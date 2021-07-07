"Купалье" собирает друзей на чудесном днепровском берегу

В эту субботу тысячи белорусов, россиян, украинцев, профессиональных и любительских творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства по традиции соберутся на республиканский праздник "Купалье" в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области.

Купалье на берегу Днепра славяне вместе праздновали издавна: река была артерией знаменитого пути "из варяг в греки", связывавшего людей, города и государства. Днепр и ныне остается важнейшей коммуникационной осью приднепровских регионов трех стран.

Ежегодно в эти дни на малую родину в Александрию приезжает Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свое время поддержавший идею проведения феста, который задумывался как праздник, объединяющий соседей, имеющих родственные традиции, историю и культуру.

В Александрии друзья вместе плетут купальские венки, загадывают желания, зажигают костры, поют песни, ищут волшебную папараць-кветку, демонстрируют свои аутентичные работы в "Городе мастеров". Ежегодными и полюбившимися зрителю стали творческие проекты на лучшие купальский венок и костюм. А еще "Купалье" - это яркие выставки-ярмарки, тематические подворья, мастер-классы, развлекательные программы, конкурсы, пленэры, вкуснейшие национальные блюда.

- Проект "Александрия собирает друзей" стартовал в 2010-м, когда на стыке двух областей - Могилевской и Витебской - собрались делегации со всех уголков Беларуси, - вспоминает начальник управления культуры Могилевского облисполкома Олег Стельмашок. - Уже на следующий год сюда прибыли участники из Смоленской и Киевской областей. В 2012-м здесь представили экспозицию "Города мастеров" ремесленники из трех стран. Впервые состоялась обширная деловая программа. Традиция закрепилась: на "Купалье" в Александрии проходили масштабные ярмарки: Нижегородская, Сорочинская и Александрийская, в купальском "Городе дружбы" были обустроены Минская, Московская и Киевская "улицы". С 2017-го фест - уже в статусе международного. "Купалье" в Александрии стало настоящим культурным брендом Беларуси: если первый праздник собрал три тысячи человек, то в 2018-м - более 110 тысяч. В минувшем году он впервые прошел под патронатом ЮНЕСКО.

А в этом году главным символом Александрии станет рушник. Расшитые декоративные рушники (их будет представлено более 200) на Могилевщине представят не только белорусы, их привезут сюда около 40 самобытных мастеров из России и Украины. В выставке-ярмарке "Рушнiк народнага адзiнства" ("Рушник народного единства") примут участие делегации из Брянской, Тверской, Нижегородской, Калужской областей, а также из Дагестана и впервые - из Камчатского края.

- Россияне охотно едут в Беларусь на "Купалье", - говорит главный администратор Могилевской областной филармонии Елена Шишко. - За минувшие годы здесь побывало много известных артистов: Стас Михайлов, Вячеслав Малежик, Александр Буйнов, Вера Брежнева, Игорь Корнелюк, Сергей Трофимов, Стас Пьеха, Денис Майданов, "Иванушки International", ансамбль "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной и многие другие. В эту субботу здесь выступят рэпер Серега и главный есаул российской эстрады Олег Газманов.

Организаторы обещают немало новшеств. К примеру, гала-концерт будет состоять из песен, которые заранее заказали жители Александрии. На празднике развернутся молодежные и детские площадки, выставка "Зроблена ў Беларусi" ("Сделано в Беларуси") одного из главных промышленных брендов страны - МТЗ, "Свята кнiгi" ("Праздник книги"). На фест приедет обновленная труппа Купаловского театра. В Александрии покажут купальский мюзикл "Венок на воде", состоится концерт-караоке "Песнi, якiя нас яднаюць" ("Песни, которые нас объединяют"), посвященный Году народного единства. По традиции пройдет церемония награждения победителей и участников республиканского семейного проекта "Властелин села". А завершится действо фейерверком.