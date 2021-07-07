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07.07.2021 22:40
Рубрика: В мире

В Лаосе поймут по-русски

Глава МИД России Сергей Лавров завершил визит в страны Юго-Восточной Азии
Текст: Александр Гасюк (Вьентьян)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Глава МИД России Сергей Лавров в среду завершил двухдневный визит в страны Юго-Восточной Азии. Финальной точкой турне стал Лаос, где 7 июля состоялись переговоры российского министра с президентом, главой правительства и руководителем внешнеполитического ведомства Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР).
Глава МИД Лаоса Салёмсай Коммасит приветствовал Сергея Лаврова по-русски. Фото: EPA Глава МИД Лаоса Салёмсай Коммасит приветствовал Сергея Лаврова по-русски. Фото: EPA
Глава МИД Лаоса Салёмсай Коммасит приветствовал Сергея Лаврова по-русски. Фото: EPA

Самолет с российской официальной делегацией, перелетев из Индонезии, приземлился в жарком Вьентьяне накануне поздно вечером. Пустынные ночные улицы столицы Лаоса наглядно свидетельствовали о жестком локдауне, регулярно продлеваемом в стране с минувшего апреля на фоне осложнения ситуации с распространением COVID-19 в соседнем Таиланде. Вероятно, именно оттуда, перебравшись "на плечах" нелегалов через разделяющую два азиатских государства реку Меконг, в ЛНДР проник коронавирус. В связи с тем, что местная система здравоохранения явно не в состоянии "держать удар", темой на переговорах с Лавровым стало двустороннее сотрудничество в борьбе с COVID-19. Во Вьентьяне, ранее получившем партию китайской вакцины, считают российский "Спутник V" одним из самых эффективных препаратов. В марте Лаос выдал необходимые документы для использования "Спутника" на территории республики. "Мы рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками часть вакцин была направлена сюда в качестве гуманитарной помощи", - указал глава дипведомства России, подтвердив, что переговоры об этом завершаются.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В начале встречи со своим лаосским коллегой Салёмсаем Коммаситом, который поприветствовал гостя по-русски, министр назвал ЛНДР "очень надежным долговременным партнером России в Юго-Восточной Азии". По словам Лаврова, во Вьентьяне он встречается с людьми, которые "разделяют позиции Российской Федерации по многим международным вопросам". С учетом того, что практически все нынешнее высшее политическое руководство Лаоса получило образование еще в Советском Союзе, это довольно логично. Как, впрочем, и состоявшееся вручение во Вьентьяне ордена Дружбы самому Салёмсаю Коммаситу.

Россия продолжает оказывать Лаосу практическое гуманитарное содействие: наши военные помогают разминировать территорию страны, обильно "засеянную" американскими бомбардировщиками в годы войны во Вьетнаме. Кроме того, Россия ведет подготовку лаосских саперов. В свою очередь, Лаос активно развивает военно-техническое сотрудничество с РФ. Страна ранее не только закупила российские учебно-боевые самолеты Як-130, но и приобретает другое вооружение. "Сегодня мы обсудили планируемые поставки дополнительного оборудования и продукции военного назначения в Лаос", - подтвердил Лавров.

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