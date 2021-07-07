Туристический "Парк "Три вулкана" появится на Камчатке. Будут построены 30 километров лыжных трасс, обустроены 38 километров туристских пешеходных маршрутов со смотровыми площадками, 14 туристских эколагерей, тысяча мест коллективного размещения. Строительство начнется в 2022 году. Планируется, что в 2025-м путешественники смогут отдыхать в новых, комфортабельных комплексах "Парка "Три вулкана".
Все подключено
Это одна из задач нацпроекта "Здравоохранение", в котором особое внимание уделяется цифровизации.
Внутри диспансера создана локальная сеть, которая связана с Республиканской медицинской информационной автоматизированной системой. В нее загружают электронные карты пациентов, данные лабораторных анализов больных.
К началу 2022 года врачи должны полностью перейти на цифровой документооборот. Оформление медицинской документации традиционно отнимает много времени. А работать в цифровой среде гораздо быстрее и удобнее, чем писать от руки. В программах есть шаблоны для всего - знай себе заполняй информацией.
Программа нацпроекта работает и на здоровье пациентов самарской городской поликлиники № 10. Более 200 рабочих мест медиков здесь автоматизировали. Врачам закупили компьютеры, принтеры и видеокамеры для проведения телемедицинских консультаций. Бригаду неотложной медпомощи также вооружили планшетами для оформления вызова пациента и, в случае необходимости, проведения экстренной телеконсультации с врачом.
Сейчас в поликлинике переходят на электронные амбулаторные карты, передачу информации из одного лечебного учреждения в другое по защищенным каналам связи, минуя бумажные носители. Все документы будут в режиме онлайн, в том числе рецепты в аптеку, направления на стационарное лечение, консультации детей на дому и многое другое.
Участковый педиатр Светлана Петрова считает, что цифра облегчила работу врачей, не нужно заполнять лишние бумаги. И экономит время родителей маленьких пациентов.
У них теперь есть возможность дистанционно записаться не только на прием к врачу, но и на телемедицинскую консультацию. Родители очень довольны, что можно "показать" детей узким специалистам других медорганизаций без посещения. Педиатр сразу получает заключение с необходимыми рекомендациями. Это позволяет быстрее начать нужное лечение. До конца года в поликлинике № 10 запланировано проведение около четырех тысяч таких консультаций.
Цифра
926 тысяч рабочих мест медработников были подключены к информационным системам в прошлом году
Открыть сундук с сокровищами
Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", пожалуй, один из самых "молодых". Он был презентован в конце апреля. Его цель - создать все условия для качественных и комфортных путешествий по России. Планируется расширить турпоток с 65 до 140 миллионов поездок по стране в год, в два раза увеличить число рабочих мест в отрасли и экспорт туристических услуг.
Сергей Алексеевич, внутренний туризм - это явление временное, вызванное пандемией, или потребность людей?
Сергей Суханов: Внутренний туризм в России - это прежде всего та отрасль экономики, которая по сравнению с зарубежными странами слабо развита. Но сейчас для нее открываются огромные возможности. И она принесет для людей новые места отдыха, а в бюджет страны - сотни миллиардов рублей дохода.
А во-вторых, тенденции меняются. Раньше путешествовать по стране было не модным, хотя у нас масса мест, которые являются уникальными не только для России, но и для всего мира. Только не все наши города оказались готовы к приему туристов. У нас явно не хватает мест размещения, то есть туристической инфраструктуры.
Вообще российский туризм - это сундук с сокровищами. И наша задача - открыть этот сундук. И не растратив, а приумножив богатства, показать их красоту всему миру.
Если учесть, с какими трудностями сегодня сталкивается у нас турист, это скорее экстремальный отдых.
Сергей Суханов: Не всегда, замечу, и не везде. У нас много прекрасных мест отдыха. Но согласен, трудностей у туристов достаточно.
У нас дефицит комфортных гостиниц, трудно и дорого добраться до места отдыха, нет удобных маршрутов между регионами и внутри них до основных "точек притяжения"... Чтобы решить эти проблемы, и был создан нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".
Понятно, он должен обеспечить качественный и доступный отдых в России для всех граждан. За счет чего?
Сергей Суханов: Правительство разработало механизмы и инструменты, которые позволят раскрыть потенциал регионов. Ведь туристическая отрасль обладает наибольшим мультипликативным эффектом, она объединяет 50 смежных отраслей экономики. Развивая туризм, строя новые гостиницы и санатории, рестораны, кафе, парки развлечений, мы создаем дополнительные рабочие места, стимулируем развитие регионов.
Корпорация "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта решает одну из самых объемных задач - мы создадим новую качественную туристическую инфраструктуру. До 2030 года построим 582 туристических объекта. В их число входит 298 гостиниц и санаториев, а также 284 комплексных туристических проекта. Это курорты, парки развлечений и так далее.
Удалось уже что-то сделать из намеченного?
Сергей Суханов: Сейчас совместно с инвесторами начали реализацию инвестиционных проектов в семи регионах. Это строительство новых отелей, а также горнолыжных, бальнеологических и развлекательных курортов. Общая сумма инвестиций в проекты составит 180 миллиардов рублей. И это только начало! До конца года мы планируем расширить свой инвестиционный портфель до 50 объектов, а в следующем рассчитываем удвоить.
Есть ли интерес у бизнеса для развития российской туротрасли? Какие для него пряники?
Сергей Суханов: Интерес частного бизнеса к инвестициям есть. И это очень хорошо. Как правило, наши проекты имеют длительный срок окупаемости. Без привлечения внебюджетных средств поставленных целей достичь невозможно. За десять лет мы надеемся привлечь в туротрасль 1,7 триллиона рублей частных инвестиций.
А сотрудничать с нами бизнесу выгодно. Мы сопровождаем инвесторов на всех этапах реализации проекта. Бизнес получает льготные кредиты на строительство и модернизацию гостиниц и комплексных объектов от трех до одного процента. А регионы - субсидии от Минстроя России на строительство обеспечивающей инфраструктуры. Это дороги, электросети, газо-, тепло- и водоснабжение, ведущие к туристическим комплексам.
Наша корпорация войдет в капитал проекта. Для этого под каждый объект будет создана специальная проектная компания. Совместно с инвестором корпорация пройдет самые сложные и рискованные участки строительства. На финальном этапе у инвестора будет возможность выкупить долю "Туризма.РФ". В этом случае полученные средства корпорация повторно вложит в новый проект.
Как сделать отдых дешевле и лучше
Какие регионы обладают, на ваш взгляд, Сергей Алексеевич, наибольшим потенциалом для развития туризма, не считая Крым и Сочи?
Сергей Суханов: У нас много таких территорий. В качестве примера могу привести Камчатку. Рабочая поездка вице-премьера Дмитрия Чернышенко показала, что там есть возможности к увеличению туристического потока без нанесения вреда экологии. Популярны среди туристов Карелия, Алтай, озеро Байкал, Калининград...
Наша корпорация займется разработкой детальных мастер-планов туристических территорий, которые входят в состав макротерриторий. Документ будет включать в себя конкретное расположение зданий, дорог, покажет существующие и необходимые к созданию инженерные коммуникации, транспортную инфраструктуру и т.д. Сейчас уже определено 16 регионов, где мы этим займемся. Это те регионы, которые уже проявили инициативу. В их перечень входят Алтайский, Краснодарский, Камчатский и Приморский края, республики Алтай, Адыгея, Бурятия и Карелия. А также Калининградская, Свердловская, Мурманская, Иркутская, Сахалинская, Новгородская, Тульская и Кемеровская области. Этот список будет расширяться.
По отзывам туристов, их в первую очередь отпугивает стоимость отдыха в стране.
Сергей Суханов: Действительно, 72 процента россиян при выборе места отдыха в России обращают внимание в первую очередь на стоимость путевки. Дальше идет транспортная доступность и комфорт размещения. И почти 50 процентов людей не готовы потратить на поездку больше 25 тысяч рублей на одного человека.
Но сейчас цену определяет дисбаланс на российском рынке. Спрос на качественные отели и сервисы превышает предложение. И естественно поднимает цены. Чтобы этого не происходило, нужно создать как можно больше качественной инфраструктуры, что в рамках нацпроекта мы и решаем.
Известный до анекдотов турсервис: как его исправить?
Сергей Суханов: От профессионализма людей, конечно, зависит многое. Поэтому нацпроект включает в себя федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма". Им как раз и предусмотрено обучение, подготовка кадров и повышение уровня сервиса.
У нас большой список вузов, где готовят специалистов индустрии гостеприимства. И в начале реализации проектов инвесторы могут заключать соглашения с учебными заведениями на подготовку кадров. Необходимо также формировать новые динамичные управляющие компании. Они должны сосредоточиться на внедрении качественно нового набора туристических услуг, международных стандартов обслуживания, прогрессивных цифровых и технологических решениях.
"Львята" везут без барьеров
За полгода "Львята" - современные трамваи - прошли по улицам Ижевска 413 тысяч километров, что больше расстояния от Земли до Луны.
Они появились в городе прошлой зимой. Ярко-красные на фоне белых заснеженных улиц, трамваи сразу стали предметом обсуждения в социальных сетях, на остановках и в магазинах. Кто-то писал, что именно так и представлял себе общественный транспорт будущего. Кто-то сомневался: "А впишутся ли в повороты непривычно длинные и узкие вагоны. Они на 3,5 метра длиннее привычной "Татры"?" Сегодня все сомнения остались позади - новинка вписалась и в повороты, и в транспортную систему города.
Они сделаны низкопольными, в салоне есть площадка для колясок, инвалидных и детских, кнопки для связи с водителем, продублированные шрифтом Брайля. Есть контрастные поручни. Оценка заместителя председателя Общественной организации инвалидов "Благо" Сергея Меркурьева оказалась краткой: "Удобно. Чувствуешь себя полноправным пассажиром".
"Ижевск стал одним из 13 победителей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Это позволило обновить трамвайный парк впервые с 2003 года. 60 процентов средств выделил федеральный бюджет, оставшиеся - республика", - рассказал "РГ" министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.
А в Пскове в рамках нацпроекта активно приводят в нормативное состояние десять улиц. К примеру, с учетом участков, отремонтированных в прошлом году, Инженерную улицу в этом - полностью приведут к нормативу. Эта дорога, ведущая к поликлинике, - социально значимый объект.
Псковичи замечают изменения. Однако не все они, к сожалению, радуют горожан.
К примеру, тротуар на Октябрьском проспекте, приподняли до уровня входных дверей в дома. "Наклон от тротуара к проезжей части составляет 40 градусов, - рассказывает главный инженер "Дорожной инспекции ОНФ", житель Пскова Николай Мельков. - Человек на инвалидной коляске рискует выкатиться под колеса автомобиля. Тяжело мамам с детскими колясками".
По его словам, проблема, когда создаваемые элементы доступной среды неудобны или даже опасны для их "потребителей", актуальна и для других регионов. Чтобы от нее избавиться, эксперты Общероссийского народного фронта предлагают повышать квалификацию чиновников, работающих в дорожном хозяйстве. "Кроме того, надо привлекать к контролю за проектной документацией и самих работ все организации инвалидов, а не только лояльные властям", - подчеркивает Мельков.
Отдел кадров вызывали?
Регион активно включился в пилотный проект по переформатированию службы занятости. В управлении по труду и занятости населения "РГ" рассказали, что нацпроект "Демография" позволяет реконструировать центры занятости, сделать их комфортными для работодателей и соискателей. Но самое главное - дает возможность внедрять новые, передовые технологии, которые упрощают и ускоряют процесс подбора кадров для предприятий и трудоустройство безработных. Одна из таких технологий - выездные отделы кадров.
Недавно в центре побывали представители компании "Инфо-Контент". Им подобрали 22 кандидата. По итогам встреч двое из них были направлены на дальнейшее собеседование на предприятии. "Такой формат дает возможность пообщаться с большим числом претендентов, подобранных под наши требования", - говорит специалист по подбору персонала Юлия Герина.
Консультанты кадрового центра также проводят оценку персонала по специальной методике ассессмент-центра. Эта новейшая технология позволяет смоделировать разные рабочие ситуации и проверить претендентов в деле. Технология дорогая, но услугу такую в центре оказывают бесплатно.
Как и на Алтае, все больше жителей Пермского края находят работу с помощью общероссийской базы данных "Работа в России". С января этого года было трудоустроено более 13 тысяч жителей региона. Среди них - молодой парень, который искал работу после техникума. Ему предоставили выбор из нескольких сот вакансий. И он успешно работает на крупнейшем предприятии Перми.
Министерство соцразвития края активно увеличивает число вакансий, привлекая к сотрудничеству со службой занятости работодателей. И с начала года безработных в крае стало меньше 33 процента.
Справка "РГ"
Проект по модернизации центров занятости населения предполагает переход на оказание адресной и комплексной помощи соискателям и работодателям. Новые центры занятости оказывают услуги поиска работы "под ключ".
Нас услышали
В рейтинг самых активных попали два кубанских города. В каждом из них за проекты проголосовали более 100 тысяч человек. В Краснодаре самыми популярными стали планы по реконструкции Нижнего Покровского озера и бульвара Николаевского. В Сочи - по реконструкции набережной по улице Конституции СССР, голосовали также за общественную территорию в селе Красная Воля под Адлером, а также за благоустройство вдоль реки Мацеста.
А в этом году в Сочи завершился второй этап реконструкции набережной в районе "Ривьеры", благоустраивается городской пляж "Маяк". "Мы вдвое увеличили пляжную территорию, создали, организовали спортивную площадку и закатный амфитеатр", - рассказала депутат городского собрания Сочи Анна Невзорова. Также по просьбам туристов расширили зону воркаута.
В Ростовской области на голосование было представлено 93 объекта. В лидерах два ростовских парка. Парк "Дружба" в 2022 году может существенно измениться. Зона возле водохранилища будет оборудована перголами для тени и лавочками. Появятся велодорожки, спортивная площадка с тренажерами. Ждет реконструкция и парк имени Горького в центре Ростова-на-Дону.
В Самаре больше всего голосов отдано объектам, расположенным на городских окраинах. Больше всего самарцев одобрили благоустройство парка "Молодежный". Здесь восстановят озеро, появятся велодорожки, несколько спортплощадок и даже скейт-парк. На втором месте - сквер по улице Ташкентской. На третьем - Воронежские озера, где восстановят каскадный фонтан, сделают хоккейную колду и тропу здоровья. С озеленением поработают дендрологи: по возможности взрослые деревья постараются сохранить, появятся и новые.
В Свердловской области жители могли оценить предложения в 54 муниципалитетах. Например, выбрать оформление Преображенского парка и Солнечных аллей в Екатеринбурге, расположение зон для активного отдыха. В некоторых населенных пунктах - от Волчанска до Кировграда - к голосованию подключились свыше трети жителей, что значительно превысило количество прогнозируемых участников, по словам губернатора Евгения Куйвашева.
Вся эта работа в регионах проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".