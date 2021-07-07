Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 8 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 23, ст. 2878; 2014, N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 30, ст. 4263; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962; 2020, N 12, ст. 1645; 2021, N 1, ст. 56) следующие изменения:

1) в статье 24:

а) часть 4 признать утратившей силу;

б) часть 5 после слов "направленных на" дополнить словами "решение задач, указанных в части 41 статьи 28 настоящего Федерального закона, а также на";

2) в статье 26:

а) часть 4 после слова "предусмотренные" дополнить словами "настоящим Федеральным законом и";

б) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. К компетенции наблюдательного совета образовательной организации высшего образования, являющейся автономным учреждением, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", относятся рассмотрение и согласование программы развития образовательной организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также иные вопросы, отнесенные уставом образовательной организации высшего образования к компетенции наблюдательного совета.

52. В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования, являющихся бюджетными учреждениями, за исключением образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, формируются попечительские советы. Попечительский совет осуществляет рассмотрение и согласование программы развития образовательной организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом образовательной организации к компетенции попечительского совета.";

3) в статье 28:

а) в пункте 7 части 3 слова "если иное не установлено настоящим Федеральным законом" заменить словами "за исключением образовательных организаций высшего образования";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Программа развития образовательной организации высшего образования направлена на развитие образовательной и научной деятельности, модернизацию и совершенствование материально- технической базы и социально-культурной инфраструктуры такой образовательной организации, развитие академической мобильности ее обучающихся и научно-педагогических работников. Программа развития образовательной организации высшего образования включает в себя критерии оценки эффективности ее реализации, в том числе в части вклада образовательной организации в достижение национальных целей развития и реализацию приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, и источники ее финансового обеспечения. Программа развития образовательной организации высшего образования разрабатывается образовательной организацией и утверждается ее учредителем, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Требования к структуре и содержанию программы развития образовательных организаций высшего образования утверждаются Правительством Российской Федерации.";

4) часть 10 статьи 81 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) определяют порядок разработки и утверждения программы развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении указанных органов.".

Статья 2

1. Уставы государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования подлежат приведению в соответствие с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) до 31 декабря 2022 года включительно.

2. Уставы государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования до приведения их в соответствие с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

Президент Российской Федерации В. Путин