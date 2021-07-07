Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 310-Ф3 "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Абзац второй пункта 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2019, N 49, ст. 6970) изложить в следующей редакции:

"Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 27, ст. 4160, 4245, 4292; 2018, N 1, ст. 57; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6970; N 52, ст. 7833; 2020, N 12, ст. 1645; 2021, N 18, ст. 3071) следующие изменения:

1) статью 36 дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся общеобразовательных организаций со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус" и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении соответствующих федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.";

1) часть 31 статьи 67 изложить в следующей редакции:

"31. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.".

Президент Российской Федерации В. Путин