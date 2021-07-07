Когда в России появятся импортные вакцины

Появится ли возможность у россиян привиться зарубежной вакциной? Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил вчера, что в министерстве есть заявки от иностранных производителей на регистрацию вакцин против COVID-19.

Михаил Мурашко не уточнил, о каких конкретно производителях и препаратах идет речь. Но его коллега, глава минпромторга Денис Мантуров накануне сообщил, что сейчас проходит регистрацию китайская вакцина, разработанная компанией CanSino Biologics, а наш фармпроизводитель "Петровакс" готов производить эту вакцину на своем заводе в Подмосковье.

"Эта вакцина (ее будущее торговое название "Конвидеция") уже зарегистрирована в Китае, Венгрии, Пакистане, Мексике и Киргизии, и находится в процессе государственной регистрации в России, - подтвердили "РГ" в компании "Петровакс". - Документы были поданы в Минздрав России в ноябре 2020 года".

После регистрации вакцины "Петровакс" планирует производить ее на собственном производственном комплексе в Московской области и поставлять на экспорт. "Вакцина будет производиться по технологии полного цикла готовой лекарственной формы, включая все стадии производственного цикла - формуляцию, розлив, упаковку, контроль качества. Субстанцию для вакцины будет поставлять компания CanSino", - уточнили в компании.

Еще один международный проект (о нем также упомянул Мантуров) - производство вакцины AstraZeneca на мощностях компании "Р-Фарм". Но эту вакцину, по крайней мере пока, производители регистрировать в России не планируют - производство будет ориентировано на экспорт. Кстати, "Р-Фарм" участвует в качестве индустриального партнера и в производстве российского "Спутника V".

Завозить в Россию и использовать у нас зарубежные вакцины, не прошедшие регистрацию, закон запрещает, - такое разъяснение дают в Росздравнадзоре.