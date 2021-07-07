ЕС пригрозил Венгрии санкциями за дискриминацию ЛГБТ

Евросоюз заявил, что запрет пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола для лиц младше 18 лет, принятый венгерским парламентом, является дискриминационным в отношении ЛГБТ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании 7 июля пригрозила ввести санкции против Будапешта, если закон не будет отменен, сообщает Euronews.

"Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия будет использовать свои полномочия против этого постыдного закона", - отметила она.

Таким образом, Брюссель может открыть процесс против Венгрии о нарушении законодательства ЕС, после чего дело может быть передано в Суд Евросоюза, что чревато для Будапешта штрафом. Также ряд депутатов Совета Европы предлагают отказать Венгрии в доступе к средствам специального европейского фонда, предназначенного для помощи в восстановлении после пандемии коронавируса.

В прошлом году Венгрия внесла свои коррективы в определение семьи, исключив из него ЛГБТ и трансгендеров. "Мать - женщина, а отец - мужчина", - сказано в Конституции Венгрии, поправки в которую приняли в декабре 2020 года. Также в Венгрии конституция запрещает однополые браки, хотя признает гражданское партнерство людей одного пола.