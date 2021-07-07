Госархив открыл выставку "Накануне Великой Отечественной"

В госархиве открыта выставка рассекреченных документов "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941". Свыше 300 артефактов - секретных карт, донесений разведок, переписка, черновики переговоров - создают картину кануна войны.

- Наша задача - новое прочтение истории, - говорит директор РГАСПИ Петр Скороспелов, - прочтение на языке фотографий, карт и документов, подписи к которым мы публикуем на двух языках - русском и английском. В надежде на то, что нас увидит и прочтет мир.

"Карта Сталина" 1939 года и донесения ему камня на камне не оставляют от утверждений современной Польши и Украины о том, что нападение на Польшу было с двух сторон, а СССР "оккупировал Западную Украину". По документам видно - 1 сентября 1939 года гитлеровцы вторглись в Польшу. За две недели немцы разгромили польские войска. За месяцы до войны польские офицеры оформляли британские и румынские визы, о чем свидетельствуют экспонаты выставки. Лишь после того как Польша перестала существовать как государство, СССР 17 сентября 1939 года вступил в западную Украину и западную Белоруссию, где прошли выборы и народы обратились к СССР с просьбой о воссоединении. 28 сентября 1939 года был подписан советско-германский договор о дружбе и границе. Она совпала с "линией Керзона", предложенной в 1919 году Антантой, как граница между СССР и Польшей. На выставке экспонируется оригинал этого договора и протоколы к нему из фондов Архива внешней политики МИД России.

Впервые представлены в экспозиции документы из фондов Госархива и военного архива, в том числе трофейные (немецкие и французские), которые показывают, что были планы англо-французских союзников... напасть на СССР, в том числе нанести удары по нефтяным районам советского Кавказа.

Отдельные экспонаты - переговоры СССР об обмене территориями с Финляндией ради укрепления подступов к Ленинграду. Хельсинки Москве отказал. И вновь по картам 1939-1940 годов видно: Советы финскую войну проиграли, но территорий заняли больше, чем просили, что в 1941-1945-м помогло удержать Ленинград, а потом оставить земли в составе Советского Союза.

Были планы англо-французских союзников... напасть на СССР, нанести удары по нефтяным районам Кавказа

Также документально - с черновиками переговоров - представлены переговоры СССР с Японией и Турцией. Но вновь история фиксирует отказ: 27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт. К пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия. Так был оформлен блок государств, целью которого стало создание "нового порядка" в мире, в котором СССР места не было.

Выставка пройдет до 5 сентября.