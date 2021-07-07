Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 318-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 7, ст. 833; 2009, N 1, ст. 17; 2012, N 19, ст. 2281; 2016, N 10, ст. 1323; N 15, ст. 2066; 2017, N 1, ст. 6; 2018, N 7, ст. 976; N 17, ст. 2420; N 24, ст. 3416; 2019, N 27, ст. 3535; N 49, ст. 6978; 2021, N 11, ст. 1710; N 13, ст. 2134; N 17, ст. 2879; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

"сельский туризм - туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;";

б) абзацы двадцать восьмой - тридцать второй считать соответственно абзацами двадцать девятым - тридцать третьим;

в) абзац тридцать третий считать абзацем тридцать четвертым и дополнить его словами ", деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности";

г) абзацы тридцать четвертый - тридцать шестой считать соответственно абзацами тридцать пятым - тридцать седьмым;

2) в статье 31:

а) абзац тридцать первый после слов "социального туризма," дополнить словами "сельского туризма,";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"установление требований к оказанию услуг в сфере сельского туризма;

установление требований к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности;

установление правил, порядка и условий осуществления отдельных видов туризма.";

3) абзац десятый части первой статьи 32 после слов "социального туризма," дополнить словами "сельского туризма,";

4) абзац второй статьи 33 после слов "социального туризма," дополнить словами "сельского туризма,";

5) часть вторую статьи 4 после слов "социального туризма," дополнить словами "сельского туризма,";

6) часть двадцать третью статьи 5 после слов "входящих в их структуру," дополнить словами "деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности,".

Статья 2

Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2011, N 31, ст. 4700; 2013, N 30, ст. 4069; 2015, N 1, ст. 20; 2018, N 32, ст. 5073; 2020, N 42, ст. 6517; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 11 июня, N 0001202106110021) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) поддержка и развитие сельского туризма.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин