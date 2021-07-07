До 200 российских туристов, прилетевших на знаменитый курорт Варадеро, оказались в изоляции: по прилете их тесты на коронавирус дали положительный результат.

В тропическом раю душа просит праздника, мохито и хабанеры. А совсем не изоляции в четырех стенах. Фото: GettyImages

Соцсети и информленты наполнились сообщениями о том, как люди вместо отдыха на вожделенных сказочных пляжах доказывают, что они здоровы. Ведь большинство вакцинированы, а их тесты, сделанные перед вылетом из Москвы, были отрицательными.

Ситуация улучшилась после вмешательства российских дипломатов. Свыше сотни туристов отправились на пляжи: повторные тесты не выявили коронавирус. Остальные пока еще в изоляции и ждут результатов повторных тестов...

Почему Куба? И почему проблема коснулась наших людей? Все просто, Куба для нас в буквальном смысле - остров свободы. При всем многообразии зарубежных курортов выбор "открытых" стран невелик. Кубинские отели All inclusive, волшебный океан с пляжами и кокосовыми рощами сейчас дешевле Кипра. И в отличие от Кипра, вылет гарантирован.

В маленький аэропорт пользующегося особой популярностью островка Кайо-Коко (популярнее только Варадеро, а Гавана закрыта для туристов) за день прибывает 800-1000 наших туристов.

Конкретно наш рейс прошел процедуру тестирования быстро. Уже в отеле гид извещает о правилах: до прихода результатов ПЦР все обязаны носить маски (если пришел отрицательный результат, маска отменяется), но в номере никого сидеть не заставляют. Наслаждайся купанием и барами с напитками и закусками. Но...

Мы прилетели в пятницу. Суббота у медиков рабочая только наполовину. Воскресенье - выходной. Результаты появляются только в понедельник вечером (!). Да - у всего рейса они отрицательные. А если вдруг? По логике пандемии надо закрывать в е с ь отель. Разумеется, этого никто не делает.

Забегая немного вперед, скажу: мы с женой (оба привиты "Спутником") за время пребывания на Кубе "пережили" три рейса из России: ни одного ковид-положительного, а география гостей пестрая: Москва, Калининград, Тула, Нижний Новгород, Красноярск, Новосибирск, Краснодар.

Антиковидные меры применительно к местным - строжайшие. Персонал "упакован", невзирая на жару, в закрытые одежды по самое горло, плюс маски, прозрачные наголовники, перчатки. Везде - желтые черты социальной дистанции, еду и питье раздают служащие, попытки обслужить себя самостоятельно пресекаются жестко. В остальном - все как в старые добрые времена. Аниматоры отрабатывают свой хлеб под прямыми солнечными лучами в вышеописанном облачении. Экскурсии - в обычном режиме.

Когда этот материал отправлялся в редакцию, российская "монополия" в нашем отеле нарушилась: прибыла первая делегация из завсегдатаев кубинских курортов - канадцев. Правда, всего шесть человек, но тем не менее... А ковидную тему с телеэкранов местных каналов полностью вытеснил тропический ураган "Эльза".

Кстати

По итогам прошлого года иностранный турпоток на Кубу снизился на 75%: до 1,1 млн человек против 4,2 млн путешественников в 2019-м. Причина вполне очевидна: пандемия. На кубинских курортах доминируют канадцы (Канада основательно вложилась в туристическую инфраструктуру Кубы и предлагает своим гражданам весьма выгодные туры). Но если в 2019 году на втором месте были США, а на третьем - Россия, то расклад по прошлому году изменился: на Кубе побывало 74 тыс. россиян и 58 тыс. американцев.