Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 310-Ф3 "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Новости

Банк Англии обязал сотрудников приходить на работу раз в неделю 20:49
Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России 20:44
Москалькова поблагодарила всех за поддержку 20:43
В Исландии подвели итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей 20:39
В Индии врачи вместо вакцины от COVID-19 вкалывали солевой раствор 20:39
Детей-инвалидов из Петербурга отправили в пансионат с плесенью 19:58
Российские водители стали чаще оформлять электронные полисы ОСАГО 19:41
Беларусь объявила о сокращении до минимума посольства Литвы 19:35
Эриксен и спасшие его врачи приглашены на финал Евро-2020 19:32
В Москве насмерть сбили ехавшую на самокате дочь экс-министра Татарстана 19:24
Генсек ОПЕК назвал штамм дельта одним из факторов риска для нефти 19:10
Минфин разменял все доллары в ФНБ на юани, евро и золото 19:07
В Москве возбуждены 14 дел о подделке сертификатов о вакцинации 18:50
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии 18:48
Двое российских туристов на Кубе остаются изолированными в отелях 18:44
Видео: На "Иннопроме" обсудили создание кампуса мирового уровня 18:43
Путин провел отдельную встречу с главой Кузбасса 18:42
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 18:42
Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово 18:29
"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов 18:26
Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с мая 18:16
В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 18:08
База РФ в Таджикистане проводит учения на фоне обстановки в Афганистане 18:07
На Олимпиаде в Токио выступят 335 российских спортсменов 17:55
Минтруд обозначил долю мигрантов в отраслях на 2022 год 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 310-Ф3 "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 7 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Абзац второй пункта 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2019, N 49, ст. 6970) изложить в следующей редакции:

"Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 27, ст. 4160, 4245, 4292; 2018, N 1, ст. 57; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6970; N 52, ст. 7833; 2020, N 12, ст. 1645; 2021, N 18, ст. 3071) следующие изменения:

1) статью 36 дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся общеобразовательных организаций со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский корпус" и профессиональных образовательных организаций со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в ведении соответствующих федеральных государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, определяются Правительством Российской Федерации.";

1) часть 31 статьи 67 изложить в следующей редакции:

"31. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.".

Президент Российской Федерации В. Путин