Художественный руководитель Киргизского национального цирка, народный артист КР Кадырбек Таджиев поделился с "РГ" воспоминаниями о работе с Юрием Никулиным, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, а также раскрыл главный секрет работы мастеров смеха.

Когда впервые произошла встреча с Юрием Владимировичем и как она изменила вашу творческую жизнь?

Кадырбек Таджиев: Я начинал в цирке работать в джигитовке. Первые три года мы работали без зарплаты на голом энтузиазме Лошадям покупали овощи, фрукты, хлеб, сахар, буквально ели вместе с ними. Тем не менее мы выполняли сложнейшие трюки, какие только возможно было сделать на лошадях. Номер "Конные игры" был поставлен Несибуллой Кочековым. Эта программа имела огромную популярность на всей территории Советского Союза и за рубежом. Одной из фишек был номер па-де-де на верблюдах.

Как-то поздней осенью были с гастролями в Оше. После очередного выступления нам принесли телеграмму, где говорилось, что наш коллектив включен в группу Юрия Никулина, которая должна ехать в Финляндию. Мы вылетели в Волгоград, где на арене местного цирка проходили репетиции и выступления. Увидеть Юрия Владимировича я мог только на арене, а вот лично познакомиться никак не удавалось.

Помог случай. Однажды я торопился на манеж и за кулисами столкнулся с высоким худым человеком. Это и был Юрий Владимирович. Он спросил шутливо: "Эй, мусульманин, ты куда так торопишься?" Я на какой-то момент растерялся, а потом заявил, что спешил ему навстречу, чтобы поздороваться. Вот с того времени мы и начали часто общаться. Это был удивительной души человек, и я старался учиться у него всему, чему возможно. Во время одной репризы я помогал выносить бревно. Понятно, что оно было бутафорское, но сыграть надо было так, чтобы зритель подумал, что оно тяжелое. Помогал с реквизитом, следил за каждым движением, перенимал мастерство. Смех - дело сложное, но мне удалось, если можно так сказать, получить у Юрия Владимировича зачет по этому предмету.

У него, кстати, была одна удивительная привычка. Перед началом, да и во время представления труппы он все время находился за занавесом и рассказывал анекдоты. Это очень помогало артистам справиться с волнением. А перед своим выходом он частенько в щелочку подглядывал за реакцией зрительного зала и, когда объявляли его номер, выходил, уже зная, с какой шутки лучше начать выступление.

Юрий Владимирович при каждой встрече выдавал серию новых анекдотов. Он старался привить нам любовь к профессии, обладал огромным трудолюбием и всегда повторял, что на арене нет наций, кроме одной - цирковой. Если представится возможность, мне бы очень хотелось попасть в Москву на юбилей, посвященный столетию Юрия Владимировича.

Вы работаете в цирке уже больше 50 лет. Помните свое первое выступление?

Кадырбек Таджиев: Если быть точным, то уже 56 лет. И это, кстати сказать, единственное мое место работы.

Первое мое выступление как коверного (клоуна) было в школе - в Джалал-Абаде. Вышел и буквально взорвал публику шутками. Это шоу стало еще одним подтверждением того, что я должен быть клоуном, дарить людям улыбки и смех. А когда первый раз вышел на большую арену, так сильно волновался, что отработал на арене как автомат. Но, наверное, дебют все же был удачным. Публика смеялась.

Вообще, думаю, что с цирком меня свела судьба. Я родился 3 июня 1947 года. Обычно дети появляются на свет с криком и со слезами, а я - с громким смехом. Так получилось, что мама залезла под стол во время схваток, и роды тоже произошли там. Возможно, именно поэтому был смех, а не слезы. Врачей это, конечно, очень удивило. Тогда моим родителям и сказали, что сын, вероятно, будет юмористом, клоуном.

В школе учился, признаюсь, не очень. Но способности к импровизации было не отнять. Однажды нам дали задание придумать фантастическую историю и рассказать ее как можно правдоподобнее. Мой рассказ посвящался тому, как я познакомился с Циолковским и полетел на Луну. Учителя и мои товарищи были просто в восторге. Это, наверное, и был мой первый большой творческий успех.

Иногда, конечно, я страдал от своих попыток пошутить. Однажды на футболе хотел притвориться, что ударился о штангу, и тем самым рассмешить зрителей. Но шутка не удалась. Перестарался. Меня пришлось везти в больницу с травмой головы.

Родители одобряли ваш выбор цирковой профессии?

Кадырбек Таджиев: Родители и слышать не хотели ни о какой юмористической карьере. Они настояли, чтобы я поступал в политехнический институт. Экзамены я сдал успешно и был зачислен в вуз. Однако тайком от родителей записался в цирковую студию, где занимался джигитовкой. Но однажды они пришли в цирк и увидели меня во время выступления. Им понравилось. Вот только когда встал вопрос о поездке на гастроли, мама возмутилась. Ведь в это время в институте начиналась сессия.

Я отучился в политехническом институте и цирковой студии, Государственном институте театрального искусства. Имею единственный во всей стране диплом режиссера цирка.

Сейчас цирк переживает не лучшие времена, да и зритель отдает большее предпочтение зарубежным артистам, чем отечественным. Как вернуть былую славу?

Кадырбек Таджиев: Да, у нас сложности. У артистов маленькая зарплата, здание давно требует ремонта, но мы надеемся, что правительство обратит внимание на наши проблемы. Подрастает молодое талантливое поколение киргизского цирка, которое предано нашему искусству. Нам важно сохранить наше наследие. За время работы я собрал уникальные экспонаты. И я, если позволите, хотел бы обратиться к главе государства Садыру Жапарову. За 30 лет в стране не было открыто ни одного нового музея. Может быть, он посодействует, и у нас появится самый веселый - цирковой. Уверен, от посетителей не будет отбоя. У нас есть совершенно уникальные экспонаты, которые расскажут об истории становления киргизского цирка и его успехах.

И еще хочу добавить: приходите в цирк! Здесь вы сможете, пусть и ненадолго, вернуться в счастливое детство. У нас есть чем удивить и порадовать зрителя.

Ключевой вопрос

Назовите самое трудное и главное в уроках от Юрия Никулина.

Кадырбек Таджиев: Для каждого клоуна важно, чтобы засмеялся ребенок. Это, пожалуй, самое сложное. Дети ведь в чувствах лукавить не могут. Если смеются, значит, весело будет и взрослым. Ведь в душе все мы остаемся детьми. И потом, зритель бывает разный. Кто-то приходит в плохом настроении, другой не может отвлечься от каких-то жизненных трудностей, а задача клоуна сделать так, чтобы человек забыл о своих проблемах и увидел вокруг себя красоту.

Признаюсь, внутри меня самого тоже все еще живет ребенок. Без этого просто невозможно быть клоуном. Лишь позитивные, веселые и незакомплексованные люди могут рассмешить другого человека. Я очень люблю жизнь, потому что она прекрасна, полна улыбок, смеха и радости.