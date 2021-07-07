Фармакологи изучат лечебные свойства голубики

В ботаническом саду Пятигорского медико-фармацевтического института появилась голубичная плантация - здесь было посажено 150 кустов голубики высокорослой, ее плоды содержат разнообразные биологически активные вещества и могут использоваться в качестве лекарственного сырья. Первый урожай даст возможность ученым продолжить исследование полезных свойств голубики, которая не только является отличным природным энергетиком, но и перспективна для разработки лекарственных препаратов, сообщили "Российской газете" в ПМФИ.

"Голубика известна широким спектром терапевтического действия, в том числе, при офтальмологических заболеваниях, сахарном диабете, гипертензии. Богатый комплекс биологически активных веществ и проверенная многими годами культура употребления в пищу плодов позволяют с уверенностью говорить о перспективности выращивания голубики высокорослой и с точки зрения развития в регионе высокотехнологичной фармацевтической отрасли", - рассказал доцент кафедры фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов ПМФИ Арнольд Шамилов.

Собранные осенью плоды голубики дадут возможность продолжить фитохимические исследования совместно с изучением их фармакологической активности, в том числе в перспективном и востребованном направлении - спортивной медицине. Изучением полезных свойств голубики ученые ПМФИ занимаются уже несколько лет, исследуя сорта, которые выращивают в агрохозяйствах региона. Результаты исследований легли в основу заявки от научной группы института "на получение патента на фармацевтическую субстанцию из плодов голубики высокорослой, обладающей актопротекторной активностью".

Участники проекта планируют воспроизвести полный технологический цикл производства лекарственной субстанции и на ее основе - лекарственных препаратов. Большую помощь ученым из Пятигорска оказали аграрии из Кабардино-Балкарии и Министерство сельского хозяйства Республики, предоставив плоды голубики для начальных исследований, а также рекомендации по ее экспериментальному выращиванию в Пятигорске.

"В дальнейших планах ученых нашего института - проведение научно-исследовательских работ по определению химического состава и фармакологических свойств различных субстанций, полученных из плодов голубики с целью дальнейшей разработки стандартизированных лекарственных форм, - пояснил руководитель ПМФИ Максим Черников. - В рамках новой программы Минобрнауки России "Приоритет - 2030" предстоит интегрировать достижения университетской науки в реальный сектор экономики; способствовать внедрению инновационных технологий и тем самым помогать развитию экономики региона".