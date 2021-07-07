Эндокринолог предупредил о негативном влиянии жары на больных диабетом

Аномально жаркая погода может негативно влиять на организм больных сахарным диабетом. Об этом заявил главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. "Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы, их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему", - цитирует РИА Новости Анциферова.

По его словам, в жаркую погоду важно уметь отличать перегревание от гипогликемии. При перегревании могут возникнуть помутнение сознания, обморок, судороги. Это же иногда бывает и при гипогликемии. В таких ситуациях больному диабетом необходимо провести определение уровня сахара крови.

В жару также снижается аппетит, из-за чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции, "особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины", подчеркнул Анциферов.

Он порекомендовал в жару выпивать 2-3 литра жидкости в течение дня, чаще контролировать сахар крови и артериальное давление, не забывать принимать рекомендуемые лекарственные препараты. В наиболее жаркие часы следует воздержаться от физической активности, а на улице носить головной убор и не ходить без обуви по горячей поверхности, например, по песку или асфальту.

Врач добавил, что нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, а при транспортировке стоит использовать специальную сумку-контейнер. В случае ухудшения состояния пациента, ему необходимо обратиться к врачу.