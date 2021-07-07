Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 331-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2009, N 1, ст. 21; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; 2013, N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 7002; 2014, N 42, ст. 5615; 2016, N 18, ст. 2502; N 27, ст. 4229; 2017, N 31, ст. 4753; N 52, ст. 7921; 2018, N 1, ст. 27; N 32, ст. 5076; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8434; 2021, N 22, ст. 3690) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью второй следующего содержания:

"Термины, указанные в части первой настоящей статьи, могут быть уточнены в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

2) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания:

"В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области обеспечения безопасности дорожного движения может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной в соответствии с указанным Федеральным законом. Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

3) в статье 15:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требования, установленного настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

4) в статье 16:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

5) пункт 1 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требования, установленного настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

6) пункт 4 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

7) в статье 20:

а) в пункте 1:

в абзаце втором слово "движения;" заменить словами "движения. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

в абзаце третьем слово "закона;" заменить словами "закона. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

в абзаце четвертом слово "водителей;" заменить словами "водителей. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

в абзаце седьмом слово "запрещена;" заменить словами "запрещена. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

в абзаце десятом слова "устанавливаются Правительством Российской Федерации." заменить словами "устанавливаются Правительством Российской Федерации. Действие данных требований может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

б) в абзаце третьем пункта 2 слово "движения;" заменить словами "движения. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

8) статью 23 дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Действие требований, установленных пунктами 1-9 настоящей статьи, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

9) статью 231 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Действие требований, установленных настоящей статьей, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

10) статью 25 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Действие требований, установленных пунктами 2-20 настоящей статьи, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

11) статью 26 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Действие требований, установленных настоящей статьей, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".".

Статья 2

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 1999, N 28, ст. 3483; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 13, ст. 1078; 2006, N 30, ст. 3290; 2007, N 46, ст. 5554; N 50, ст. 6245; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 30, ст. 4014; 2011, N 7, ст. 901; 2012, N 31, ст. 4318; 2013, N 23, ст. 2882; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4254; 2015, N 29, ст. 4356, 4379, 4380; 2016, N 1, ст. 82; N 27, ст. 4224; 2019, N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110067) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) в подпункте 21 пункта 1:

слово "менее;" заменить словом "менее.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим подпунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требования, установленного настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

2) статью 9 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Действие требований, установленных настоящей статьей, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

3) пункт 1 статьи 36 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

4) в статье 37:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требования, установленного настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

в) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требования, установленного настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

5) пункт 31 статьи 52 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

6) пункт 1 статьи 53 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требования, установленного настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

7) пункт 4 статьи 54 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

8) пункт 1 статьи 57 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требования, установленного настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

9) пункт 1 статьи 66 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом в отношении наличия на борту воздушного судна соответствующей документации, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

10) статью 67 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Действие требований, установленных настоящей статьей, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

11) статью 137 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области воздушного законодательства может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Кодекса. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной в соответствии с указанным Федеральным законом. Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Кодекса в случае, если это прямо предусмотрено настоящим Кодексом.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2005, N 30, ст. 3114; 2007, N 1, ст. 29; N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 6, ст. 565; 2011, N 7, ст. 901; N 27, ст. 3881; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2018, N 1, ст. 32; N 32, ст. 5076; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; 2020, N 17, ст. 2727; N 22, ст. 3382; N 30, ст. 4738; N 50, ст. 8074; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в абзаце первом слова "Для целей" заменить словами "1. Для целей";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Понятия, указанные в настоящей статье, могут быть уточнены в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

2) статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

3) в пункте 2 статьи 6:

а) в подпункте "а" слово "страхования;" заменить словами "страхования. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

б) в подпункте "б" слово "выгоды;" заменить словами "выгоды. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

в) в подпункте "з" слово "имуществу;" заменить словами "имуществу. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

4) в пункте 2 статьи 9:

а) в подпункте "а":

в абзаце третьем слово "водителями;" заменить словом "водителями.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требования, установленного настоящим подпунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

б) в подпункте "б" слово "статьи);" заменить словами "статьи). Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

в) в подпункте "в" слово "лицо;" заменить словами "лицо. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

5) в статье 11:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

б) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

6) в статье 111:

а) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12. Действие требований, установленных пунктом 1 настоящей статьи, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифцифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

7) в подпункте "д" пункта 1 статьи 14 слово "водителями);" заменить словами "водителями). Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

8) в подпункте "д" пункта 3 статьи 15 слово "лица);" заменить словами "лица). Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации";";

9) пункт 1 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие требований, установленных настоящим пунктом, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".".

Статья 4

Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) дополнить статьей 531 следующего содержания:

"Статья 531. Предоставление сведений в рамках программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций

В случае, порядке и на условиях, которые предусмотрены программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", операторы подвижной радиотелефонной связи, являющиеся субъектами экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, имеют право предоставлять иным субъектам того же экспериментального правового режима сведения о количестве абонентов, находящихся в определенный период времени на определенной территории в границах территории действия данного экспериментального правового режима.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; 2010, N 31, ст. 4173; N 49, ст. 6409; 2011, N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4164; 2017, N 27, ст. 3945; N 31, ст. 4772; 2020, N 17, ст. 2701; 2021, N 1, ст. 58) следующие изменения:

1) в пункте 91 части 1 статьи 6 слова "предусмотренных Федеральным законом" заменить словами "предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 2020 года N 123-ФЗ", слова ", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным законом" заменить словами "и Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанными федеральными законами";

2) в части 21 статьи 10 слова "предусмотренных Федеральным законом" заменить словами "предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 2020 года N 123-ФЗ", слова ", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным законом" заменить словами "и Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", в порядке и на условиях, которые предусмотрены указанными федеральными законами".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5555) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Действие требований, установленных настоящей статьей, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

2) в статье 31:

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данных требований может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

3) статью 43 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.".

Статья 7

Внести в статью 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 2310; 2012, N 18, ст. 2126; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) дополнить частью 25 следующего содержания:

"25. Действие требований, установленных настоящей статьей, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

2) дополнить частью 26 следующего содержания:

"26. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в отношении высокоавтоматизированных транспортных средств может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящей статьи и законодательными актами Российской Федерации, измененными настоящим Федеральным законом. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящей статьи и законодательных актов Российской Федерации, измененных настоящим Федеральным законом, в случае, если это прямо предусмотрено федеральным законом.".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; 2012, N 31, ст. 4319; 2018, N 18, ст. 2580; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) слово "Отношения" заменить словами "1. Отношения";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области технического осмотра транспортных средств может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.";

2) часть 2 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

3) в статье 17:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Действие требований, установленных частью 2 настоящей статьи, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

б) дополнить частью 32 следующего содержания:

"32. Действие требований, установленных частью 3 настоящей статьи, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1425; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339; 2016, N 1, ст. 9, 28; 2017, N 31, ст. 4765, 4791; 2018, N 53, ст. 8415; 2019, N 10, ст. 888; N 52, ст. 7796, 7799, 7836; 2020, N 13, ст. 1856; N 14, ст. 2028; N 29, ст. 4516; N 50, ст. 8074; 2021, N 18, ст. 3072; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в абзаце первом слова "Для целей" заменить словами "1. Для целей";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Понятия, указанные в настоящей статье, могут быть уточнены в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

2) статью 3 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" в области законодательства в сфере охраны здоровья может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Положения данной программы, устанавливающие условия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, могут изменять или исключать действие положений настоящего Федерального закона в случае, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом, и должны содержать в том числе перечень услуг, включая услуги, оказываемые с применением телемедицинских технологий, в отношении которых будет установлено специальное регулирование, а также вид ответственности, применяемой к субъектам экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, с указанием условий ее наступления.";

3) часть 7 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данных требований в отношении способа подписания информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказа от медицинского вмешательства в форме электронного документа может быть изменено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

4) статью 361 дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Действие требований, установленных частями 2 - 5 настоящей статьи в отношении оказываемой в рамках клинической апробации медицинской помощи с применением медицинских изделий, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

5) в статье 362:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Действие требований, установленных частью 2 настоящей статьи, может быть изменено или исключено в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения - участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в рамках экспериментального правового режима не может осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования.";

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данных требований может быть изменено или исключено в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения - участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

в) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данных требований может быть изменено или исключено в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения - участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

г) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данного требования может быть изменено в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения - участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

6) часть 15 статьи 37 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данного требования может быть изменено в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения - участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".";

7) в статье 38:

а) дополнить частью 33 следующего содержания:

"33. Действие требований, установленных частью 3 настоящей статьи, может быть изменено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", с учетом требований, установленных правом Евразийского экономического союза.";

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания:

"Действие данных требований может быть изменено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", с учетом требований, установленных правом Евразийского экономического союза.";

в) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: "Действие данных требований может быть изменено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", с учетом требований, установленных правом Евразийского экономического союза.".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5017) следующие изменения:

1) пункт 7 части 2 статьи 1 дополнить словами ", осуществление иных полномочий и функций государственными органами и органами местного самоуправления";

2) в статье 9:

а) часть 3 дополнить словами ", а также в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в целях информирования";

б) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации осуществляет подготовку предусмотренного частью 5 настоящей статьи заключения с учетом позиции законодательного (представительного) органа государственной власти данного субъекта Российской Федерации.";

в) часть 6 дополнить словами ", в том числе с органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности";

г) в части 8 слова ", организация предпринимательского сообщества" исключить;

д) в части 9 слова ", организация предпринимательского сообщества" исключить;

е) в части 10 слова ", организация предпринимательского сообщества" и слова ", организации предпринимательского сообщества" исключить;

3) в статье 10:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. В течение тридцати рабочих дней со дня внесения в Правительство Российской Федерации уполномоченным органом инициативного предложения и заключений в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона инициативное предложение рассматривается Правительством Российской Федерации, если уполномоченный орган, регулирующий орган и высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации дали заключения о возможности установления экспериментального правового режима, или координационным органом с участием уполномоченного органа, регулирующего органа, федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 6 статьи 9 настоящего Федерального закона, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также иных заинтересованных органов и организаций, если заключения уполномоченного органа, регулирующего органа и высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации содержат противоречащие друг другу выводы.";

б) в части 2:

абзац первый дополнить словами "координационным органом";

в пункте 3 слова "отсутствуют или" исключить;

в) в части 5:

пункт 10 дополнить словами ", в том числе на порядок организации и проведения проверок соблюдения положений программы экспериментального правового режима";

дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131) порядок и условия обезличивания и последующей обработки субъектом экспериментального правового режима персональных данных при условии обязательного обезличивания персональных данных, если экспериментальный правовой режим предусматривает обработку субъектом экспериментального правового режима персональных данных, полученных в результате обезличивания. Программой экспериментального правового режима в том числе должно быть предусмотрено, что персональные данные, полученные в результате обезличивания и обрабатываемые субъектом экспериментального правового режима, не могут быть переданы иным лицам. В случае прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима субъект экспериментального правового режима утрачивает право на обработку персональных данных, полученных в результате обезличивания, а хранящиеся у него персональные данные, полученные в результате обезличивания, подлежат уничтожению в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. Для уничтожения персональных данных, полученных в результате обезличивания, применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия средства защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации;";

4) в абзаце первом части 1 статьи 16 слово "участника" заменить словом "субъекта";

5) в абзаце первом подпункта "а" пункта 2 части 2 статьи 17 слова "или участника экспериментального правового режима" исключить.

Статья 11

Предметом специального регулирования, устанавливаемого в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, измененными настоящим Федеральным законом, программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, не могут быть правоотношения, возникшие при осуществлении деятельности, связанной с высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам личности, общества и государства, в том числе при защите государственной тайны, обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также в связи с возможным введением в оборот товаров, работ и услуг, оборот которых ограничен или запрещен.

Статья 12

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин