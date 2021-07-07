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Рубрика: Общество

Эндокринолог предупредил о негативном влиянии жары на больных диабетом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аномально жаркая погода может негативно влиять на организм больных сахарным диабетом. Об этом заявил главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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При высокой температуре сосуды кожи расширяются, чтобы лучше отдавать избыточное тепло с потом. "Вместе с потом организм теряет соли и микроэлементы, их дефицит влияет на сердечно-сосудистую систему", - цитирует РИА Новости Анциферова.

По его словам, в жаркую погоду важно уметь отличать перегревание от гипогликемии. При перегревании могут возникнуть помутнение сознания, обморок, судороги. Это же иногда бывает и при гипогликемии. В таких ситуациях больному диабетом необходимо провести определение уровня сахара крови.

В жару также снижается аппетит, из-за чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции, "особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины", подчеркнул Анциферов.

Он порекомендовал в жару выпивать 2-3 литра жидкости в течение дня, чаще контролировать сахар крови и артериальное давление, не забывать принимать рекомендуемые лекарственные препараты. В наиболее жаркие часы следует воздержаться от физической активности, а на улице носить головной убор и не ходить без обуви по горячей поверхности, например, по песку или асфальту.

Врач добавил, что нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, а при транспортировке стоит использовать специальную сумку-контейнер. В случае ухудшения состояния пациента, ему необходимо обратиться к врачу.

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