина Супрун.

Так, Белорусский металлургический завод представил новинку - сортовой круглый прокат из углеродистой стали марки C50 mod. для производителей автокомпонентов. "Интеграл", известный своими микросхемами и приборами, презентовал микроэлектронные компоненты для космической промышленности. Станки и различные обрабатывающие центры представили станкостроительные заводы "МЗОР" и "Красный борец". Уральские машиностроители особо оценили вертикальные консольно-фрезерные станки завода "СтанкоГомель", оснащенные системами ЧПУ SIEMENS, Fanuc. А холдинг "Автокомпоненты" представил линейку комплектующих: стартеры, генераторы, бортовые системы, которые уже поставляет на основные конвейерные заводы России (ключевой партнер "КАМАЗ").

"Белорусы берут масштабом и разнопрофильностью", - утверждают эксперты форума со стажем. На одной площадке были представлены буквально все направления промышленности. В состав "выездной команды" каждого предприятия, как правило, входили не только маркетологи и "продажники", но и разработчики, конструкторы и даже ученые.

Например, Минский моторный завод (производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей) привез в Екатеринбург специалистов конструкторской и маркетинговой служб предприятия, а также Торгового дома ММЗ в Ногинске. Они представили макеты двигателей MMZ-3LD, Д-243, компрессорную прицеп-станцию и дизель-насосную установку.

ММЗ всегда обстоятельно готовится к "Иннопрому". Предприятие выпускает более 100 модификаций двигателей для сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, автомобилей и автобусов, энергоустановок, компрессоров и других агрегатов. Их используют 49 предприятий Беларуси, а также заказчики в странах СНГ и дальнего зарубежья. Особые отношения - с Россией. Предприятие сотрудничает с 59 российскими предприятиями промышленной сборки (в том числе с заводами Курска, Санкт-Петербурга, Москвы, Башкортостана, Нижегородской и Ярославской областей и т.д.), а еще с десятью планирует установить партнерские отношения.

Экспорт в Россию растет - по итогам первого квартала 2021 года отгрузка в адрес промышленных предприятий партнеров увеличилась почти в два раза. Минчане заинтересовали потенциальных потребителей и на "Иннопроме".

- Одна из премьер нашего завода - дизель-насосная установка для перекачивания базы буровых растворов, нефтепродуктов, цемента и каолиновой глины. Она может широко использоваться в нефтяной и строительной отраслях. Мы подготовили яркую презентацию, приняли участие в деловых мероприятиях выставки, отраслевом форуме, посетили промышленные предприятия. Для нас это прежде всего обмен опытом в международном и межотраслевом промышленном пространстве, - отметил гендиректор предприятия Александр Рогожник.

Новые идеи и открытия привезли "люди науки" - представители Белорусского госуниверситета, Белорусского национально-технического университета (БНТУ), Гомельского университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). Поездку "научной сборной" финансировала Национальная академия наук, а посланцев восьми лучших университетов страны собрало в дорогу минобразования.

- В нашей команде пять человек. Показали на выставке последние научно-технические разработки. С Екатеринбургом знакомы хорошо - на "Иннопроме" не в первый раз. Несколько лет назад наш научно-технологический парк БНТУ "Политехник" представлял на "Иннопроме" протезы сердечных сосудов. Сейчас поделились технологией упрочнения "железа", деталей для машиностроения, показали новые керамические и полимерные покрытия, в том числе покрытия для медных деталей с плазменной обработкой, - сообщила "СОЮЗу" менеджер Республиканского инновационного унитарного предприятия "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник" Галина Митько.

Последними достижениями научной мысли поделился и БГУ. Для своего четвертого посещения "Иннопрома" ведущий вуз Беларуси выбрал около 20 лучших научных разработок. Например, металлические зеркала из алюминиевого сплава. Это прекрасная альтернатива прототипам из нержавейки, которые используются при производстве авиационной и бронетанковой техники. По словам разработчиков, алюминиевые зеркала не уступают стальным по качеству, при этом они безопасны в эксплуатации и мало весят. Кстати, могут с успехом заменить и стеклянные зеркала для мотоциклов и автомобилей.

В числе других новинок БГУ продемонстрировал ультразвуковые счетчики газа, радиопоглощающие материалы серии "КУП" (используются для защиты летательных аппаратов от электромагнитного излучения), устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "АГЕНТ В-607", импульсные источники электропитания и генераторы сильноточных импульсов, разработки из области компьютерного моделирования, ГИС-технологий и другие.

Кроме того, практически ежегодно в Екатеринбург приезжают представители флагманов белорусского машиностроения - Минского тракторного завода, БелАЗА и других. В этом году мощные машины также заняли специальные места на уличной площадке. И это не просто формальный "показ возможностей". Каждый год "Иннопром" становится местом заключения конкретных деловых сделок. Проведению форума минувшим летом помешала пандемия, но, например, в 2019 году прямо на выставке БелАЗ и российская компания "Цифра" заключили стратегическое соглашение о партнерстве. Речь шла о развитии технологий роботизации для горной промышленности и создании исследовательского центра в области искусственного интеллекта. А в этом году в рамках договора о сотрудничестве между Уральским государственным горным университетом (УГГУ), БелАЗом и "БелТрансЛогистик" о совместной реализации образовательных программ министр промышленности РБ Петр Пархомчик открыл новый учебный класс БелАЗ.