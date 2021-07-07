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07.07.2021 21:33
Рубрика: Экономика

Инвестиции в малый бизнес начнут оформлять через нотариуса

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Новый закон ввел обязательное нотариальное удостоверение договора конвертируемого займа.

По сути речь идет о введении правовых механизмов зашиты инвестиций в малый и средний бизнес, прежде всего - в высокотехнологические стартапы. Документ публикует "РГ".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Если попытаться объяснить простым языком, то конвертируемый заем - это способ вложения инвестиции. Деньги оформляются как заем. А в дальнейшем инвестор может выбрать: либо ему вернут назад деньги, либо он получит долю в компании.

Как поясняют эксперты, отсутствие механизма правового регулирования договора конвертируемого займа приводило к тому, что для заключения такого рода соглашений применялись совершенно разные правовые конструкции. Да, свобода договора - это базовый принцип. Но люди прежде всего должны понимать, что они имеют право прописать в соглашении, а что - нет. Когда цена вопроса высока, крайне важно избежать разногласий и недопонимания, чтобы потом не вести долгие судебные баталии.

В результате, как рассказывают эксперты, часто инвесторы предпочитали заключать такие сделки за рубежом, чтобы в случае чего проводить разбирательство в рамках иностранного права, где подобные процедуры детально прописаны.

По опросам, которые проводились Фондом развития интернет-инициатив, в случае появления в российском законодательстве механизмов, обеспечивающих баланс интересов инвесторов и компаний-реципиентов, до 90 процентов сделок перейдут в российскую юрисдикцию.

Теперь соответствующий механизм прописан. Нотариус обеспечит защиту сторон и предупредит возможные мошенничества.

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