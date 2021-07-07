Мариинский прииск выставил на аукцион изумруды и александриты на 2 млн долларов

Мариинский прииск - одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России - выставляет на открытый аукцион уникальные самоцветы высшего сорта и лучшего цвета. Общий вес камней, которые планирует реализовать уральское предприятие, 34 килограмма. Начальная сумма трех лотов - два миллиона долларов CША.

"Компания представляет на торгах партию драгоценных камней такого объема и качества впервые. Торги пройдут 14 июля 2021 года на электронной площадке "Биржа "Санкт-Петербург", - сообщает ООО "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех, в структуру которой входит месторождение в поселке Малышева.

Итак, лоты.

В состав первого весом 8964 грамма с начальной стоимостью 1,52 миллиона долларов вошло сырье изумрудов высочайшего качества. В частности, особо ценный камень весом 388 граммов с эталонными характеристиками первого цвета и первого сорта. Его оценили в 245 тысячи долларов.

Уральские изумруды с высшей чистотой и первого темно-зеленого цвета высоко ценятся в ювелирном мире, особенно - редко встречающиеся крупные камни, как этот. "В соответствии с классификатором Гохран России, он относится к категории уникальных изумрудов", - подчеркивают в компании.

Второй лот - это сырье природных изумрудов первого цвета и третьего сорта массой 23847 граммов. Его стартовая цена - 458 тысячи долларов. Такие камни востребованы ювелирными компаниями.

Третий лот по счету, но не по значимости, это редчайший, великолепный и самый дорогой в мире камень - александрит. Кристаллы этого минерала с примесью хрома способны менять оттенки: от глубокого сине-зеленого, оливково-зеленого - при дневном свете, до розово-малинового или пурпурного - при вечернем освещении.

Прииск продает в составе лота сырье первого, второго сорта и двух степеней природного александритового эффекта весом 146 граммов. Начальная стоимость этого сокровища - более 3,5 тысяч долларов.

"Больше половины изумрудов в отечественных магазинах - ввезенные из-за границы синтетические или облагороженные камни достаточно низкого качества. Уральские же изумруды высоко ценятся в ювелирном мире. Сегодня Мариинский прииск поставляет на Россию не более 20 процентов от всех изумрудов, которые добывает. Но мы готовы наращивать свое присутствие на внутреннем рынке. Грядущий аукцион - первый шаг в этом направлении, с его помощью мы планируем привлечь внимание российских ювелирных домов к возможностям прииска. Кроме того, развитие внутренней базы покупателей позволит сделать российские изумруды более доступными", - говорит генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

Как отмечают в компании, уникальность нынешнего аукциона не только в объемах предоставленных драгоценных камней и их общей цене, но и в превосходном качестве выставленных на торги самоцветов. "Впервые огранщикам и ювелирам на российском рынке предлагается такой объем редкого сырья первого цвета, доля которого составляет 86 процентов (28363 грамм) от общей массы предоставленных изумрудов в лотах", - пояснил генеральный директор ООО "РТ-Капитал".

Принять участие в аукционе смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников аукциона и имеющие лицензию на работу с камнями первой категории на территории страны.

Фото: Пресс-служба "РТ-капитал"

Кстати

Мариинский прииск давно известен своими уникальными находками. Например, в начале прошлого года тут на глубине 260 метров добыли коллекционный изумруд, который весил около полкило. А летом того же года впервые за двадцать лет нашли сразу четыре уникальных по качеству камня общей массой 4,8 килограмма. Вес самородков колебался от одного до полутора килограммов. Камни имели правильную форму, темно-зеленый цвет.

В марте этого года прииск порадовал еще одной удивительной находкой: четыре уникальных коллекционных сростка изумрудов общей массой более шести килограммов. Обнаружить такие сросшиеся камни (или друзы) - редчайшая удача. Самородки нашли с разницей в несколько дней в новом блоке месторождения, которое было запущено в эксплуатацию в январе 2020-го. Четыре камня подняли вручную с глубины 260 метров: самый большой - около двух килограммов, а самый маленький - более 1,3.