Кто встанет у руля в Гаити после убийства президента

Дело в том, что согласно действующим законам, оно должно было достаться главе Верховного суда, но тот недавно скончался от коронавируса, и это место тоже осталось свободным.

Временно стать главой страны может попытаться и. о. премьера Клод Жозеф, однако для этого ему нужно заручиться поддержкой парламента, который формально не функционирует уже больше года, срок полномочий депутатов и большинства сенаторов истек в январе 2020 года.

Ситуация осложняется тем, что буквально накануне Моиз назначил нового премьера. Ариэлю Анри было поручено сформировать открытое правительство, решить проблему безопасности и поддержать ЦИК в проведении назначенных на 26 сентября всеобщих выборов и референдума по принятию конституции (проект нового основного закона подразумевает предоставление больших полномочий президенту, создание однопалатного парламента и упразднение сената, а также проведение президентских выборов в один тур). И Анри тоже мог бы попытаться стать и. о. президента.

При этом неясно, на какой срок тот или иной политик временно займет место главы государства. На Гаити президента избирают на пять лет, если он не может выполнять свою работу, до конца оставшегося срока его может заменить исполняющий обязанности. Проблема в том, что Моиз одержал победу в первом туре выборов, прошедших в 2015 году, их результаты были отменены из-за обвинений в мошенничестве. Повторное голосование состоялось через год, а присягу президент принес и вовсе в 2017-м. Оппозиция настаивала, что Моиз должен был уйти в отставку в начале 2021 года (пять лет она отсчитывает с выборов 2015 года), он же сам считал, что срок его полномочий еще не истек.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате нападения группы неизвестных на его резиденцию. Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф, оно было совершено в ночь на 7 июля "вооруженными коммандос", в число которых явно входили иностранцы (некоторые нападавшие, как утверждается, говорили на английском и испанском языках). Во время атаки Моиз и его супруга получили смертельные ранения.

"Осуждая этот отвратительный, бесчеловечный и варварский акт, правительство страны призывает население к спокойствию и заверяет, что ситуация с обеспечением безопасности находится под контролем армии и полиции", - отметил Жозеф. Тем временем международный аэропорт Порт-о-Пренса был закрыт, рейсы отменены. В столице усилены наряды полиции.

Стоит отметить, что это было не первое покушение на Моиза. В 2018-м во время празднования годовщины смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина президент Гаити подвергся обстрелу. Тогда он не пострадал, хотя ранения получили трое его охранников. Еще одна попытка покушения и госпереворота могла произойти в начале этого года, но правоохранительные органы предотвратили нападение.