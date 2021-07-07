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07.07.2021 06:14
Рубрика: Экономика

...И никаких грядок!

Что дешевле: дача или яхта
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Неделя № 149(8500)
Дача - традиционный вид отдыха россиян. По сравнению с дачниками судовладельцы по численности проигрывают. Катера и яхты до сих пор считаются элитным и дорогим видом отдыха. Но так ли это?
Разброс цен на маломерные суда большой. Но в принципе за 300 тысяч рублей можно купить весьма сносный подержанный катерок с каютой и тентом. Ну а красотки сами подтянутся - не успеете и оглянуться. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Разброс цен на маломерные суда большой. Но в принципе за 300 тысяч рублей можно купить весьма сносный подержанный катерок с каютой и тентом. Ну а красотки сами подтянутся - не успеете и оглянуться. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Разброс цен на маломерные суда большой. Но в принципе за 300 тысяч рублей можно купить весьма сносный подержанный катерок с каютой и тентом. Ну а красотки сами подтянутся - не успеете и оглянуться. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Чтобы завести себе яхту или каютный катер, необходимо, во-первых, найти подходящую лодочную станцию. Лодку же не бросишь просто так на берегу. Сейчас по всей стране лодочных баз и клубов предостаточно. Места, в смысле пирсы, в наличии всегда есть.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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Чтобы стать судовладельцем и ощутить дыхание бриза, необходимо купить лодку и стать членом клуба. Членские взносы везде разные, но они "не кусаются". Скажем, в одном из подмосковных клубов членские взносы в год составляют примерно 16 тысяч рублей за стоянку шириной в 2 метра. Само стояночное место можно также приобрести недорого, а можно арендовать. Цены различные, но, скажем, приличный пирс с домом на сваях поверх стояночного места можно приобрести до 1,5 млн рублей. И это речь практически о полноценной даче на "курьих ножках" прямо на воде, с которой спустился утром по лестнице, завел катер - и через минуту можно рыбачить в плавнях, кататься на водных лыжах, жарить шашлыки и купаться на острове или на безлюдном берегу вдали от людских глаз.

Лодку или катер, если речь идет о новом современном пластиковом "корыте", можно купить примерно за 250 тысяч рублей. Хороший мощный четырехтактный мотор "Хонда" или "Меркурий" сил под 60 обойдется до 750 тысяч. О самоделках и подержанных катерах говорить сложно. Разброс цен большой. Но в принципе за 300 тысяч рублей можно купить весьма сносный подержанный катерок с каютой и тентом.

В клубе "Глобус" в Завидове плата за пирс около 16 тысяч в год. Всего

Права на владение маломерным судном можно получить после экзамена, пройдя обучение тут же при клубе. В любом случае инспекторы ГИМС МЧС могут подсказать, как лучше это сделать в каждом конкретном случае в каждом из регионов России. Процедура экзамена несложная, права получить проще, чем автомобильные. Только теория. В смысле ответы по билетам в компьютерном классе. "Площадки", то есть практического вождения катера на воде, не предусмотрено.

Техосмотр также необходим - один раз в пять лет.

Кстати

В СССР обладать собственным катером могли только рабочие

45 лет назад в Советском Союзе был образован один из первых и самый большой в стране клуб, где простые советские люди могли ходить под парусом на личных катерах. Лодочную станцию решили открыть в Завидове в Тверской области и выделили под нее аж 5 гектаров. По тем временам это был настоящий прорыв в неведанное светлое будущее. Сейчас это гордость всей Тверской области - легендарный клуб "Глобус".

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Кстати, в 1976 году лодочные моторы купить было можно. В СССР выпускались свои моторы: "Нептун", "Москва" и "Вихрь". Цена их была немногим по карману. Например, "Нептун" стоил от 350 рублей. Обычный рундук, то есть железный шкаф, для его хранения, обходился в 85 рублей с доставкой из Ленинграда. Запчасти к моторам можно было купить в единственном магазине в Москве в Рабочем поселке по Киевскому шоссе. Словом, в то время обладать собственным катером или яхтой могли только... рабочие.

Да, сейчас это звучит неправдоподобно, но это было так. 18 июня 1976 года был подписан первый договор аренды с совхозом Завидовский, которому принадлежала земля этих 5 гектаров, что и можно считать днем рождения клуба "Глобус". Правда, первоначально он носил имя "Фрегат" и был создан при Завидовском комбинате бытового обслуживания. Первыми членами были работники местного комбината игрушек и экспериментального механического завода. Первые лодки, а это были обычные дюралевые "Казанки", "Прогрессы", "Амуры", "Крымы", были закреплены на заводе по цехам. Каждый цех, механический или сборочный, имел свою лодочную квоту.

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