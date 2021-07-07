Канны бросают вызов. Фестиваль доказывает, что жизнь не остановишь

Во вторник после двухлетнего карантина вновь открылся Каннский международный фестиваль, у которого репутация главного и лучшего кинофорума Европы. До сих пор он отменялся только однажды - когда в 1968 году волна студенческих протестов докатилась до Лазурного берега, и лично Франсуа Трюффо, выйдя на сцену Дворца фестивалей и конгрессов, не дал открыть занавес. Фестиваль подсекли на взлете, вручение призов не состоялось. В 2020 году история повторилась в более трагическом варианте: кинопраздник отменил его величество Коронавирус.

Поэтому 74-й Каннский кинофестиваль войдет в историю как совершенно уникальный. Его ждали, как ждут нечаянную удачу, с волнением наблюдая - состоится или опять будет отложен? И вот он стартовал, и смокинговый зал "Люмьер" с особым ликованием встретил долгожданные позывные фестиваля, - хрустальную мелодию "Аквариума" из "Карнавала животных" Сен-Санса. Сейчас здесь все воспринимается как символика. За минувший год мировая киноиндустрия изменилась неузнаваемо - считается, что мы уже никогда не вернемся к жизни, которая теперь кажется безмятежной.

И все понимают, что 74-й Каннский - не просто очередная дегустация сливок мирового кино. Это своего рода вызов пандемии и обстоятельствам, попытка доказать, что у нас есть воля сопротивляться, и мы не собираемся сдавать свои бастионы невидимому врагу. Это прецедент: фестиваль готов поступиться частью гламура во имя безопасности, но не собирается трусливо эвакуироваться в виртуал - будет показывать фильмы там, для чего они предназначены, - в кинозалах. Даже набравший невиданную силу онлайн-монстр Netflix сюда по-прежнему не допущен - никаких стримов, у нас здесь настоящее кино!

Символично и то, что открыть фестиваль было предложено, в частности, корейскому режиссеру Пон Джун-хо, последнему по времени лауреату "Золотой пальмовой ветви" - он получил ее за "Паразитов" два года назад, когда никто еще не знал, какая жуткая антиутопия поджидает человечество уже не на экранах, а в реальности. Пон Джун-хо объявил фестиваль открытым в компании с американцами Спайком Ли (председатель жюри), Джуди Фостер, которая получает премию за вклад в киноискусство, и испанцем Педро Альмодоваром, который эту премию ей вручил. Этим жестом фестиваль как бы подчеркивал: и кино, и жизнь продолжаются - собака лает, а караван идет, как сказали бы на Востоке. Многие из хитов нынешней программы терпеливо ждали отправления каравана год и больше, настаиваясь, как марочное вино. Среди них "Бенедетта" ("Искушение") Пола Верховена, "Французский вестник" Уэса Андерсона, "Аннетт" Леоса Каракса…

Жизнь продолжается, но уже не совсем так, как было - возражало все окружение звездного парада. Обычного столпотворения в Каннах нет, толпа в меру разреженна, между зеваками свободно курсируют телерепортеры. Здесь даже человек с попугаем, который предлагает сфоткаться с птичкой, - места сегодня всем хватает. Парад звезд тоже поредел: перед камерами, кроме членов жюри, прошли Энди Макдауэлл, Хелен Миррен, Мэгги Джилленхол, Джессика Честейн, Белла Хадид, герои фильма "Аннетт" Адам Драйвер и Марион Котийяр, сразившая всех своим серебристым асимметричным платьем. Необычный для солнечных Канн дефицит больших светил - тоже знак перемен: из-за пандемийных ограничений пробиться на фестиваль трудно, многие кинодеятели даже не включили его в свои планы. Обычно все отели города на эти дни забронированы едва ли не за год, найти номер невозможно - на этот раз свободных номеров много, даже в шикарных пятизвездочных отелях на Круазетт тише, чем всегда. При том, что главный из них легендарный "Карлтон" закрыт на ремонт.

Но Каннский фестиваль упрям. В годы потерявшей берега политкорректности он верен своему единственному критерию отбора картин: их художественное качество. Это сегодня тоже акт отваги: феминисток снова разъярит, что в конкурсе только четыре картины, снятых женщинами. Фестиваль сознательно ставит себя под удар прессы, которая уже теперь полнится упреками в ориентации конкурса на сильный пол. Зато программа этого года действительно не имеет себе равных по плотности и качеству. Она столь перенасыщена интригующими именами и названиями, что пришлось учредить новую секцию "Каннские премьеры", которая будет снабжена всеми аксессуарами конкурсных показов, включая красную дорожку, только пройдет вне конкурса. Там, например, ожидаются три сенсационные документальные картины: Тодда Хайнса о группе Velvet Underground, Оливера Стоуна, предлагающего новый взгляд на президента Кеннеди - переосмысление своего классического фильма JFK, и "Корова" Андреа Арнольд - о коровах.

Особая тема фестиваля-2021 - экология, еще одна судьбоносная угроза века. Кроме беспрецедентных мер по охране окружающей среды (даже священная красная дорожка сделана из переработанных рыболовных сетей), учреждена специальная программа фильмов, посвященных проблемам экологии: шесть документальных и один игровой.

…После просмотра нарезки фильмов Спайка Ли, встреченного стоячей овацией, гости торжественной церемонии посмотрели первую картину конкурса - "Аннетт" Леоса Каракса, его опыт в жанре мюзикла, первая работа после "Корпорации "Святые моторы", вышедшей девять лет назад. И это его первый англоязычный фильм, где музыка, которая всегда была важным элементом его художественного языка, играет ведущую роль. Ее авторство принадлежит американскому дуэту Sparks, а фильм разворачивает историю стендап-комика Анри (Адам Драйвер) и всемирно известной певицы Энн (Марион Котийяр), чья жизнь круто изменилась после появления на свет их дочки Аннетт с ее мистическими талантами.