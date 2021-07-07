Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3805; 2014, N 48, ст. 6643; 2019, N 29, ст. 3859; 2020, N 50, ст. 8043) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 79 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требование настоящего пункта не распространяется на первый проезд транспортного средства, приобретенного перевозчиком и следующего к месту постоянного использования.";

б) в пункте 11:

абзац второй дополнить словами "или карту международного маршрута регулярных перевозок";

абзац третий дополнить словами "или карту международного маршрута регулярных перевозок";

абзац четвертый признать утратившим силу;

2) в пункте 1 статьи 6 слова "по согласованию федерального органа исполнительной власти в области транспорта и соответствующего компетентного органа иностранного государства" заменить словами "в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4346; 2018, N 1, ст. 64; 2020, N 24, ст. 3740) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Отношения по организации регулярных перевозок по международным маршрутам регулярных перевозок регулируются законодательством Российской Федерации в области организации регулярных перевозок и международными договорами Российской Федерации.";

2) в статье 3:

а) в части 1:

дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) международный маршрут регулярных перевозок - маршрут регулярных перевозок в границах Российской Федерации и в границах одного или нескольких иностранных государств;";

пункт 19 дополнить словами ", за исключением международных маршрутов регулярных перевозок";

пункт 20 дополнить словами ", за исключением международных маршрутов регулярных перевозок";

дополнить пунктом 201 следующего содержания:

"201) карта международного маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о международном маршруте регулярных перевозок. В случае, если международными договорами Российской Федерации предусмотрено, что регулярные перевозки осуществляются по разрешениям, карта международного маршрута регулярных перевозок является таким разрешением;";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Понятия "российский перевозчик", "иностранный перевозчик", "разрешение", "регулярная пассажирская международная автомобильная перевозка" и "транзитная международная автомобильная перевозка" используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения".";

3) дополнить главой 11 следующего содержания:

"Глава 11. Организация регулярных перевозок по международным маршрутам регулярных перевозок

Статья 31. Установление и изменение международного маршрута регулярных перевозок

1. Регулярные пассажирские международные автомобильные перевозки осуществляются по международным маршрутам регулярных перевозок, установление и изменение которых осуществляются по согласованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти и компетентных органов иностранных государств, по территориям которых проходят такие маршруты.

2. Согласование установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:

1) по предложению российского перевозчика, имеющего намерение осуществлять или осуществляющего регулярные перевозки по такому маршруту;

2) по предложению компетентного органа иностранного государства, в котором зарегистрирован иностранный перевозчик, имеющий намерение осуществлять или осуществляющий регулярные перевозки по такому маршруту.

3. Намерения российских и (или) иностранных перевозчиков совместно осуществлять регулярные перевозки по международному маршруту регулярных перевозок подтверждаются соглашением (иным документом), заключенным указанными перевозчиками в произвольной письменной форме и содержащим следующие сведения (далее - соглашение о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок):

1) наименование международного маршрута регулярных перевозок с указанием населенных пунктов и государств, в границах которых расположены остановочные пункты такого маршрута;

2) наименования, места нахождения юридических лиц и (или) фамилии, имена и, если имеются, отчества, места жительства индивидуальных предпринимателей (для российских и иностранных перевозчиков), идентификационные номера налогоплательщика (для российских перевозчиков), почтовые адреса, контактные телефоны, адреса электронной почты перевозчиков;

3) наименование российского перевозчика, управомоченного на представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти предложений об установлении, изменении и отмене международного маршрута регулярных перевозок от имени всех перевозчиков, заключивших соглашение о совместной эксплуатации такого маршрута (в случае, если одной из сторон указанного соглашения является российский перевозчик);

4) расписание с указанием дня недели (в случае, если рейсы не выполняются ежедневно), времени отправления и прибытия рейсов с указанием наименования российского или иностранного перевозчика, который их выполняет, за исключением случая, если регулярные перевозки осуществляются российским перевозчиком без привлечения иностранного перевозчика либо иностранным перевозчиком без привлечения российского перевозчика, наименований и мест нахождения остановочных пунктов, на которых будут производиться посадка и (или) высадка пассажиров, с указанием наименований перевозчиков, которые не осуществляют в этом остановочном пункте посадку и (или) высадку пассажиров;

5) тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа, если международными договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения предусмотрено согласование таких тарифов;

6) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких классов и экологические характеристики транспортных средств;

7) право участников соглашения о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок на осуществление перевозок по международному маршруту регулярных перевозок вместо другого участника такого соглашения в объеме не более пяти процентов от общего количества рейсов по такому международному маршруту регулярных перевозок в течение одного календарного месяца.

4. Согласование установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, регулярные перевозки по которому предлагается осуществлять иностранным перевозчиком без привлечения российского перевозчика, с учетом требований Федерального закона от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" (за исключением международных маршрутов регулярных перевозок, в состав которых не включены остановочные пункты, расположенные на территории Российской Федерации) допускается при соблюдении следующих условий:

1) по результатам подбора российского перевозчика для совместного с иностранным перевозчиком осуществления регулярных перевозок по такому маршруту, проведенного в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере транспорта (далее - подбор российского перевозчика), не выявлен российский перевозчик, имеющий намерение осуществлять регулярные перевозки по такому маршруту совместно с иностранным перевозчиком;

2) законодательство иностранного государства, в котором зарегистрирован иностранный перевозчик, не содержит запрета на осуществление регулярных перевозок по международным маршрутам регулярных перевозок российскими перевозчиками без привлечения иностранных перевозчиков, зарегистрированных в указанном иностранном государстве.

5. Согласование установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, в отношении которого предлагается преимущественная (более пятидесяти процентов от общего числа рейсов) перевозка одним или несколькими иностранными перевозчиками, допускается при условии, что по результатам подбора российского перевозчика не выявлены российские перевозчики, имеющие намерение суммарно осуществлять не менее пятидесяти процентов от общего числа рейсов по такому маршруту. Требования настоящей части не распространяются на случаи согласования установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, предусмотренные частями 7 и 8 настоящей статьи.

6. Согласование установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, перевозка по которому является транзитной международной автомобильной перевозкой по территории Российской Федерации, осуществляется по предложению компетентного органа иностранного государства, на территории которого расположен начальный или конечный остановочный пункт такого маршрута, при условии наличия разрешительных документов компетентных органов всех иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные перевозчики, имеющие намерение осуществлять или осуществляющие регулярные перевозки по такому маршруту.

7. В случае, если устанавливаемый или изменяемый международный маршрут регулярных перевозок, указанный в части 6 настоящей статьи, предусматривает посадку и высадку пассажиров на промежуточных остановочных пунктах, расположенных на территории Российской Федерации, согласование установления или изменения такого маршрута допускается при условии, что в состав перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по такому маршруту, включены один или несколько российских перевозчиков, для которых расписанием, указанным в пункте 6 части 3 и пункте 4 части 5 статьи 32 настоящего Федерального закона, предусмотрено выполнение в совокупности рейсов в количестве не менее равной доли каждого из государств, перевозчики которых указаны в расписании, с учетом требований части 4 настоящей статьи.

8. Согласование установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, предусматривающего осуществление регулярных перевозок иностранным перевозчиком, зарегистрированным в иностранном государстве, по территории которого проходит международный маршрут регулярных перевозок, начальный или конечный остановочный пункт которого расположен на территории Российской Федерации и перевозка по которому является транзитной международной автомобильной перевозкой, допускается при условии, что компетентным органом указанного иностранного государства одному или нескольким российским перевозчикам предоставлено право осуществлять регулярные перевозки по такому маршруту между остановочными пунктами, расположенными на территории Российской Федерации, и остановочными пунктами, расположенными на территории указанного иностранного государства, а также между остановочными пунктами, расположенными на территории указанного иностранного государства, и остановочными пунктами, расположенными на территориях других иностранных государств, в границах территорий которых расположены остановочные пункты такого маршрута, для которых расписанием, указанным в пункте 6 части 3 и пункте 4 части 5 статьи 32 настоящего Федерального закона, предусмотрено выполнение в совокупности рейсов в количестве не менее равной доли каждого из государств, перевозчики которых указаны в расписании, с учетом требований части 4 настоящей статьи.

Статья 32. Заявление об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок и порядок его представления

1. Заявление об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок оформляется на русском языке и представляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти российским перевозчиком или иностранным перевозчиком при условии, что заявление такого иностранного перевозчика приложено к поступившему в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти письму компетентного органа иностранного государства, в котором зарегистрирован такой иностранный перевозчик, указанному в пункте 2 части 2 статьи 31 настоящего Федерального закона, содержащему предложение о согласовании установления или изменения такого маршрута.

2. Форма заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

3. Заявление об установлении международного маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие сведения:

1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (для российского перевозчика), а также номер записи в реестре российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения";

2) наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя (для российского или иностранного перевозчика), идентификационный номер налогоплательщика (для российского перевозчика), почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты перевозчика, представившего заявление;

3) наименования, места нахождения юридических лиц или фамилии, имена и, если имеются, отчества, места жительства индивидуальных предпринимателей (для российских и иностранных перевозчиков), идентификационные номера налогоплательщиков (для российских перевозчиков), почтовые адреса, контактные телефоны, адреса электронной почты перевозчиков, с которыми перевозчик, представивший заявление, заключил соглашение о совместной эксплуатации такого маршрута (в случае наличия таких перевозчиков);

4) наименование международного маршрута регулярных перевозок с указанием наименований населенных пунктов и государств, в границах которых расположены начальный и конечный остановочные пункты такого маршрута;

5) наименования остановочных пунктов, их места нахождения, наименования и места расположения соответствующих автовокзалов, автостанций;

6) планируемое расписание для каждого остановочного пункта и пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации по международному маршруту регулярных перевозок с указанием наименований остановочных пунктов, дня недели (в случае, если рейс не выполняется ежедневно), наименования российского или иностранного перевозчика, который выполняет рейс;

7) протяженность международного маршрута регулярных перевозок;

8) наименования улиц и автомобильных дорог на территориях Российской Федерации, иностранных государств, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами;

9) тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа, если международными договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения предусмотрено согласование таких тарифов;

10) срок начала осуществления регулярных перевозок по международному маршруту регулярных перевозок, который не может превышать девяносто дней со дня выдачи российскому или иностранному перевозчику карт международного маршрута регулярных перевозок, а также срок их окончания;

11) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких классов;

12) экологические характеристики транспортных средств;

13) способ получения уведомлений о решениях, принимаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (для российских перевозчиков).

4. К заявлению об установлении международного маршрута регулярных перевозок прилагаются следующие документы:

1) оригинал или заверенная российским или иностранным перевозчиком копия соглашения о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок, срок действия которого превышает или равен сроку эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок, указанному в заявлении об установлении такого маршрута (в случае осуществления регулярных перевозок несколькими перевозчиками);

2) заверенные российским или иностранным перевозчиком копии разрешительных документов компетентных органов иностранных государств, по территориям которых проходит международный маршрут регулярных перевозок, подтверждающих согласование ими установления такого маршрута, с приложением перевода указанных документов на русский язык, верность которого должна быть удостоверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае наличия указанных документов).

5. Заявление об изменении международного маршрута регулярных перевозок направляется в случае намерения изменить сведения, указанные в пунктах 4 - 6, 10 и 11 части 11 статьи 26 настоящего Федерального закона, за исключением сведений о наименованиях остановочных пунктов (кроме начального или конечного остановочного пункта), улиц и автомобильных дорог, расположенных на территории иностранного государства, и включает в себя следующие сведения:

1) наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя (для российского или иностранного перевозчика), идентификационный номер налогоплательщика (для российского перевозчика), почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты перевозчика, представившего заявление;

2) регистрационный номер международного маршрута регулярных перевозок в реестре международных маршрутов регулярных перевозок;

3) предлагаемые изменения (при наличии) остановочных пунктов, включенных в состав международного маршрута регулярных перевозок, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между данными остановочными пунктами;

4) предлагаемые изменения (при наличии) расписания на остановочных пунктах, включенных в состав международного маршрута регулярных перевозок;

5) предлагаемые изменения (при наличии) классов транспортных средств, максимального количества транспортных средств каждого класса, используемых для осуществления перевозок по международному маршруту регулярных перевозок;

6) предлагаемые изменения (при наличии), предусматривающие исключение российского и (или) иностранного перевозчика из расписания перевозок и (или) включение такого перевозчика в это расписание с указанием о таком перевозчике сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящей части;

7) способ получения уведомлений о решениях, принимаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (для российских перевозчиков).

6. К заявлению об изменении международного маршрута регулярных перевозок прилагаются следующие документы:

1) заверенные российским или иностранным перевозчиком копии разрешительных документов компетентных органов иностранных государств, по территориям которых проходит международный маршрут регулярных перевозок, подтверждающих согласование ими изменения такого маршрута, с приложением перевода указанных документов на русский язык, верность которого должна быть удостоверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае наличия таких документов);

2) оригинал или заверенная копия соглашения о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок, срок действия которого превышает срок эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок или равен этому сроку (в случае осуществления регулярных перевозок несколькими перевозчиками);

3) оригинал согласования предлагаемого изменения международного маршрута регулярных перевозок в произвольной форме или его копия, заверенная всеми участниками соглашения о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок.

7. В случае, если российский и (или) иностранный перевозчики (перевозчик), осуществляющие регулярные перевозки по международному маршруту регулярных перевозок, имеют намерение изменить тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа и международными договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения предусмотрено согласование таких тарифов, уведомление об изменении таких тарифов направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не позднее чем за пятнадцать дней до планируемой даты указанного изменения. В случае, если регулярные перевозки по международному маршруту регулярных перевозок осуществляют два и более российских и (или) иностранных перевозчика, уведомление направляется одним из российских перевозчиков или (в случае осуществления регулярных перевозок по данному маршруту иностранным перевозчиком без привлечения российского перевозчика) одним из иностранных перевозчиков. К такому уведомлению прилагаются документы, подтверждающие согласие всех российских и (или) иностранных перевозчиков, осуществляющих по такому маршруту регулярные перевозки по соглашению о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок, с изменением тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа.

8. В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 36 настоящего Федерального закона, к заявлению об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок (в случае изменения времени отправления от соответствующего остановочного пункта или если предусматривается остановка транспортного средства в новом остановочном пункте) прилагаются согласования в письменной форме от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным международным маршрутам регулярных перевозок и (или) межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, и (или) от уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ранее установивших смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам и (или) межмуниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Статья 33. Рассмотрение заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок

1. В срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о приеме указанного заявления либо в случае, если указанное заявление оформлено с нарушением требований, установленных частью 3 или 5 статьи 32 настоящего Федерального закона, и (или) документы, предусмотренные частью 4 или 6 статьи 32 настоящего Федерального закона, представлены не в полном объеме, решение о возврате указанного заявления российскому перевозчику или компетентному органу иностранного государства с мотивированным обоснованием причин возврата.

2. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия решения о приеме заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти размещает сведения, предусмотренные соответственно пунктами 4 - 12 части 3 и пунктами 3 - 5 части 5 статьи 32 настоящего Федерального закона, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. В случае, если к заявлению об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок приложены копии разрешительных документов компетентных органов всех иностранных государств, по территориям которых проходит маршрут, подтверждающих согласование ими установления или изменения такого маршрута, в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения о приеме такого заявления, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти рассматривает указанное заявление, в том числе осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, и принимает решение о согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок либо об отказе в таком согласовании.

4. В случае, если к заявлению об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок приложены документы, предусмотренные частями 4 и 6 статьи 32 настоящего Федерального закона, за исключением копий документов компетентных органов всех иностранных государств, по территориям которых проходит маршрут, и (или) если от компетентных органов всех иностранных государств не поступили документы, подтверждающие согласование ими установления или изменения такого маршрута, в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения о приеме такого заявления, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти рассматривает указанное заявление, в том числе осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в заявлении, и принимает решение о предварительном согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок либо об отказе в таком согласовании.

5. В случае, если при рассмотрении заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок уполномоченный федеральный орган исполнительной власти выявил основания для проведения подбора российского перевозчика, предусмотренного частью 4 и частями 5, 7 и 8 статьи 31 настоящего Федерального закона, сроки рассмотрения указанного заявления, установленные частями 3 и 4 настоящей статьи, продлеваются на двадцать дней для проведения процедуры подбора.

6. Проверка наличия оснований для принятия решения об отказе в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, предусмотренных пунктами 4, 5 и 6 статьи 35 настоящего Федерального закона, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в срок, не превышающий тридцати дней со дня принятия решения о приеме заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок.

7. В случае, если при рассмотрении заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок, представленного российским перевозчиком, выявлены основания для принятия решения об отказе в согласовании установления или изменения такого маршрута, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 35 настоящего Федерального закона, а также пунктом 3 статьи 35 настоящего Федерального закона в части, касающейся нарушения требований части 2 статьи З6 настоящего Федерального закона, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий двадцати дней со дня принятия решения о приеме такого заявления, направляет российскому перевозчику уведомление о выявленных основаниях для принятия решения об отказе в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок.

8. Российский перевозчик в срок, не превышающий двадцати дней со дня получения уведомления, указанного в части 7 настоящей статьи, вправе представить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти любым из способов, предусмотренных частью 1 статьи 39 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие устранение оснований для принятия решения об отказе в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, в том числе откорректированное заявление об установлении или изменении такого маршрута. В случае представления таких документов сроки рассмотрения указанного заявления, установленные частями 3 и 4 настоящей статьи, продлеваются на тридцать дней, если такие документы предусматривают изменение расписания указанного маршрута для пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, указанные сроки продлеваются на пятьдесят дней.

9. В случае, если российский перевозчик в срок, не превышающий двадцати дней со дня получения уведомления, указанного в части 7 настоящей статьи, не представил в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы, подтверждающие устранение оснований для принятия решения об отказе в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти принимает решение об отказе в согласовании установления или изменения маршрута по основаниям, изложенным в этом уведомлении.

10. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия решения о приеме заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок, направляет на согласование в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности проект планируемого расписания такого маршрута для каждого пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в целях подтверждения возможности осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, указанных в таком проекте.

11. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения проекта планируемого расписания международного маршрута регулярных перевозок для каждого пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти согласование, указанное в части 10 настоящей статьи, или отказ в таком согласовании с указанием причин отказа. В случае, если в течение этого срока уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не получил отказ в таком согласовании, считается, что федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности согласовал проект планируемого расписания международного маршрута регулярных перевозок.

12. В случае, если устанавливаемый или изменяемый международный маршрут регулярных перевозок (в случае изменения расписания между указанными в настоящей части остановочными пунктами) предусматривает возможность осуществления регулярных перевозок между двумя остановочными пунктами, расположенными на территории одного субъекта Российской Федерации, либо на территории субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя и граничащего с ним субъекта Российской Федерации, либо на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия решения о приеме заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок, направляет уведомление о получении такого заявления в уполномоченный орган исполнительный власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены такие остановочные пункты.

13. Уполномоченный орган исполнительный власти субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий двадцати дней со дня получения уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти, представляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заключение о наличии или об отсутствии предусмотренных частью 3 статьи 36 настоящего Федерального закона (в части несоответствия планируемого расписания требованиям, установленным частью 1 указанной статьи, за исключением случая наличия согласования уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 4 указанной статьи) оснований для отказа в установлении или изменении данного маршрута. В случае, если в течение этого срока уполномоченный федеральный орган исполнительной власти не получил указанное заключение, считается, что уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации не выявил оснований для принятия решения об отказе в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок.

14. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе осуществить проверку сведений, содержащихся в заключении уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на предмет соответствия указанных в таком заключении оснований для отказа в установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок основаниям для отказа в установлении или изменении данного маршрута, предусмотренным пунктом 3 статьи 35 настоящего Федерального закона, по результатам которой указанное заключение может быть не учтено при принятии решения об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок.

15. В случае, если по заявлению российского перевозчика принято решение о предварительном согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:

1) в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет российскому перевозчику уведомление о принятом решении;

2) в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия такого решения, направляет в компетентные органы иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные перевозчики, с которыми российским перевозчиком заключено соглашение о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок, а в случае отсутствия таких иностранных перевозчиков в компетентный орган иностранного государства, на территории которого расположен начальный или конечный остановочный пункт такого маршрута, обращение с предложением о согласовании установления или изменения такого маршрута.

16. В случае, если по заявлению иностранного перевозчика принято решение о предварительном согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия такого решения, направляет в компетентный орган иностранного государства, в котором зарегистрирован такой иностранный перевозчик, уведомление о принятом решении.

17. В случае, если международный маршрут регулярных перевозок проходит транзитом по территориям одного или нескольких иностранных государств, в которых не зарегистрированы иностранные перевозчики, с которыми российские перевозчики заключили соглашение о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий десяти дней со дня получения последнего разрешительного документа, подтверждающего согласование установления или изменения такого маршрута, от компетентных органов иностранных государств, в которые были направлены обращения в соответствии с пунктом 2 части 15 настоящей статьи, направляет в компетентные органы иностранных государств, по территориям которых такой маршрут проходит транзитом, обращения с предложением о согласовании установления или изменения такого маршрута.

18. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения от компетентного органа иностранного государства, по территории которого проходит международный маршрут регулярных перевозок, разрешительного документа и (или) письма, подтверждающих согласование установления или изменения такого маршрута, направляет российскому перевозчику уведомление о получении указанных разрешительного документа и (или) письма.

19. В случае получения от компетентных органов всех иностранных государств, по территориям которых проходит международный маршрут регулярных перевозок, разрешительных документов и (или) обращений, подтверждающих согласование установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения последнего разрешительного документа и (или) письма от компетентных органов иностранных государств, принимает решение о согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок.

20. В случае получения от компетентного органа любого из иностранных государств, в которые были направлены письма в соответствии с частью 17 настоящей статьи, письма об отказе в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения такого письма, принимает решение об отказе в согласовании установления или изменения маршрута.

21. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок либо об отказе в таком согласовании:

1) направляет российскому перевозчику и в компетентные органы иностранных государств, по территориям которых проходит данный маршрут, уведомление о принятом решении. В уведомлении о согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок указывается требование о начале осуществления регулярных перевозок в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня внесения сведений об установлении или изменении данного маршрута в реестр международных маршрутов регулярных перевозок (в случае направления российскому перевозчику) или ходатайство о выдаче разрешительных документов российскому перевозчику (в случае направления уведомления компетентным органам иностранных государств, которые еще не выдали такие документы). В уведомлении об отказе в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок указывается мотивированное обоснование причин отказа;

2) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о таком решении.

22. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, вносит сведения об установлении или изменении данного маршрута в реестр международных маршрутов регулярных перевозок.

23. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня включения международного маршрута регулярных перевозок в реестр международных маршрутов регулярных перевозок, выдает управомоченному российскому перевозчику, который представил заявление об установлении или изменении такого маршрута, карты данного международного маршрута регулярных перевозок, в том числе для обеспечения передачи части таких карт перевозчикам, имеющим намерение совместно осуществлять или осуществляющим регулярные перевозки по такому маршруту в соответствии с соглашением о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок (в случае наличия таких перевозчиков и представления ими заявления о выдаче карты управомоченному российскому перевозчику).

24. В случае, если одним или несколькими российскими перевозчиками не получены разрешительные документы компетентных органов всех государств, по территориям которых проходит установленный или измененный международный маршрут регулярных перевозок, один или несколько иностранных перевозчиков, имеющих намерение совместно с одним или несколькими российскими перевозчиками осуществлять регулярные перевозки в соответствии с соглашением о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок, не вправе приступить к осуществлению регулярных перевозок.

25. В случае, если осуществление регулярных перевозок по установленному международному маршруту регулярных перевозок предусмотрено иностранным перевозчиком без привлечения российского перевозчика, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня включения международного маршрута регулярных перевозок в реестр международных маршрутов регулярных перевозок, направляет карты международного маршрута регулярных перевозок в компетентный орган иностранного государства, в котором зарегистрирован иностранный перевозчик.

Статья 34. Срок, на который согласовывается установление международного маршрута регулярных перевозок

1. Установление международного маршрута регулярных перевозок согласовывается на срок до пяти лет.

2. Определение срока, на который согласовывается установление международного маршрута регулярных перевозок, осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с учетом следующей информации:

1) срок осуществления перевозок по международному маршруту регулярных перевозок, указанный в заявлении об установлении международного маршрута регулярных перевозок;

2) фактическое осуществление или неосуществление российскими и (или) иностранными перевозчиками, представившими заявление об установлении международного маршрута регулярных перевозок, регулярных перевозок по ранее установленным международным маршрутам регулярных перевозок (в случае наличия таких маршрутов);

3) срок, на который было согласовано установление международного маршрута регулярных перевозок компетентными органами иностранных государств, по территориям которых проходит такой маршрут, в случае, если информация об этом согласовании поступила в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти до принятия им решения о согласовании установления такого маршрута;

4) наличие или отсутствие у иностранного перевозчика, имеющего намерение осуществлять регулярные перевозки по международному маршруту регулярных перевозок, заключенного с российским перевозчиком соглашения о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок, и срок действия такого соглашения, если такой срок установлен;

5) наличие или отсутствие на территориях иностранных государств, по которым проходит международный маршрут регулярных перевозок, зон боевых действий, террористической активности и иных обстоятельств, которые могут повлиять на осуществление регулярных перевозок.

3. Порядок определения срока, на который согласовывается установление международного маршрута регулярных перевозок, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

Статья 35. Отказ в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти принимает решение об отказе в согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок по следующим основаниям:

1) в заявлении об установлении или изменении такого маршрута и прилагаемых к нему документах указаны недостоверные сведения;

2) в состав такого маршрута предлагается включить остановочный пункт, не соответствующий требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона;

3) планируемое расписание такого маршрута не соответствует требованиям, указанным в статье 36 настоящего Федерального закона;

4) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, не соответствуют требованиям, установленным законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, в границах которого проходит данный маршрут;

5) в состав данного маршрута предлагается включить остановочные пункты, пропускная способность которых при условии определения ее в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, превышена;

6) коэффициент допущенных иностранным перевозчиком и водителями транспортных средств, принадлежащих иностранному перевозчику, нарушений законодательства Российской Федерации в области автомобильного транспорта превышает значение, установленное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, в случае установления маршрута или изменения маршрута, обуславливающего изменение сведений, предусмотренных реестром международных маршрутов регулярных перевозок в отношении указанного перевозчика. Порядок такого расчета устанавливается указанным федеральным органом исполнительной власти;

7) у юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанных в заявлении об установлении или изменении данного маршрута, имеется неуплаченный административный штраф, который назначен за совершение административного правонарушения в области транспорта или дорожного движения в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и срок уплаты которого, установленный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, истек;

8) российский перевозчик и (или) иностранный перевозчик, указанные в заявлении об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок, при оформлении проездных документов (билетов) и формировании персонала (экипажей) транспортных средств не передали сведения в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств в установленном Федеральным законом от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" порядке в отношении двух и более рейсов по ранее установленным международным маршрутам регулярных перевозок (в случае наличия таких маршрутов) в течение ста восьмидесяти дней до дня представления такого заявления в случае установления маршрута или изменения маршрута, обуславливающего изменение сведений, предусмотренных реестром международных маршрутов регулярных перевозок в отношении указанного перевозчика;

9) федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности представил в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленном частью 11 статьи 33 настоящего Федерального закона порядке отказ в согласовании проекта планируемого расписания международного маршрута регулярных перевозок для каждого пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, указанного в таком проекте;

10) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение двухсот сорока дней со дня принятия решения о предварительном согласовании установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок от компетентных органов всех иностранных государств, по территориям которых проходит такой маршрут, не поступили разрешительные документы и (или) письма, подтверждающие согласование установления или изменения такого маршрута;

11) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти поступило от компетентного органа любого из иностранных государств, по территориям которых проходит международный маршрут регулярных перевозок, обращение, содержащее отказ в согласовании установления или изменения такого маршрута;

12) не выполнено предусмотренное частью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона условие согласования установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, регулярные перевозки по которому предлагается осуществлять одним или несколькими иностранными перевозчиками без привлечения российского перевозчика, или требование, предусмотренное статьей 7 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения";

13) не выполнено предусмотренное частями 5, 7, 8 статьи З1 настоящего Федерального закона условие согласования установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок;

14) заявление об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок представлено в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти перевозчиком, не управомоченным соглашением о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок на представление предложений об установлении, изменении и отмене такого маршрута от имени всех перевозчиков, заключивших указанное соглашение;

15) заявление об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок, представляемое иностранным перевозчиком, не приложено к поступившему в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и содержащему предложение о согласовании установления или изменения такого маршрута письму компетентного органа иностранного государства, в котором зарегистрирован такой иностранный перевозчик;

16) планируемое расписание такого маршрута не соответствует времени работы автовокзалов и (или) автостанций, на территориях которых расположены используемые для посадки и (или) высадки пассажиров остановочные пункты.

Статья 36. Требования к расписаниям отправления транспортных средств по международным маршрутам регулярных перевозок

1. В случае, если устанавливаемый или изменяемый международный маршрут регулярных перевозок (в случае изменения расписания между указанными в настоящей части остановочными пунктами) предусматривает возможность осуществления регулярных перевозок между остановочными пунктами, включенными в состав ранее установленных международного маршрута регулярных перевозок, и (или) межрегионального маршрута регулярных перевозок, и (или) смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок, и (или) межмуниципального маршрута регулярных перевозок либо международного маршрута регулярных перевозок, заявление об установлении или изменении которого поступило в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ранее поступления такого заявления в отношении указанного устанавливаемого или изменяемого международного маршрута регулярных перевозок и находится на рассмотрении уполномоченного федерального органа исполнительной власти в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, минимальная разница в расписаниях между временем отправления транспортных средств из данных остановочных пунктов должна соответствовать значениям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

2. Минимальная разница в расписаниях между временем прибытия транспортных средств в пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации по устанавливаемому или изменяемому международному маршруту регулярных перевозок и временем прибытия транспортных средств в пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации по каждому из ранее установленных международных маршрутов регулярных перевозок (в случае установления маршрута или изменения расписания) должна соответствовать значениям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.

3. Указанное в части 1 настоящей статьи требование к минимальной разнице в расписаниях устанавливается в зависимости от суммарной протяженности совпадающего пути следования транспортных средств между общими остановочными пунктами международного маршрута регулярных перевозок, и (или) межрегионального маршрута регулярных перевозок, и (или) смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок, и (или) межмуниципального маршрута регулярных перевозок, протяженности устанавливаемого или изменяемого международного маршрута регулярных перевозок и протяженности ранее установленных международного маршрута регулярных перевозок, и (или) смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок, и (или) межрегионального маршрута регулярных перевозок, и (или) межмуниципального маршрута регулярных перевозок.

4. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в части 1 настоящей статьи, допускается при наличии соответствующего согласования в письменной форме от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным международным маршрутам регулярных перевозок и (или) межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, и (или) от уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ранее установивших смежные межрегиональные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам и (или) межмуниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

5. В случае изменения российским перевозчиком расписания международного маршрута регулярных перевозок в соответствии с частью 8 статьи З3 настоящего Федерального закона при применении частей 1 и 2 настоящей статьи датой представления заявления об установлении или изменении такого маршрута считается дата представления документов, предусмотренных частью 8 статьи З3 настоящего Федерального закона.

Статья 37. Отмена международного маршрута регулярных перевозок

1. Отмена международного маршрута регулярных перевозок осуществляется:

1) по предложению российского перевозчика, имеющего право осуществлять регулярные перевозки по такому маршруту, при условии наличия согласия на отмену такого маршрута всех российских и (или) иностранных перевозчиков, имеющих право осуществлять регулярные перевозки по такому маршруту в соответствии с соглашением о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок;

2) по предложению компетентного органа иностранного государства, по территории которого проходит такой маршрут;

3) по инициативе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи и пунктом 1 части 1 статьи 36 настоящего Федерального закона;

4) по инициативе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в случае истечения срока, на который согласовано установление международного маршрута регулярных перевозок.

2. Заявление об отмене международного маршрута регулярных перевозок представляется российским перевозчиком или иностранным перевозчиком при условии, что заявление такого иностранного перевозчика приложено к поступившему в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти письму компетентного органа иностранного государства, в котором зарегистрирован такой иностранный перевозчик, содержащему предложение об отмене такого маршрута. Форма указанного заявления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

3. Заявление об отмене международного маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие сведения:

1) наименование юридического лица или фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (для российского или иностранного перевозчика), идентификационный номер налогоплательщика (для российского перевозчика);

2) регистрационный номер международного маршрута регулярных перевозок в реестре международных маршрутов регулярных перевозок;

3) способ получения уведомлений о решениях, принимаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (для российского перевозчика).

4. К заявлению об отмене международного маршрута регулярных перевозок прилагаются документы, подтверждающие согласие на отмену такого маршрута всех российских и (или) иностранных перевозчиков, имеющих право осуществлять регулярные перевозки по такому маршруту в соответствии с соглашением о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок.

5. Допускается рассмотрение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти предложения об отмене международного маршрута регулярных перевозок, содержащегося в обращении, поступившем от компетентного органа иностранного государства, по территории которого проходит такой маршрут, без приложения заявления об отмене такого маршрута от иностранного перевозчика, который зарегистрирован в иностранном государстве.

6. В случае, если иностранный перевозчик фактически не осуществляет регулярные перевозки по международному маршруту регулярных перевозок или осуществляет их с систематическим нарушением установленного расписания, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет в компетентный орган иностранного государства, в котором зарегистрирован иностранный перевозчик, обращение с предложением о принятии к иностранному перевозчику мер по обеспечению осуществления им регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием или о подборе компетентным органом иностранного государства другого иностранного перевозчика для осуществления регулярных перевозок по такому маршруту.

7. В случае, если российский перевозчик фактически не осуществляет регулярные перевозки по международному маршруту регулярных перевозок или осуществляет их с систематическим нарушением установленного расписания, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет российскому перевозчику уведомление о необходимости осуществления регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием.

8. В случае, если по истечении десяти рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 7 настоящей статьи, российским перевозчиком не возобновлены перевозки по такому международному маршруту регулярных перевозок или допущено нарушение установленного расписания, организуется подбор другого российского перевозчика в целях замены российского перевозчика, осуществляющего регулярные перевозки по международному маршруту регулярных перевозок.

9. В случае, если в результате подбора российского перевозчика выявлен российский перевозчик, имеющий намерение осуществлять регулярные перевозки по данному международному маршруту регулярных перевозок, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет в компетентные органы иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные перевозчики, осуществляющие регулярные перевозки по такому маршруту, обращения с предложением о согласовании изменения международного маршрута регулярных перевозок, предусматривающего замену российского перевозчика.

10. В случае, если в течение девяноста дней со дня направления обращений, указанных в части 9 настоящей статьи, от компетентных органов иностранных государств не получены обращения, подтверждающие согласование изменения международного маршрута регулярных перевозок, предусматривающего замену российского перевозчика, или получены немотивированные отказы в согласовании указанного изменения, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти инициирует отмену международного маршрута регулярных перевозок.

11. Под систематическим нарушением установленного расписания понимается невыполнение перевозчиком в течение календарного месяца более двадцати пяти процентов рейсов, предусмотренных расписанием, выявленное на основании анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации. К невыполненным рейсам не относятся рейсы, которые не были выполнены вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине иных участников дорожного движения, снижения скорости движения транспортных средств, вызванного неблагоприятными погодными условиями или образовавшимися заторами на автомобильных дорогах, временного ограничения или запрета на движение транспортных средств в приграничной зоне, прекращения деятельности автовокзала или автостанции.

12. Обращения с предложением об отмене международного маршрута регулярных перевозок направляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в компетентные органы иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные перевозчики, имеющие право осуществлять регулярные перевозки по такому маршруту.

13. В случае, если в течение девяноста дней со дня направления обращения с предложением об отмене международного маршрута регулярных перевозок эксплуатация маршрута не возобновлена или осуществляется с систематическим нарушением установленного расписания, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий десяти дней после дня истечения указанного срока, принимает решение об отмене такого маршрута и исключает сведения о нем из реестра международных маршрутов регулярных перевозок.

14. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия решения об отмене международного маршрута регулярных перевозок, направляет в компетентные органы иностранных государств, по территориям которых проходит такой маршрут, органы государственного контроля (надзора), российским перевозчикам, которым были выданы карты такого маршрута, а также владельцам остановочных пунктов, входящих в состав такого маршрута и расположенных на территории Российской Федерации, уведомления об исключении сведений о таком маршруте из реестра международных маршрутов регулярных перевозок.

15. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в срок, не превышающий трех дней со дня принятия решения об отмене международного маршрута регулярных перевозок, исключает сведения о данном маршруте из реестра международных маршрутов регулярных перевозок.

Статья 38. Тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа по международным маршрутам регулярных перевозок

1. Тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа по международным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются перевозчиками, которым выданы карты международного маршрута регулярных перевозок.

2. В случае, если международным договором Российской Федерации в области международных автомобильных перевозок предусмотрено согласование тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа по международным маршрутам регулярных перевозок, их согласование осуществляется в порядке, предусмотренном таким международным договором.

Статья 39. Информационное взаимодействие уполномоченного федерального органа исполнительной власти с перевозчиками, иными органами государственной власти и компетентными органами иностранных государств

1. Заявление об установлении, изменении или отмене международного маршрута регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы представляются российским перевозчиком в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти одним из следующих способов по выбору такого российского перевозчика:

1) в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных простой электронной подписью, ключ которой получен заявителем при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации, или усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о предоставлении государственных и муниципальных услуг;

2) в форме документов на бумажном носителе, представленных непосредственно, или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

2. Уведомления о решениях, принятых по представленному российским перевозчиком заявлению об установлении, изменении или отмене международного маршрута регулярных перевозок, направляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти российскому перевозчику способом, указанным в таком заявлении (в форме электронных документов, пакета электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о предоставлении государственных и муниципальных услуг или в форме документов на бумажном носителе, представленных непосредственно заявителю или его представителю в случае его личной явки или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).

3. Уведомления о решениях, принятых по представленному иностранным перевозчиком заявлению об установлении, изменении или отмене международного маршрута регулярных перевозок, направляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в компетентный орган иностранного государства, в котором зарегистрирован такой иностранный перевозчик, почтовым отправлением.

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренное статьями 33 и 37 настоящего Федерального закона, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.";

4) статью 25 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Ведение реестра международных маршрутов регулярных перевозок осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

5) в статье 26:

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:

"1. В реестры муниципальных, межмуниципальных, смежных межрегиональных, межрегиональных маршрутов регулярных перевозок должны быть включены следующие сведения:";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В реестр международных маршрутов регулярных перевозок должны быть включены следующие сведения:

1) регистрационный номер международного маршрута регулярных перевозок;

2) порядковый номер международного маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

3) наименование международного маршрута регулярных перевозок с указанием наименований населенных пунктов и государств, в границах которых расположены начальный и конечный остановочные пункты данного маршрута;

4) наименования улиц и автомобильных дорог на территориях Российской Федерации, иностранного государства, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по международному маршруту регулярных перевозок;

5) наименования пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации и иностранных государств, через которые проходит международный маршрут регулярных перевозок;

6) наименования остановочных пунктов, их места нахождения, наименования и места расположения соответствующих автовокзалов, автостанций;

7) протяженность международного маршрута регулярных перевозок;

8) даты начала и окончания срока, на который принято решение о согласовании установления международного маршрута регулярных перевозок, в соответствии с положениями статьи 34 настоящего Федерального закона;

9) наименование, место нахождения юридического лица и (или) фамилия, имя и, если имеется, отчество, почтовый адрес индивидуального предпринимателя (для российских и иностранных перевозчиков), идентификационный номер налогоплательщика (для российских перевозчиков);

10) расписание для каждого остановочного пункта и пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации по международному маршруту регулярных перевозок с указанием наименований остановочных пунктов, дня недели (в случае, если рейс не выполняется ежедневно), наименования российского или иностранного перевозчика, который выполняет рейс;

11) экологические характеристики транспортных средств, классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого класса, используемых для осуществления перевозок на международном маршруте регулярных перевозок;

12) тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа, если международными договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения предусмотрено согласование таких тарифов;

13) наименование управомоченного российского перевозчика (в случае наличия).";

6) в статье 28:

а) абзац первый части 4 после слова "перевозок" дополнить словами "(кроме карты международного маршрута регулярных перевозок)";

б) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. В карте международного маршрута регулярных перевозок указываются следующие сведения:

1) наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, выдавшего карту международного маршрута регулярных перевозок;

2) учетный номер карты международного маршрута регулярных перевозок;

3) регистрационный номер международного маршрута регулярных перевозок в реестре международных маршрутов регулярных перевозок;

4) порядковый номер международного маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

5) наименование международного маршрута регулярных перевозок с указанием наименований населенных пунктов и государств, в границах которых расположены начальный и конечный остановочные пункты данного маршрута;

6) наименования промежуточных остановочных пунктов либо наименования населенных пунктов и государств, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты данного маршрута;

7) наименования улиц и автомобильных дорог на территории Российской Федерации, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по международному маршруту регулярных перевозок;

8) наименования пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации и границы иностранных государств;

9) наименование, место нахождения юридического лица или фамилия, имя и, если имеется, отчество, почтовый адрес индивидуального предпринимателя (для российских и иностранных перевозчиков), идентификационный номер налогоплательщика (для российских перевозчиков);

10) срок действия карты международного маршрута регулярных перевозок, равный сроку, указанному в пункте 8 части 11 статьи 26 настоящего Федерального закона.

42. Расписание для каждого остановочного пункта и пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации по международному маршруту регулярных перевозок с указанием наименований остановочных пунктов, дня недели (в случае, если рейс не выполняется ежедневно) указывается в приложении к карте международного маршрута регулярных перевозок.";

в) часть 5 после слова "перевозок" дополнить словами "(кроме карты международного маршрута регулярных перевозок)";

г) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Карты международного маршрута регулярных перевозок оформляются для каждого перевозчика по международному маршруту регулярных перевозок.";

д) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. В случае изменения расписания вносятся соответствующие изменения в приложение к карте международного маршрута регулярных перевозок, предусмотренное частью 42 настоящей статьи, при этом переоформление карты международного маршрута регулярных перевозок не требуется, за исключением случаев изменения сведений, предусмотренных частью 41 настоящей статьи.";

е) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Изменение расписания осуществляется путем согласования изменения международного маршрута регулярных перевозок в порядке, установленном статьей З3 настоящего Федерального закона.";

7) в статье 281:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Количество карт международного маршрута регулярных перевозок, выдаваемое российскому перевозчику, который представил заявление об установлении или изменении такого маршрута, в том числе для обеспечения передачи части таких карт перевозчикам, имеющим намерение совместно осуществлять или осуществляющим регулярные перевозки по такому маршруту в соответствии с соглашением о совместной эксплуатации международного маршрута регулярных перевозок (в случае наличия таких перевозчиков), определяется исходя из максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром международных маршрутов регулярных перевозок, и резервного количества транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных перевозок.";

б) часть 2 после слов "Резервное количество транспортных средств" дополнить словами ", указанное в частях 1 и 11 настоящей статьи,";

8) дополнить статьей 282 следующего содержания:

"Статья 282. Прекращение действия карт международного маршрута регулярных перевозок

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти прекращает действие карт международного маршрута регулярных перевозок при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами у российского перевозчика;

2) прекращение действия допуска к международным автомобильным перевозкам российского перевозчика;

3) исключение сведений о международном маршруте регулярных перевозок из реестра международных маршрутов регулярных перевозок;

4) получение от компетентного органа иностранного государства, в котором зарегистрирован иностранный перевозчик, обращения о прекращении осуществления им перевозок;

5) окончание срока действия карт международного маршрута регулярных перевозок;

6) обращение российского перевозчика с заявлением о прекращении действия карт международного маршрута регулярных перевозок.

2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти приостанавливает действие карт международного маршрута регулярных перевозок у российского перевозчика на срок приостановления действия имеющейся у него лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами и (или) на срок приостановления допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок.";

9) в статье 291:

а) часть 1 после слов "об осуществлении перевозок по данному маршруту," дополнить словами "российский перевозчик или иностранный перевозчик, имеющие право осуществления перевозок по такому маршруту (в случае, если маршрут является международным маршрутом регулярных перевозок),";

б) часть 2 после слова "товарищества" дополнить словами ", иностранный перевозчик";

10) в статье 30:

а) наименование после слова "межрегиональному" дополнить словами "и международному";

б) часть 1 после слова "межрегиональному" дополнить словами "или международному";

в) часть 2 после слова "межрегиональному" дополнить словами "или международному", после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

г) часть 3 после слова "межрегиональному" дополнить словами "или международному";

д) часть З1 после слова "межрегиональному" дополнить словами "или международному";

е) часть 4 дополнить словами ", а также в отношении остановочных пунктов международных маршрутов регулярных перевозок, расположенных вне территории Российской Федерации";

11) в статье 31:

а) наименование после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

б) абзац первый части 1 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

в) часть 2 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

г) абзац первый части 3 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

д) часть 8 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

12) в статье 32:

а) наименование после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

б) в части 1:

абзац первый после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

пункт 1 после слова "межрегиональному" дополнить словами "или международному";

в) часть 2 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

г) часть 3 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

д) часть 4 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

е) в части 5:

абзац первый после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

пункт 2 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

ж) часть 6 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

з) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. В случае исключения сведений об остановочном пункте из реестра остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок российские и (или) иностранные перевозчики вправе использовать для осуществления регулярных перевозок иной остановочный пункт, включенный в данный реестр, расположенный в том же населенном пункте, в течение ста двадцати дней со дня такого исключения при условии направления уведомления об этом в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. По истечении указанного срока действие карт международного маршрута регулярных перевозок с остановочным пунктом, сведения о котором исключены из реестра остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок, прекращается, сведения о международном маршруте регулярных перевозок исключаются из реестра международных маршрутов регулярных перевозок, за исключением принятия уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения о предварительном согласовании такого изменения международного маршрута регулярных перевозок в соответствии с частями 15 и 16 статьи З3 настоящего Федерального закона.";

и) часть 8 после слова "межрегиональным" дополнить словами "и международным";

к) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. В срок, не превышающий пятнадцати дней со дня исключения сведений об остановочном пункте из реестра остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок:

1) российский перевозчик, которому выданы карты международных маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен этот остановочный пункт, обязан направить в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти письмо с предложением о согласовании изменения такого маршрута;

2) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет в компетентные органы иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные перевозчики, имеющие право осуществлять регулярные перевозки по международному маршруту регулярных перевозок, в состав которого включен этот остановочный пункт, уведомление о невозможности использования указанного остановочного пункта при осуществлении регулярных перевозок с предложением о согласовании изменения данного международного маршрута регулярных перевозок.";

13) часть 3 статьи 35 дополнить словами "или карту международного маршрута регулярных перевозок";

14) в части 1 статьи 36:

а) абзац первый после слов "регулярных перевозок" дополнить словами "или карты международного маршрута регулярных перевозок";

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) приостановление действия или аннулирование у российского перевозчика, которому выданы карты международного маршрута регулярных перевозок, лицензии либо удостоверения допуска к международным автомобильным перевозкам.";

15) главу 7 дополнить статьей 371 следующего содержания:

"Статья 371. Государственный контроль за осуществлением регулярных пассажирских международных автомобильных перевозок

1. Государственный контроль за осуществлением регулярных пассажирских международных автомобильных перевозок по территории Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", если иное не установлено иными федеральными законами.

2. Положения настоящего Федерального закона в части, касающейся организации регулярных перевозок по международным маршрутам регулярных перевозок, применяются в случаях, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения.".

Статья 3

1. В реестр остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок включаются сведения об остановочных пунктах, зарегистрированных в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на день вступления в силу статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. В срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу статьи 2 настоящего Федерального закона, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся владельцами остановочных пунктов, сведения о которых не были включены в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на день вступления в силу статьи 2 настоящего Федерального закона и которые после дня вступления в силу настоящего Федерального закона использовались в качестве остановочных пунктов по международным маршрутам регулярных перевозок, или российские перевозчики, использующие эти остановочные пункты при осуществлении регулярных перевозок по международным маршрутам регулярных перевозок, представляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявления о регистрации указанных остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок. Указанные российские перевозчики к такому заявлению прилагают документ, подтверждающий согласование владельца остановочного пункта в его использовании на конкретный срок. Рассмотрение указанных заявлений осуществляется в порядке, установленном статьей 31 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

3. Выдача карт международных маршрутов регулярных перевозок, перевозки по которым осуществлялись до дня вступления в силу статьи 2 настоящего Федерального закона, осуществляется в срок, не превышающий двухсот семидесяти дней со дня вступления в силу статьи 2 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном статьей 28 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона). По истечении указанного срока осуществление указанных перевозок без карт международных маршрутов регулярных перевозок не допускается. В указанные карты международных маршрутов регулярных перевозок вносятся сведения о начальных, промежуточных и конечных остановочных пунктах, которые были включены в состав таких маршрутов до дня вступления в силу статьи 2 настоящего Федерального закона, вне зависимости от факта их регистрации или отсутствия их регистрации в реестре остановочных пунктов по межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок на день выдачи таких карт.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "а" и абзац четвертый подпункта "б" пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

3. Абзац второй подпункта "б" пункта 1, пункт 2 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин