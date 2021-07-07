ФНС начала предупреждать о риске блокировки бизнес-счетов

О риске блокировки бизнес-счета теперь можно будет узнать в личном кабинете налогоплательщика. Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила новый сервис, информирующий налогоплательщиков о риске приостановки расчетного счета из-за не представленных вовремя деклараций, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ФНС.

Так, в личных кабинетах налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя (на общей системе налогообложения) появился новый раздел "Как меня видит налоговая" во вкладке "Риск блокировки счета". В разделе размещается информация о двух потенциальных рисках: приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок, а также несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем. Для расчета последнего риска используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года. "То есть если налогоплательщик регулярно представляет декларации с нарушением срока, то такой риск будет высоким", - уточнили в ФНС. Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, на следующий день сможет увидеть информацию об этом в своем личном кабинете и число дней до возможной блокировки счета.

Кроме того, если раньше решение о блокировке налоговики могли принять через десять дней, то теперь этот срок увеличен до двадцати дней. В течение этого периода налоговая служба будет дополнительно уведомлять плательщика о рисках.

Как подчеркивают в ФНС, прогнозирование риска несвоевременного представлений деклараций (расчетов) будет востребовано компаниями с развитой филиальной сетью. Так, головной офис может контролировать налоговую дисциплину на местах, избегая риска блокировки счетов для всей компании, добавляют в налоговой службе.