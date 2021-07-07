Грозит ли Таджикистану война с террористами?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Афганистане "есть тенденция к стремительному ухудшению обстановки". "Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации", - отметил министр.

Также он подчеркнул, что Москва "будет делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников". Также, по его словам, "обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету". В Афганистане продолжается активное наступление талибов.

Министр обороны Афганистана Бисмилла Мохаммади охарактеризовал военную ситуацию в стране как критическую. "Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - считает он. При этом президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что у него есть "четкий план по защите страны", однако большинство экспертов сомневаются в наличии такого плана.

В частности, движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под контроль провинцию Бадгис на границе с Туркменистаном. Также талибы успешно продвигаются в провинциях Кундуз и Бадахшан на границе с Таджикистаном.

Напомним, в начале июля "Талибан" взял под контроль КПП Шерхан-Бандар на афганской стороне погранперехода через Пяндж между Афганистаном и Таджикистаном. В настоящее время более 70 процентов афганско-таджикской границы находится под контролем талибов. В Таджикистан от наступающих радикалов бежали, по разным подсчетам, от 1 до 3,5 тысячи афганских военнослужащих.

В том, что складывающаяся сейчас в Афганистане ситуация несет угрозу не только Таджикистану, но и России, мало кто сомневается. Однако степень этой угрозы эксперты оценивают по-разному. К примеру, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Леонид Ивашов уверен, что продвижение талибов в Афганистане представляет серьезную опасность для нашей страны и государств Центральной Азии. "Я не вижу ничего хорошего в том, что к власти в Афганистане придет "Талибан". Это очень серьезная угроза и для России, и для стран Центральной Азии. Это очаг терроризма и нестабильности, наркотрафик. Талибы усилились боевиками других террористических организаций", - заявил Ивашов "Интерфаксу".

Военные РФ стоят гарнизонами в Душанбе и Бохтаре и в составе ротных тактических групп прикрывают пограничников на афганском направлении

Он также считает, что с лидерами талибов надо устанавливать контакты, и, как полагает эксперт, спецслужбы наверняка этим занимаются. "Но надеяться на то, что талибы будут нам друзьями, не приходится. Надо узнавать их намерения и формировать некие сдерживающие факторы, - уверен Ивашов. - Россия вряд ли вернет пограничников на таджикско-афганскую границу. И это не решило бы проблему наркотрафика и проникновения террористических групп".

В одиночку противостоять талибам в случае агрессии Таджикистану вряд ли удастся. Но вкупе с союзниками - вполне. Тем более что в республике дислоцирована 201-я военная база РФ. А это, действительно, очень серьезная военная сила. Более того, крупнейший армейский объект России за пределами нашей страны. По данным из открытых источников, на базе служат более 7 тысяч офицеров и солдат-контрактников. Они стоят двумя гарнизонами - в Душанбе и Бохтаре - и на ротационной основе в составе ротных тактических групп прикрывают местных пограничников на афганском направлении.

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

База хорошо вооружена. В ее арсеналах имеются новые танки Т-72Б1, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы С-300ПС, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика". В штате есть дивизион реактивных систем залпового огня большой мощности "Ураган" калибра 220 мм. Весной 2019 года там сформировали батальон беспилотников "Орлан-10", "Элерон-3" и "Тахион". В прошлом году мотострелковые подразделения базы получили 18 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. Недавно авиагруппу базы оснастили современными транспортно-боевыми вертолетами Ми-8МТВ5-1.

Наши военные в Таджикистане постоянно проводят учения, в том числе совместно с местной армией, по уничтожению вторгшихся в страну условных вооруженных формирований и террористических банд. Более того, уже несколько лет на горных полигонах Ляур и Самбули российские инструкторы обучают таджикских военных. При этом особое внимание уделяется использованию опыта современных вооруженных конфликтов. Обо всем этом наверняка осведомлены талибы.

Организация Договора о коллективной безопасности тоже может помочь Таджикистану в охране границы с Афганистаном за счет развертывания в форс-мажорных обстоятельствах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР). Но сейчас в этом нет нужды - так во всяком случае считает экс-начальник международно-договорного управления Минобороны России Евгений Бужинский. "Пока я не вижу необходимости развертывать в Таджикистане Коллективные силы ОДКБ. Если только что-то символическое, - сказал Бужинский "Интерфаксу". - Против кого развертывать коллективные силы? Чтобы "Талибан" не вторгся в Таджикистан? Мне кажется, что "Талибан" занят тем, чтобы овладеть Афганистаном. Талибам сейчас не до республик Центральной Азии. Если гипотетически началось бы какое-то наступление, ОДКБ могла бы помочь развертыванием коллективных сил. Но сейчас для этого оснований нет. Кроме того, надо помнить, что в Таджикистане действует российская военная база".

Свой комментарий Бужинский дал в связи с работой в Таджикистане оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ. Ее возглавляет генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он сообщил, что основной целью этой группы является мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье и подготовка предложений по совместным мерам в формате ОДКБ. Для этого Сидоров и его коллеги планируют съездить в южные районы Таджикистана и встретиться с руководством минобороны республики, Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, других заинтересованных министерств и ведомств.

Для тех, кто не в курсе: Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ - это порядка 18 тысяч отлично подготовленных и вооруженных солдат и офицеров из армий членов организации. Опыт совместных действий они получили в ходе многочисленных учений и тренировок. А их участие в реальных боевых операциях предусмотрено руководящими документами. Там, в частности, сказано, что КСОР можно использовать для предотвращения угрозы и отражения вооруженного нападения (агрессии) в отношении одного или нескольких государств - членов ОДКБ, локализации вооруженных акций и конфликтов. А еще - в мероприятиях по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ОДКБ, включая борьбу с международным терроризмом.