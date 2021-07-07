Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 316-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2 статьи 4 слова "организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения" заменить словами "медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании";

2) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 5 слова "медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения" заменить словами "медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании";

3) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики

1. Обеспечение медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, осуществляется соответственно федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения.

2. Порядок организации обеспечения медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок, утверждается Правительством Российской Федерации. Порядок организации обеспечения указанных медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждается высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин