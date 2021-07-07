Туристический "Парк "Три вулкана" появится на Камчатке. Будут построены 30 километров лыжных трасс, обустроены 38 километров туристских пешеходных маршрутов со смотровыми площадками, 14 туристских эколагерей, тысяча мест коллективного размещения. Строительство начнется в 2022 году. Планируется, что в 2025-м путешественники смогут отдыхать в новых, комфортабельных комплексах "Парка "Три вулкана".