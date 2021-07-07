Голикова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в 82 регионах

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной - заболеваемость растет в 82 регионах, а ее снижение отмечается только в столице. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она уточнила, что по итогам прошедшей недели зарегистрировано 162,4 тыс. случаев заболевания. При этом показатель заболеваемости за указанную неделю увеличился на 17%. Впрочем, темп прироста несколько замедлился - в предыдущие недели он составлял 24%.

"Превышение среднероссийских показателей сегодня зарегистрировано в 24 регионах страны, - добавила Голикова. - Но, если не учитывать вклад в этот показатель Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, то превышение среднероссийского уровня отмечено в 49 регионах".

Только в Москве благодаря ограничительным мерам и вакцинации наблюдается снижение прироста числа новых случаев заболевания. "Мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - сказала вице-премьер, отметив, что и другим регионам следует вводить ограничения.

Голикова также привела статистику, согласно которой случаи заражения коронавирусом чаще всего встречаются среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет.