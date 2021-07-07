Литва намерена построить стену на границе с Беларусью из-за мигрантов

Литовские власти намерены построить "физический барьер" на границы с Беларусью. Об этом в ходе пресс-конференции 7 июля заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов", - отметила она.

Кроме того, Вильнюс планирует привлечь армию, чтобы усилить охрану участка границы с Беларусью протяженностью 1070 километров (этот же участок считается внешней границей Шенгенской зоны и ЕС).

С начала 2021 года Литва задержала свыше 1,4 тысячи мигрантов, в основном из стран Азии, которые проникли с территории Беларуси, - это в 17,5 раза больше, чем в 2020 году.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что раньше его страна служила барьером на пути наркотрафика и нелегальных мигрантов, но после ограничений, вводимых ЕС, ситуация может измениться.