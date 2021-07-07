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7 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 307-ФЗ "О внесении изменения в статью 1741 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 7 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в абзац второй пункта 1 статьи 1741 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2005, N 30, ст. 3130; 2008, N 27, ст. 3126; 2011, N 49, ст. 7014; 2013, N 30, ст. 4081) изменение, дополнив его после слова "концессионера" словами "(за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 262 настоящего Кодекса и заключивших концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения)".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент Российской Федерации В. Путин