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7 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 306-ФЗ "О внесении изменения в статью 176 1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 7 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 8 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 1761 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2009, N 51, ст. 6155; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4593; 2013, N 30, ст. 4081; 2014, N 48, ст. 6647, 6661; 2015, N 29, ст. 4340; 2016, N 1, ст. 17; N 49, ст. 6844; 2018, N 32, ст. 5095; 2020, N 48, ст. 7627; 2021, N 1, ст. 9) изменение, дополнив его подпунктом 7 следующего содержания:

"7) налогоплательщики-организации, которые осуществляют производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции и информация о которых содержится в регистрационном удостоверении такой вакцины.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения подпункта 7 пункта 2 статьи 1761 Налогового кодекса Российской Федерации применяются в отношении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость за налоговые периоды с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин