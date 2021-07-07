Иран заявил о еще большем обогащении своего урана

Тегеран начал процесс производства обогащенного металлического урана, заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) - наблюдательном органе ООН. "Сегодня Иран проинформировал агентство, что UO2 (диоксид урана), обогащенный до 20 процентов по U-235, будет отправлен в научно-исследовательскую лабораторию на завод по изготовлению топлива в Исфахане, где он будет преобразован в UF4 (тетрафторид урана), а затем в металлический уран, обогащенный до 20% по U-235, прежде чем использовать его для производства топлива", - сказал представитель МАГАТЭ в заявлении для Fox News.

Уран-235 может использоваться в качестве топлива для атомных электростанций и ядерных реакторов, на которых работают военные корабли. Но его также можно использовать для ядерного оружия, что вызывает озабоченность у западных стран. В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (JCPOA - СВПД), из которого Дональд Трамп вывел США в 2018 году, Ирану не разрешается обогащать уран выше порогового уровня чистоты 3,67%, что является достаточным для питания промышленного оборудования электростанций, по данным Ассоциации по контролю над вооружениями.

Посол России в МАГАТЭ Михаил Ульянов прокомментировал отчет агентства, а также решение администрации Байдена сохранить санкции против Тегерана, введенные Трампом. "Единственный выход из этого порочного круга - безотлагательное возобновление #ViennaTalks (переговоров в Вене - ред.) и полное восстановление #JCPOA", - написал Ульянов в Twitter.

Шаги Ирана, о которых сообщило Международное агентство по атомной энергии, и которые, по словам Тегерана, были направлены на разработку топлива для исследовательского реактора, также вызвали критику со стороны США, которые назвали их "неудачным шагом назад". Официальные лица США и Европы дали понять, что решение Ирана осложнит и, возможно, торпедирует непрямые американо-иранские переговоры, направленные на то, чтобы вернуть обе страны в соответствие с соглашением 2015 года, отмечает Reuters. Эта сделка наложила ограничения на ядерную программу Ирана, чтобы Тегерану было сложнее разработать расщепляющийся материал для ядерного оружия в обмен на отмену экономических санкций. В этом году Тегеран уже произвел небольшое количество необогащенного металлического урана. Великобритания, Франция и Германия во вторник призвали Иран вернуться к переговорам в Вене, которые начались в апреле и были прерваны 20 июня. Дата следующего раунда переговоров не определена.