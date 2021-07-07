Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 321-Ф3 "О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134; 2021, N 1, ст. 56; N 13, ст. 2137) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 5 слова ", если образование данного уровня гражданин получает впервые" заменить словами "в случае получения гражданином образования данного уровня впервые, если настоящим Федеральным законом не установлено иное";

2) статью 83 дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Лица, имеющие высшее образование, могут быть приняты на конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральные государственные образовательные организации высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета) в области искусств. Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц утверждается Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин