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Рубрика: В мире

Здоровье караванами

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 149(8500)
Киргизия получила новые мобильные медицинские комплексы из России. С их помощью минздрав республики сможет улучшить профилактику заболеваний в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также бороться с эпидемиями или последствиями чрезвычайных ситуаций.

Мобильные медицинские комплексы оснащены современным оборудованием. Их передали в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу, а также в Национальный госпиталь для охвата как южных, так и северных областей страны.

Фото: Пресс-служба правительства КР
В самом высокогорном регионе Киргизии открыли современную клинику

- Медицинский персонал уже проходит обучение для работы в мобильных комплексах, - заверяет глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев. - В ближайшие дни автопоезда направятся в Баткенскую область для проведения целевых профилактических осмотров.

Комплексы переданы Киргизии в рамках проекта "Караван здоровья", целью которого называется улучшение медпрофилактики и выявления заболеваний у населения сельской и труднодоступной местности.

Справка "РГ"

Проект "Караван здоровья" финансируется Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет ЕАБР (Евразийский банк развития). На реализацию проекта интеграционный институт безвозмездно выделил Киргизии два миллиона долларов.

В мире экс-СССР Киргизия

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