Голикова: На лекарства для пациентов с COVID-19 выделят еще 2,5 млрд рублей

Почти 2,5 миллиарда рублей кабмин дополнительно выделит, чтобы обеспечить лекарственными средствами граждан с COVID-19 или подозрением на это заболевание, которые лечатся амбулаторно. Об этом 7 июля на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

"В ближайшее время правительством будет выделено почти 2,5 млрд рублей на приобретение лекарственных препаратов для почти 790 тысяч наших граждан, болеющих новой коронавирусной инфекцией, которые получают лечение в амбулаторных условиях", - сказала Голикова.

По данным вице-премьера, заболеваемость COVID-19 растет в 82 регионах. Некоторое снижение наметилось только в Москве благодаря ускорившейся вакцинации, а также в Кировской области.