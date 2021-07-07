Киргизия получила новые мобильные медицинские комплексы из России. С их помощью минздрав республики сможет улучшить профилактику заболеваний в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, а также бороться с эпидемиями или последствиями чрезвычайных ситуаций.

Мобильные медицинские комплексы оснащены современным оборудованием. Их передали в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу, а также в Национальный госпиталь для охвата как южных, так и северных областей страны.

- Медицинский персонал уже проходит обучение для работы в мобильных комплексах, - заверяет глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев. - В ближайшие дни автопоезда направятся в Баткенскую область для проведения целевых профилактических осмотров.

Комплексы переданы Киргизии в рамках проекта "Караван здоровья", целью которого называется улучшение медпрофилактики и выявления заболеваний у населения сельской и труднодоступной местности.

Справка "РГ"



Проект "Караван здоровья" финансируется Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет ЕАБР (Евразийский банк развития). На реализацию проекта интеграционный институт безвозмездно выделил Киргизии два миллиона долларов.