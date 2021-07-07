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7 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 314-Ф3 "О внесении изменений в статью 38 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Дата подписания 2 июля 2021 г.
Опубликован 7 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 85; N 27, ст. 3951; 2017, N 31, ст. 4765; 2019, N 52, ст. 7799, 7836; 2020, N 13, ст. 1856; N 14, ст. 2028; N 29, ст. 4516; 2021, N 18, ст. 3072) следующие изменения:

1) часть 19 изложить в следующей редакции:

"19. Фальсифицированные медицинские изделия и недоброкачественные медицинские изделия подлежат изъятию из обращения и уничтожению на основании решения владельца медицинских изделий, решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья, или решения суда. Контрафактные медицинские изделия подлежат изъятию из обращения и уничтожению по решению суда. Порядок изъятия из обращения и уничтожения фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий устанавливается Правительством Российской Федерации.";

2) часть 20 после слов "связанные с" дополнить словами "изъятием из обращения и".

Президент Российской Федерации В. Путин