Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Пункт 2 статьи 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2018, N 1, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 49, ст. 7524; 2019, N 31, ст. 4418; N 48, ст. 6739; N 52, ст. 7772; 2020, N 31, ст. 5065) дополнить подпунктом 101-1 следующего содержания:

"101-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7013; 2014, N 30, ст. 4221; 2018, N 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:

"4) совместное имущество - применительно к договору инвестиционного товарищества с обособленным имуществом общее имущество, которое обособляется от обособленного (обособленных) имущества (имуществ), формируется из вкладов всех участников договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом и принадлежит им, а также общие обязательства по которому в соответствии с настоящим Федеральным законом несут все участники договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом;

5) обособленное имущество - применительно к договору инвестиционного товарищества с обособленным имуществом общее имущество, которое обособляется от совместного имущества и другого (других) обособленного (обособленных) имущества (имуществ) и не может формироваться из вкладов, внесенных в совместное имущество или другое обособленное имущество, формируется в соответствии с договором инвестиционного товарищества с обособленным имуществом из вкладов всех или нескольких участников такого договора и принадлежит им, а также общие обязательства по которому в соответствии с настоящим Федеральным законом несут те участники договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом, которые внесли вклад (вклады) в такое общее имущество;

6) товарищ-вкладчик (далее также - товарищ-вкладчик в общее имущество) - товарищ (включая управляющего товарища), который внес вклад в соответствующее общее имущество.";

2) в статье 3:

а) дополнить частями 11 - 15 следующего содержания:

"11. Договором инвестиционного товарищества может быть предусмотрено, что инвестиционное товарищество создается в форме инвестиционного товарищества с обособленным имуществом, в котором наряду с совместным имуществом может образовываться одно или несколько обособленных имуществ (инвестиционное товарищество с обособленным имуществом). Обособленное имущество обособляется от совместного имущества и других обособленных имуществ. Порядок образования обособленных имуществ определяется договором инвестиционного товарищества с обособленным имуществом. К совместному имуществу, а также к каждому отдельному обособленному имуществу применяются положения настоящего Федерального закона об общем имуществе товарищей-вкладчиков. Договором инвестиционного товарищества может быть предусмотрено, что товарищами-вкладчиками в обособленное имущество могут быть не все стороны договора инвестиционного товарищества.

12. В инвестиционном товариществе с обособленным имуществом общими делами товарищей-вкладчиков в совместное имущество признаются общие дела товарищей, которые внесли вклад в совместное имущество, а общими делами товарищей-вкладчиков в обособленное имущество признаются общие дела тех товарищей, которые внесли вклад в соответствующее обособленное имущество.

13. В инвестиционном товариществе с обособленным имуществом вкладами в общее дело товарищей-вкладчиков в совместное имущество признаются вклады товарищей, которые внесли вклад в совместное имущество, а вкладами в общее дело товарищей-вкладчиков в обособленное имущество признаются вклады тех товарищей, которые внесли вклад в соответствующее обособленное имущество.

14. Инвестиционное товарищество с обособленным имуществом может быть создано только при условии, что при заключении договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом управляющим товарищем такого инвестиционного товарищества является акционерное общество "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" или его дочернее или зависимое общество либо иное лицо, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации.

15. В случае замены управляющего товарища (управляющих товарищей) после заключения договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом новым управляющим товарищем может быть только лицо, отвечающее критериям, установленным в части 14 настоящей статьи.";

б) часть 21 изложить в следующей редакции:

"21. В случае участия в договоре инвестиционного товарищества двух и более управляющих товарищей ведение общих дел товарищей от имени всех товарищей осуществляется всеми управляющими товарищами совместно, если иное не предусмотрено в договоре инвестиционного товарищества. В случае, если настоящим Федеральным законом или договором инвестиционного товарищества совершение определенного действия относится к лицензируемому виду деятельности и оно может быть совершено только имеющим соответствующую лицензию управляющим товарищем, такое действие не является совместным действием всех участвующих в договоре инвестиционного товарищества управляющих товарищей, но не исключает их солидарную ответственность за последствия такого действия (бездействия) при условии, что оно связано с осуществлением совместной инвестиционной деятельности и совершено в соответствии с положениями договора инвестиционного товарищества.";

в) часть 6 признать утратившей силу;

г) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: "Изменение состава участников договора инвестиционного товарищества по любому основанию не требует получения согласия третьих лиц по договорам, заключенным от имени всех или нескольких участников договора инвестиционного товарищества с такими третьими лицами (в том числе корпоративным договорам), либо соблюдения преимущественных прав или иных аналогичных прав в отношении третьих лиц, связанных с изменением состава участников договора инвестиционного товарищества, если иное не предусмотрено договорами с такими третьими лицами.";

д) в части 12 слова "(товарищем, не являющимся управляющим товарищем)" заменить словами ", не являющимся управляющим товарищем,";

3) в статье 4:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Каждый товарищ обязан внести вклад (вклады) в общее дело в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором инвестиционного товарищества.";

б) в части 2:

в пункте 3 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

в пункте 4 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

в) часть 21 после слова "товарища-вкладчика" дополнить словами ", не являющегося управляющим товарищем,";

г) часть 23 изложить в следующей редакции:

"23. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, получение товарищами прибыли от участия в договоре инвестиционного товарищества, а также возврат товарищу его вклада (части вклада) в общее имущество товарищей-вкладчиков в натуральной форме или возврат стоимости такого вклада (части вклада) по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и договором инвестиционного товарищества, допускается только после удовлетворения управляющим товарищем за счет общего имущества товарищей-вкладчиков требований кредиторов по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество, срок исполнения которых наступил.";

д) дополнить частями 24 и 25 следующего содержания:

"24. В инвестиционных товариществах с обособленным имуществом получение товарищами - вкладчиками в совместное имущество прибыли от участия в договоре инвестиционного товарищества, приходящейся на совместное имущество, а также возврат товарищу-вкладчику в совместное имущество его вклада (части вклада) в совместное имущество в натуральной форме или возврат стоимости такого вклада (части вклада) по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и договором инвестиционного товарищества с обособленным имуществом, допускается только после удовлетворения управляющим товарищем за счет совместного имущества товарищей-вкладчиков требований кредиторов по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в совместное имущество, срок исполнения которых наступил.

25. В инвестиционных товариществах с обособленным имуществом получение товарищами - вкладчиками в соответствующее обособленное имущество прибыли от участия в договоре инвестиционного товарищества, приходящейся на соответствующее обособленное имущество, а также возврат товарищу-вкладчику в соответствующее обособленное имущество его вклада (части вклада) в соответствующее обособленное имущество в натуральной форме или возврат стоимости такого вклада (части вклада) по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и договором инвестиционного товарищества с обособленным имуществом, допускается только после удовлетворения управляющим товарищем за счет соответствующего обособленного имущества товарищей-вкладчиков требований кредиторов по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в соответствующее обособленное имущество, срок исполнения которых наступил.";

е) часть 31 изложить в следующей редакции:

"31. В реестр участников договора инвестиционного товарищества должны включаться такие сведения, как наименование (полное, сокращенное) участников договора инвестиционного товарищества, в том числе на русском языке и на языке страны места регистрации или инкорпорации, место нахождения, место регистрации или инкорпорации участников договора инвестиционного товарищества, фамилия, имя, отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участников договора инвестиционного товарищества, место жительства такого лица, если место его жительства не совпадает с местом нахождения участников договора инвестиционного товарищества, размер и соотношение долей в праве собственности на общее имущество товарищей-вкладчиков (в том числе в праве собственности на совместное имущество и каждое обособленное имущество в инвестиционном товариществе с обособленным имуществом) в отношении каждого участника договора инвестиционного товарищества.";

ж) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Уполномоченный управляющий товарищ в порядке и в сроки, которые установлены договором инвестиционного товарищества, предоставляет участникам договора инвестиционного товарищества сведения:

1) о суммах расходов, произведенных управляющими товарищами в интересах всех товарищей-вкладчиков для ведения общих дел товарищей-вкладчиков в общее имущество, в том числе приходящихся на каждого участника договора инвестиционного товарищества;

2) о суммах вознаграждения управляющих товарищей за ведение общих дел товарищей-вкладчиков в общее имущество, в том числе приходящихся на каждого товарища;

3) о текущем размере доли каждого товарища-вкладчика в общем имуществе товарищей-вкладчиков.";

з) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В инвестиционном товариществе с обособленным имуществом сведения, указанные в части 4 настоящей статьи, предоставляются уполномоченным управляющим товарищем отдельно по каждому обособленному имуществу тем товарищам, которые внесли вклад в соответствующее обособленное имущество, а по совместному имуществу - всем сторонам договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом. Договором инвестиционного товарищества с обособленным имуществом может быть предусмотрено, что сведения, указанные в части 4 настоящей статьи, предоставляются в том числе другим сторонам договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом.";

и) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Договором инвестиционного товарищества могут быть предусмотрены случаи, при которых товарищ-вкладчик в общее имущество вправе обращаться в суд от имени всех товарищей-вкладчиков в общее имущество.";

4) в статье 5:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества, управляющий товарищ имеет право на получение вознаграждения за ведение общих дел товарищей-вкладчиков в общее имущество в размере и в порядке, которые устанавливаются договором инвестиционного товарищества. Такое вознаграждение может быть фиксированным, зависеть от размера прибыли товарищей или определяться иным образом в соответствии с договором инвестиционного товарищества. Договором инвестиционного товарищества может предусматриваться изменение размера фиксированного вознаграждения управляющего товарища в течение срока действия договора инвестиционного товарищества в порядке и на условиях, которые согласованы товарищами.";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Вознаграждение управляющего товарища за ведение общих дел товарищей-вкладчиков в общее имущество входит в состав общих расходов, связанных с совместной инвестиционной деятельностью товарищей-вкладчиков в общее имущество, если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества.";

5) в статье 6:

а) часть 32 дополнить словами ", не являющимся управляющим товарищем";

б) в части 34 слова "в состав общего имущества товарищей" заменить словами "в состав общего имущества товарищей-вкладчиков";

в) в части 35 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

г) в части 36 слова "имущества товарищей" заменить словами "имущества товарищей-вкладчиков", слова "на всех товарищей" заменить словами "на всех товарищей-вкладчиков, внесших вклад в общее имущество", после слов "обязанностями всех товарищей" дополнить словами ", внесших вклад в общее имущество,";

д) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Денежная оценка вклада, осуществленного в неденежной форме товарищем, не являющимся управляющим товарищем в соответствии с договором инвестиционного товарищества, проводится в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.";

е) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:

"2) при невыполнении товарищем обязанности по последующему внесению части вклада в общее дело, если договором инвестиционного товарищества предусмотрено его последовательное внесение, часть доли такого товарища в общем имуществе товарищей-вкладчиков, соответствующая ранее внесенной части вклада, подлежит продаже другим товарищам-вкладчикам в общее имущество на условиях, определяемых договором инвестиционного товарищества.";

ж) в части 7 слово "Товарищ-вкладчик" заменить словами "Товарищ-вкладчик, не являющийся управляющим товарищем,", слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

6) в статье 7:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Размер доли каждого из товарищей в праве собственности на общее имущество товарищей определяется пропорционально стоимости внесенных ими вкладов в общее дело, если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества. В инвестиционном товариществе с обособленным имуществом размер доли каждого из товарищей в праве собственности на совместное имущество определяется пропорционально стоимости внесенных товарищем вкладов в совместное имущество, а размер доли каждого из товарищей в праве собственности на обособленное имущество определяется пропорционально стоимости внесенных товарищем вкладов в такое обособленное имущество, если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества.";

б) в части 2 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В инвестиционных товариществах с обособленным имуществом совместное имущество и каждое обособленное имущество обособляются от иных обособленных имуществ, имущества управляющего товарища или управляющих товарищей, иного имущества товарищей, общего имущества, находящегося в управлении этого управляющего товарища или этих управляющих товарищей по другим договорам инвестиционного товарищества, иного имущества, находящегося в управлении или по иным основаниям у этого управляющего товарища или этих управляющих товарищей. Совместное имущество и каждое обособленное имущество учитываются уполномоченным управляющим товарищем на отдельном балансе, по совместному имуществу и каждому обособленному имуществу ведется самостоятельный учет и каждое обособленное имущество должно иметь индивидуальное наименование в целях его идентификации.";

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Доля товарища в праве собственности на общее имущество товарищей-вкладчиков увеличивается в результате внесения таким товарищем дополнительного вклада в общее имущество товарищей-вкладчиков, а также за счет соответствующей размеру этой доли части дохода, который получен управляющим товарищем в результате осуществления совместной инвестиционной деятельности товарищей-вкладчиков в общее имущество и в отношении которого указанными в договоре инвестиционного товарищества лицом или лицами в порядке и на условиях, которые установлены данным договором, было принято решение о направлении этого дохода на увеличение совокупного размера общего имущества товарищей-вкладчиков. Расходы, производимые управляющим товарищем за счет общего имущества товарищей-вкладчиков в связи с исполнением им договора инвестиционного товарищества, не изменяют соотношение долей каждого товарища в праве собственности на общее имущество товарищей-вкладчиков.";

д) в части 7:

в абзаце первом слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

в пункте 1 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

в пункте 2 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

в пункте 5 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

пункт 6 дополнить словами "и иные услуги, указанные в договоре инвестиционного товарищества";

в пункте 8 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков", дополнить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

в пункте 13 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

е) часть 8 дополнить предложениями следующего содержания: "В инвестиционных товариществах с обособленным имуществом расходы ведутся отдельно по совместному имуществу и каждому обособленному имуществу. Порядок отнесения расходов к совместному имуществу и соответствующему обособленному имуществу определяется договором инвестиционного товарищества с обособленным имуществом.";

ж) в части 9 слово "товарищей-вкладчиков" заменить словами "товарищей-вкладчиков, не являющихся управляющими товарищами,", слова "имущества товарищей" заменить словами "имущества товарищей-вкладчиков";

7) в статье 8:

а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: "Договор инвестиционного товарищества, включающий в себя политику ведения общих дел (инвестиционную декларацию), подлежит нотариальному удостоверению по месту нахождения любого из товарищей, при этом все вносимые в него изменения (за исключением установленного частью 2 статьи 17 настоящего Федерального закона случая), дополнительные соглашения и приложения к нему, соглашения о полной или частичной передаче товарищами своих прав и обязанностей по договору инвестиционного товарищества, предварительные договоры об этом подлежат нотариальному удостоверению нотариусом, который удостоверил договор инвестиционного товарищества.", четвертое предложение исключить;

б) в части 4 слова "по месту нахождения уполномоченного управляющего товарища" заменить словами ", у которого такие документы были удостоверены и оставлены в делах в соответствии с частью 1 настоящей статьи,";

в) в части 5 слова "по месту нахождения уполномоченного управляющего товарища" заменить словами ", у которого были удостоверены и оставлены в делах документы, указанные в части 1 настоящей статьи,";

8) в статье 9:

а) часть 1 после слова "товарищами-вкладчиками" дополнить словами ", не являющимися управляющими товарищами";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Решения, касающиеся общих дел товарищей-вкладчиков, принимает управляющий товарищ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или договором инвестиционного товарищества. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или договором инвестиционного товарищества, принятие товарищами-вкладчиками решений, касающихся общих дел товарищей-вкладчиков и определенных в договоре инвестиционного товарищества, осуществляется по правилам главы 91 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для принятия решений, касающихся общих дел товарищей-вкладчиков и определенных в договоре инвестиционного товарищества, данным договором может быть также предусмотрено создание специального комитета (инвестиционного комитета). В рамках инвестиционного комитета также могут формироваться подкомитеты в порядке, предусмотренном договором инвестиционного товарищества.";

в) часть 31 изложить в следующей редакции:

"31. Исполнение товарищем-вкладчиком, не являющимся управляющим товарищем, по поручению управляющего товарища некоторых его полномочий на ведение общих дел товарищей-вкладчиков на основании выданной товарищу-вкладчику, не являющемуся управляющим товарищем, доверенности или заключенных между товарищем-вкладчиком, не являющимся управляющим товарищем, и управляющим товарищем агентского договора, договора поручения или договора комиссии не влечет за собой признание товарища-вкладчика, не являющегося управляющим товарищем, осуществляющим ведение общих дел товарищей-вкладчиков.";

г) в части 6:

в пункте 2 слова "всех товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) принятие решений о возмещении или об отказе в возмещении управляющему товарищу, совершившему от имени товарищей-вкладчиков в общее имущество сделки, которые относятся к совместной инвестиционной деятельности и в отношении которых его право на ведение общих дел товарищей было ограничено, либо заключившему в интересах товарищей-вкладчиков в общее имущество не относящиеся к совместной инвестиционной деятельности сделки от своего имени, произведенных им за свой счет расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были необходимы в интересах товарищей-вкладчиков в общее имущество;";

д) в части 8 слова "всех товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

е) в части 9 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

ж) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Сделки, не относящиеся к совместной инвестиционной деятельности, но необходимые в интересах товарищей-вкладчиков в общее имущество для ведения общих дел таких товарищей, связанных с осуществлением совместной инвестиционной деятельности, совершаются управляющим товарищем от своего имени и за свой счет. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества, управляющий товарищ, заключивший в интересах всех товарищей-вкладчиков в общее имущество эти сделки от своего имени, может требовать возмещения произведенных им за свой счет расходов. В этом случае договор инвестиционного товарищества должен содержать условия и порядок возмещения таких расходов, а также предусматривать обязанность управляющего товарища предоставлять регулярные отчеты, содержащие информацию об общей сумме произведенных расходов по этим сделкам и о доле расходов, приходящейся на каждого товарища-вкладчика в общее имущество, не являющегося управляющим товарищем, в соответствии с условиями договора инвестиционного товарищества.";

з) в части 14 слова "участников договора инвестиционного товарищества" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

и) часть 18 после слов "остаются только товарищи-вкладчики," дополнить словами "не являющиеся управляющими товарищами,", после слов "о прекращении полномочий управляющего товарища указанные товарищи-вкладчики" дополнить словами ", не являющиеся управляющими товарищами,", после слов "обязанностей и ответственности управляющего товарища на товарища-вкладчика," дополнить словами "не являющегося управляющим товарищем,";

к) часть 21 после слов "при отсутствии такого управляющего товарища товарищ-вкладчик," дополнить словами "не являющийся управляющим товарищем,";

л) в части 23:

пункт 1 после слова "товарищу-вкладчику," дополнить словами "не являющемуся управляющим товарищем,";

пункт 2 после слова "товарищу-вкладчику," дополнить словами "не являющемуся управляющим товарищем,";

9) в статье 10:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В инвестиционных товариществах с обособленным имуществом денежные средства, переданные в совместное имущество и каждое обособленное имущество такого инвестиционного товарищества, должны поступать на отдельный банковский счет или банковские счета, которые открыты уполномоченному управляющему товарищу на основании договора банковского счета, заключенного с указанием на то, что он действует в качестве управляющего товарища, и с указанием индивидуальных признаков договора инвестиционного товарищества (далее - счет инвестиционного товарищества). Счета инвестиционного товарищества открываются отдельно для совместного имущества и каждого обособленного имущества. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества, за исключением наименования уполномоченного управляющего товарища, при этом не указываются. Уполномоченный управляющий товарищ обязан вести раздельный учет денежных средств, переданных каждым товарищем-вкладчиком в совместное имущество и каждое обособленное имущество и находящихся на счете (счетах) инвестиционного товарищества для совместного имущества и каждого обособленного имущества.";

б) в части 2 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков (в том числе каждое обособленное имущество)";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уполномоченный управляющий товарищ выступает от имени и в интересах всех товарищей-вкладчиков в общее имущество (в том числе в совместное имущество и каждое обособленное имущество) владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счетах депо и лицевых счетах инвестиционного товарищества, указанных в части 2 настоящей статьи, самостоятельно осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, составляющими общее имущество товарищей-вкладчиков, в том числе право голоса, а также исполняет все обязанности, предусмотренные федеральным законом и связанные с владением указанными ценными бумагами. Уполномоченный управляющий товарищ вправе самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им прав и исполнением обязанностей по ценным бумагам, составляющим общее имущество товарищей-вкладчиков, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг.";

г) в части 4 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

д) в части 5 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков", слова "в общей собственности участников договора инвестиционного товарищества" заменить словами "в общей собственности товарищей-вкладчиков в общее имущество";

е) в части 6 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

ж) в части 7 слова "всех товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

з) в части 8 слова "имущества товарищей" заменить словами "имущества товарищей-вкладчиков";

и) в части 9 слова "имущества товарищей" заменить словами "имущества товарищей-вкладчиков";

к) в части 11 слова "товарищей по договору инвестиционного товарищества" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

10) в статье 11:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Договор инвестиционного товарищества должен содержать условия об определяемом на дату заключения данного договора совокупном размере общего имущества товарищей-вкладчиков, о составе их вкладов в общее дело товарищей, размере, сроках и порядке внесения товарищами вкладов, соотношении (или порядке определения соотношения) долей каждого из товарищей в праве собственности на общее имущество товарищей-вкладчиков (в том числе в праве собственности на совместное имущество и каждое обособленное имущество в инвестиционном товариществе с обособленным имуществом), порядке изменения указанного соотношения, об ответственности товарищей за нарушение обязанности по внесению вкладов и иные условия, необходимость включения которых в договор инвестиционного товарищества предусмотрена настоящим Федеральным законом.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Изменение условий договора инвестиционного товарищества допускается по общему соглашению сторон или, если такое соглашение не достигнуто, по решению суда. Внесение изменений в условия договора инвестиционного товарищества в части совокупного размера общего имущества товарищей-вкладчиков, состава их вкладов и соотношения (или порядка определения соотношения) долей каждого из товарищей в праве собственности на общее имущество товарищей (в том числе в праве собственности на совместное имущество и каждое обособленное имущество в инвестиционном товариществе с обособленным имуществом) в случае изменения количества участников договора инвестиционного товарищества, внесения дополнительных вкладов, увеличения совокупного размера общего имущества товарищей за счет дохода, полученного в результате осуществления совместной инвестиционной деятельности, в случае уменьшения совокупного размера общего имущества товарищей-вкладчиков в связи с произведенными за счет такого имущества расходами, а также в иных случаях, предусмотренных договором инвестиционного товарищества, осуществляется по решению уполномоченного управляющего товарища с определяемой им периодичностью, но не реже чем один раз в год и не позднее истечения второго месяца следующего календарного года.";

11) часть 3 статьи 13 после слова "товарищей-вкладчиков" дополнить словами ", не являющихся управляющими товарищами,";

12) в статье 14:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. По общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество, возникшим не из договора (за исключением налоговых обязательств), товарищи-вкладчики в соответствующее общее имущество отвечают солидарно в соответствии с положениями статей 15, 1064 и 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом ответственность товарищей-вкладчиков, не являющихся управляющими товарищами, возникает в случае установления судом их вины в нарушении указанных общих обязательств.";

б) в части 2 слово "товарищи" заменить словами "товарищи - вкладчики в соответствующее общее имущество";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. По общим договорным обязательствам, связанным с осуществлением товарищами - вкладчиками в соответствующее общее имущество совместной инвестиционной деятельности, каждый товарищ-вкладчик, не являющийся управляющим товарищем, отвечает пропорционально и в пределах стоимости принадлежащей ему доли в праве собственности на соответствующее общее имущество товарищей - вкладчиков и не отвечает иным своим имуществом. При недостаточности стоимости общего имущества товарищей-вкладчиков для удовлетворения требований кредиторов по общим договорным обязательствам, связанным с осуществлением товарищами - вкладчиками в общее имущество совместной инвестиционной деятельности, управляющие товарищи солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом.";

г) в части 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Существенными условиями любого договора, заключаемого любым из управляющих товарищей от имени всех или нескольких участников договора инвестиционного товарищества, являются:";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"1) указание на управляющего товарища как на сторону договора, заключившую его от имени и в интересах всех или нескольких участников договора инвестиционного товарищества, индивидуальное обозначение которого также подлежит указанию;

2) указание на ограничение ответственности товарищей-вкладчиков, не являющихся управляющими товарищами, пропорционально стоимости их долей в праве собственности на общее имущество товарищей - вкладчиков (если применимо в праве собственности на совместное имущество и каждое обособленное имущество в инвестиционном товариществе с обособленным имуществом), определяемой на момент предъявления требования об исполнении обязательства;";

д) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Добровольное исполнение общих обязательств товарищей-вкладчиков в соответствующее общее имущество за счет стоимости соответствующего общего имущества таких товарищей-вкладчиков осуществляется от имени всех товарищей-вкладчиков в соответствующее общее имущество любым управляющим товарищем.";

е) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Если иное не предусмотрено договором инвестиционного товарищества, товарищ, являющийся стороной договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом, но не являющийся товарищем-вкладчиком в какое-либо обособленное имущество, не несет ответственность по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в такое обособленное имущество, возникшим не из договора, по общим налоговым обязательствам товарищей-вкладчиков в такое обособленное имущество, а также по общим договорным обязательствам, связанным с осуществлением товарищами - вкладчиками в такое обособленное имущество совместной инвестиционной деятельности.";

13) в статье 15:

а) часть 1 после слова "Товарищ-вкладчик" дополнить словами ", не являющийся управляющим товарищем,";

б) в части 2 слова "имущество товарищей" заменить словами "имущество товарищей-вкладчиков";

в) в части 3 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

г) часть 5 после слова "товарища-вкладчика" дополнить словами ", не являющегося управляющим товарищем,", после слова "товарищами-вкладчиками" дополнить словами ", не являющимися управляющими товарищами,";

14) в статье 16:

а) в части 1 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. В случае, если выдел доли должника в натуре невозможен либо против выдела доли или перевода прав и обязанностей должника по договору инвестиционного товарищества на кредитора возражают остальные товарищи-вкладчики в общее имущество, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным товарищам-вкладчикам в общее имущество по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с направлением вырученных от продажи средств на погашение долга.";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. В случае отказа остальных товарищей-вкладчиков в общее имущество от приобретения доли должника кредитор вправе требовать в судебном порядке обращения взыскания на долю должника в общем имуществе товарищей-вкладчиков путем продажи этой доли с публичных торгов.";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. При выделе в соответствии с настоящей статьей кредитором доли товарища в общем имуществе товарищей-вкладчиков обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счете инвестиционного товарищества, допускается в пределах денежных средств, составляющих долю должника в таком общем имуществе товарищей-вкладчиков.";

15) часть 3 статьи 17 после слов "ответственность по общим обязательствам" дополнить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

16) в статье 19:

а) в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) истечения срока действия договора инвестиционного товарищества;";

в пункте 3 слово "товарищ" заменить словом "товарищ-вкладчик";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Со дня прекращения договора инвестиционного товарищества товарищи, состоявшие в договоре на день его прекращения, несут ответственность по неисполненным общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество в отношении третьих лиц в пределах и в объеме, которые установлены статьями 14 и 18 настоящего Федерального закона. При этом все управляющие товарищи, являвшиеся участниками договора инвестиционного товарищества на день его прекращения и внесшие вклад в общее имущество, солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество, связанным с осуществлением совместной инвестиционной деятельности, в течение сроков исковой давности, установленных федеральным законом для защиты прав кредиторов по указанным общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество.";

в) в части 4 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

г) в части 6:

в пункте 1 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

в пункте 2 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

в пункте 3 слово "товарищества" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество", слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

в пункте 4 слово "товарищей" заменить словом "товарищей-вкладчиков";

в пункте 5 слова "имущества товарищей" заменить словами "имущества товарищей-вкладчиков", слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) определить в соответствии с условиями договора инвестиционного товарищества размер вознаграждения, причитающегося к уплате за счет общего имущества товарищей-вкладчиков указанному лицу в связи с исполнением им обязанностей по проведению расчетов с кредиторами и должниками по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество и распределению имущества между товарищами-вкладчиками в общее имущество;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) составить и представить каждому лицу, участвовавшему в договоре инвестиционного товарищества на день его прекращения, заключительный баланс инвестиционного товарищества, содержащий все указанные в настоящей части сведения. В инвестиционных товариществах с обособленным имуществом заключительный баланс составляется отдельно по совместному имуществу и по каждому обособленному имуществу. Заключительный баланс по обособленному имуществу предоставляется всем товарищам, внесшим вклад в соответствующее обособленное имущество.";

д) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Каждое лицо, участвовавшее в договоре инвестиционного товарищества на день его прекращения, обязано подписать представленный ему заключительный баланс (заключительные балансы) инвестиционного товарищества или в случае своего несогласия с включенными в этот баланс (балансы) сведениями представить другим лицам, участвовавшим в договоре инвестиционного товарищества на день его прекращения, свои возражения в письменной форме.";

е) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. В период подготовки заключительного баланса (заключительных балансов) инвестиционного товарищества лицо, осуществляющее его подготовку, обязано проводить расчеты с должниками и кредиторами по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество, срок исполнения которых наступает в этот период.";

ж) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Споры, возникшие в связи с прекращением договора инвестиционного товарищества между лицами, участвовавшими в данном договоре на день его прекращения, а также между указанными лицами, должниками и (или) кредиторами по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество, подлежат рассмотрению судом, вступившее в законную силу решение которого является безусловным основанием для внесения в заключительный баланс (заключительные балансы) инвестиционного товарищества изменений или для отказа во внесении таких изменений.";

з) в части 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"10. Лицо, подготовившее и представившее заключительный баланс (заключительные балансы) инвестиционного товарищества, в трехмесячный срок со дня прекращения договора инвестиционного товарищества либо в случае возникновения спора между лицами, участвовавшими в данном договоре на день его прекращения, или между указанными лицами, должниками и (или) кредиторами по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество в трехмесячный срок со дня вступления в законную силу решения суда по такому спору:";

в пункте 1 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

в пункте 2 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

в пункте 3 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

в пункте 4 слово "товарищей" заменить словами "товарищей-вкладчиков в общее имущество";

и) в части 11 слова "обязательствам товарищей" заменить словами "обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество", слова "имущества товарищей" заменить словами "имущества товарищей-вкладчиков";

к) в части 12 слова "обязательствам товарищей" заменить словами "обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество", слова "имущества товарищей" заменить словами "имущества товарищей-вкладчиков";

л) в части 13 слова "обязательствам товарищей" заменить словами "обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество", слова "имущества товарищей" заменить словами "имущества товарищей-вкладчиков", после слов "заключительный баланс" дополнить словами "(заключительные балансы)";

м) часть 14 изложить в следующей редакции:

"14. По завершении распределения оставшегося общего имущества товарищей-вкладчиков между лицами, имеющими в соответствии с настоящим Федеральным законом и договором инвестиционного товарищества право на получение такого имущества, лицо, подготовившее и представившее заключительный баланс (заключительные балансы) инвестиционного товарищества, за счет удержанных им средств проводит расчеты по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество с кредиторами, которые отказались от принятия исполнения по этим обязательствам досрочно, а также с кредиторами по общим обязательствам товарищей-вкладчиков в общее имущество, досрочное исполнение которых невозможно.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 23, ст. 3278; 2019, N 18, ст. 2199) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральный закон от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", другие федеральные законы и иные нормативные акты (включая нормативные акты Банка России), касающиеся деятельности Общества, а также стандарты саморегулируемых организаций, членом которых является Общество, распространяются на деятельность Общества в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.";

б) часть 21 изложить в следующей редакции:

"21. Деятельность Общества по доверительному управлению Фондом и (или) иными фондами, указанными в части 41 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также деятельность дочерних управляющих компаний по доверительному управлению фондами, указанными в части 43 статьи 5 настоящего Федерального закона, осуществляется с учетом особенностей, установленных частью 22 настоящей статьи, в случае, если все инвестиционные паи соответствующего фонда принадлежат одному или нескольким из следующих лиц:

1) Российской Федерации и (или) государственной корпорации, включенной в перечень, утверждаемый решением наблюдательного совета Общества;

2) организациям, находящимся под контролем Российской Федерации и (или) уполномоченной государственной корпорации (далее - подконтрольные организации).";

в) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Общество вправе иметь дочерние общества, в которых оно прямо или косвенно (через подконтрольных лиц, определяемых в соответствии с частью 22 настоящей статьи) владеет акциями или долями, составляющими сто процентов уставного капитала. При этом к таким обществам не применяются правила, предусмотренные абзацем третьим пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пунктом 2 статьи 10 Федерального закона "Об акционерных обществах".";

2) в статье 5:

а) часть 41 изложить в следующей редакции:

"41. Положения настоящего Федерального закона о порядке осуществления доверительного управления Фондом и статусе Фонда применяются к фондам, указанным в части 4 настоящей статьи, при условии, что в отношении таких фондов, создаваемых или созданных в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", принято соответствующее решение наблюдательного совета Общества.";

б) дополнить частями 42 и 43 следующего содержания:

"42. Общество вправе создавать дочерние управляющие компании, осуществляющие деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами. К дочерним управляющим компаниям, в которых Общество прямо или косвенно (через подконтрольных лиц, определяемых в соответствии с частью 22 статьи 3 настоящего Федерального закона) владеет акциями или долями, составляющими сто процентов уставного капитала (далее - дочерние управляющие компании), применяются положения частей 2, 21 - 23, 3, 4 статьи 3, части 4 статьи 4, частей 43 и 5 настоящей статьи, части 21 статьи 6 настоящего Федерального закона.

43. Положения настоящего Федерального закона о порядке осуществления доверительного управления Фондом и статусе Фонда применяются к фондам под управлением дочерних управляющих компаний, указанных в части 42 настоящей статьи, при условии, что в отношении таких фондов, создаваемых или созданных в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", принято соответствующее решение наблюдательного совета Общества.";

3) часть 21 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"21. Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, консолидированная финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Указанная отчетность представляется в соответствии с нормативными актами Банка России или по его требованию в порядке, установленном Банком России, а также по требованию органов государственной власти в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, и не подлежит публичному раскрытию.".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин