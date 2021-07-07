ФАС и Генпрокуратура проверят цены на металл

Прокуратуры регионов займутся проверкой цен на металлическую продукцию. Об этом рассказал на заседании Общественного совета при Минстрое председатель совета Сергей Степашин.

На днях вопрос о резком скачке цен на металлическую арматуру и установлении крупными производителями монопольно высоких цен на эту продукцию был поднят на совещании в Генпрокуратуре, рассказал Степашин. Генпрокурор и все прокуроры субъектов РФ получили прямое поручение проанализировать работу компаний-монополистов, сообщил председатель совета.

Ситуация с ростом цен на рельсы и шпалы, в том числе деревянные, обсуждалась также на совете директоров в РЖД. Первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручение ФАС проверить производителей, рассказал Степашин.

За 2020 год цены на металлопродукцию, по данным НОСТРОЙ, в некоторых регионах выросли вдвое. В 2021 году, после стабилизации в январе-марте, рост цен продолжился, к концу июня цены выросли еще почти в два раза.