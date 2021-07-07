По мере увеличения темпов вакцинации от коронавируса все больше заграничных курортов снова открываются для туристов, в том числе - для россиян. О том, куда можно поехать отдохнуть за рубеж и что для этого нужно учитывать, - в материале "РГ".

Египет

Одним из первых свои двери для россиян открыл Египет. Но прямые рейсы летают пока только до Каира: до семи в неделю из Москвы и по одному из регионов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Совсем скоро прямое авиасообщение наладят с курортными Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, сейчас Россия и Египет также согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартерных рейсов между двумя странами.

Для въезда в Египет российским туристам нужно предъявить сертификат о прививке от коронавируса, сделанной одним из препаратов, одобренных ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам. Российская вакцина "Спутник V" в этот перечень входит. Въезд разрешен минимум через 14 дней после получения второй дозы. Сертификат о вакцинации должен содержать QR-код и печать официального органа, какие-либо помарки и приписки на них делать категорически запрещено.

Если же прививки нет, то подойдет ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до момента вылета прямым рейсом в Египет. Это правило распространяется также на детей старше шести лет.

Греция

За день до прилета в Элладу необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr, указать контактные данные приезжего и получить QR-код, который предъявляется на границе. С 30 июня туристы старше 12 лет вне зависимости от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить при въезде отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа) или экспресс-теста (за 48 часов) на коронавирус. По прибытии эти анализы сдаются повторно. Результата дожидаются на месте. Если он будет положительным, то пассажир должен пройти карантин. Въезд в Грецию разрешен через все международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира (Корфу), а также некоторые сухопутные КПП.

Турция

Сейчас самолеты из России летают в Стамбул, Анкару, Анталью, Бодрум и Даламан, а с 12 июля добавится Измир. Не болевшие коронавирусом и не вакцинированные туристы старше шести лет при посадке в самолет должны предъявить справку с QR-кодом об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не более чем за 72 часа до прибытия. Альтернативой может служить экспресс-тест на антигены, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Но ни тот, ни другой анализ не требуется, если есть сертификат о полной вакцинации двумя дозами, причем с момента введения последней должно пройти не менее 14 дней. Подойдет любая прививка от коронавируса, одобренная на территории РФ. Справка о вакцинации должна быть на английском языке и с данными загранпаспорта.

Зато успешно выполнив все медицинские требования, можно ненадолго погрузиться в мир без забот и волнений. И фигурально, и буквально. Фото: Bicho_raro / iStock

Допускаются в Турцию и те, кто не делал прививку, но в период последних шести месяцев переболел коронавирусом и может представить официальную справку от органов здравоохранения РФ. Никакие тесты сдавать в таком случае тоже не нужно. Однако, как отмечает АТОР, по-прежнему неясно, как именно составлять такую справку, поэтому лучше на нее не надеяться.

За 72 часа до прибытия в Турцию все пассажиры старше шести лет должны заполнить специальную анкету на сайте register.health.gov.tr и получить свой персональный HES-код, необходимый для заселения в отель. Анкету нужно либо распечатать, либо скачать на смартфон, чтобы предъявить при посадке в самолет.

Кипр

Сейчас самолеты из РФ летают в Ларнаку и Пафос. Перед поездкой на Кипр нужно загрузить на платформу www.cyprusflightpass.gov.cy отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного максимум за 72 часа до вылета, и заполнить специальную форму. Еще один тест необходимо пройти по прибытии на остров - причем за свой счет: 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. Но россиян, вакцинированных "Спутником V", это не касается. Им нужно подготовить только сертификат о прививке на английском языке с данными своего загранпаспорта. Дети до 12 лет от тестов также освобождаются.

Болгария

Самолеты из России летают до Софии, Варны и Бургаса. С восьмого июля всем туристам из РФ, даже если они сделали прививку от COVID-19, для въезда в Болгарию нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Не забывайте: с первого мая все россияне, возвращающиеся домой из-за границы, должны сдать два ПЦР-теста на COVID-19 в течение пяти дней с момента прибытия и загрузить их результаты на портал Госуслуг. Интервал между анализами должен составлять не менее суток.

Вакцинированных это тоже касается. За нарушение правила грозит серьезный штраф - до 300 тысяч рублей.