В разгар июльского пекла "СОЮЗ" расспросил читателей

На Центральную Россию и Беларусь опять надвигается аномальная жара. Ситуация осложняется еще и тем, что в период пандемии коронавируса обязательным атрибутом нашей жизней по-прежнему остаются маски и перчатки. Мы спросили наших читателей: Как вы спасаетесь от жары?

Дарья Василенко, предприниматель, Брест:

- Избежать теплового удара помогают прохладительные напитки. Соблюдаю водный баланс. Выпиваю как минимум три литра чистой воды. Если есть возможность выехать за город, то выбираю место поближе к реке или озеру. А когда остаюсь в городе и работаю в офисе, зашториваю окна и стараюсь меньше двигаться.

Людмила Гомон, художественный руководитель театра 60+ "Не стар", Ростов-на-Дону:

- В жару всегда ношу с собой бутылочку с водой, стараюсь в самые жаркие часы не выходить из помещения. А еще отличный способ чувствовать себя хорошо - надевать на голову влажное полотенце (это, конечно, дома), позаботиться о короткой стрижке или же такой прическе, чтобы волосы были собраны и подняты наверх. Пью в жару прохладные кисломолочные продукты и ем легкие салаты.

Алина Леонтьева, пенсионерка, Гродненская область:

- От жары не спасаюсь, а очень ее жду. Каждый день заглядываю в интернет, чтобы узнать, когда будет жарко и солнечно. Тогда чувствую душевный подъем и скорее собираюсь на велопрогулку с внучками к озеру. Вода к середине лета в белорусских водоемах прогрелась, как на южных курортах. В нашей деревне озерцо питают студеные криницы. Это нам и помогает охладиться.

Виталий Плюснин, предприниматель, Пермь:

- На работе есть кондиционер, так что там находиться комфортно. Дома открываем окна настежь и ждем свежего ветерка. В душ приходится ходить несколько раз за день. Проще всего на даче, в деревянном доме очень прохладно или на веранде под навесом, жара почти не ощущается в тени. Несмотря на это, радуемся теплым дням, так как лето у нас короткое и жарко бывает всего две-три недели в году. Лучше так, чем постоянные дожди.

Сергей Пряхин, системный администратор, Тольятти:

- В век кондиционеров пережить жару довольно просто. Что касается дачи, общественного транспорта и прогулок на солнцепеке, то я для себя эту проблему решил просто - с помощью воды и белой футболки. Мочу под краном майку и бейсболку, надеваю, и в путь. Летом обычно пользуюсь велосипедом. Пока одежда высохнет, я уже в офисе. В белой футболке я и в Волге купаюсь, пусть не так "секси", зато никаких ожогов. От запаха пота вместо дезодоранта спасаюсь обычной перекисью. И безвредно, и гарантия на сутки в любую жару.

Татьяна Зыкова, воспитатель детского сада, Казань:

- От жары не спасаюсь, я ею наслаждаюсь: выросла в Узбекистане и очень люблю солнце. Лето в средней полосе России не всегда бывает теплым, а в этом году то, что надо. А из секретов - ставлю домашний квас, он просто незаменим в такую жару. Также можно поесть в обед горячий суп с острой аджикой. Будет жарко, можно даже пропотеть. Зато после этого высокие температуры на улице будут нипочем. Лето - это прекрасное время для пикников на свежем воздухе, купания в реке, вечерних прогулок. Померзнуть мы еще успеем!

Сергей Иванов, инженер-конструктор, Минск:

- Спастись от жары для меня равносильно вопросу спасти себе жизнь. Страдаю гипертонией, поэтому беру отгул на работе и стараюсь на улицу вообще не выходить. Купил кондиционер. С его помощью охлаждаю воздух в квартире до 18 градусов. Только при такой температуре могу полноценно выспаться и утром чувствовать себя бодрым.

Елена Михайлова, студентка, Ростов-на-Дону:

- Я очень плохо переношу жару. Однажды просто надела невысохшее после стирки платье и так и пошла на встречу. Это был прекрасный выход, жарко не было. Хожу исключительно по теневой стороне улиц, перед вылазкой из дома стараюсь максимально охладиться дома. А пить стараюсь только горячий зеленый чай.