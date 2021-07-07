Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 321-Ф3 "О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Новости

Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России 20:44
Москалькова поблагодарила всех за поддержку 20:43
В Исландии подвели итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей 20:39
В Индии врачи вместо вакцины от COVID-19 вкалывали солевой раствор 20:39
Детей-инвалидов из Петербурга отправили в пансионат с плесенью 19:58
Российские водители стали чаще оформлять электронные полисы ОСАГО 19:41
Беларусь объявила о сокращении до минимума посольства Литвы 19:35
Эриксен и спасшие его врачи приглашены на финал Евро-2020 19:32
В Москве насмерть сбили ехавшую на самокате дочь экс-министра Татарстана 19:24
Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти 19:10
Минфин разменял все доллары в ФНБ на юани, евро и золото 19:07
В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации 18:50
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии 18:48
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях 18:44
Видео: На "Иннопроме" обсудили создание кампуса мирового уровня 18:43
Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса 18:42
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 18:42
Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово 18:29
"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов 18:26
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая 18:16
В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 18:08
База РФ в Таджикистане проводит учения на фоне обстановки в Афганистане 18:07
На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов 17:55
Минтруд обозначил долю мигрантов в отраслях на 2022 год 17:50
Великобританию назвали возможным рассадником новых мутаций COVID-19 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 321-Ф3 "О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 7 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об образовании"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134; 2021, N 1, ст. 56; N 13, ст. 2137) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 5 слова ", если образование данного уровня гражданин получает впервые" заменить словами "в случае получения гражданином образования данного уровня впервые, если настоящим Федеральным законом не установлено иное";

2) статью 83 дополнить частью 22 следующего содержания:

"22. Лица, имеющие высшее образование, могут быть приняты на конкурсной основе на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральные государственные образовательные организации высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета) в области искусств. Перечни таких образовательных организаций, специальностей высшего образования, на которые осуществляется прием, а также порядок приема указанных лиц утверждается Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин